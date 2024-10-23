Λογαριασμός
ΥΠΕΞ για τρομοκρατική επίθεση στη διαστημική βιομηχανία στην Άγκυρα: H αδιάκριτη βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

Η ανάρτηση του ελληνικού ΥΠΕΞ για την τρομοκρατική επίθεση στη διαστημική βιομηχανία στην Άγκυρα

ΥΠΕΞ για τρομοκρατική επίθεση στη διαστημική βιομηχανία στην Άγκυρα

«Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα», τονίζει σε σχετική του ανάρτηση στο X για το περιστατικό το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Υπογραμμίζει πως η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια Δημοκρατία και συνοψίζει πως η Ελληνική Κυβέρνηση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

