ΥΠΕΞ για τρομοκρατική επίθεση στη διαστημική βιομηχανία στην Άγκυρα

«Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα», τονίζει σε σχετική του ανάρτηση στο X για το περιστατικό το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Υπογραμμίζει πως η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια Δημοκρατία και συνοψίζει πως η Ελληνική Κυβέρνηση εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

The attack on the Turkish Aerospace Industries facilities in Ankara, like any terrorist attack, should be unequivocally condemned.

Indiscriminate violence has no place in a democracy. pic.twitter.com/sA0qjX4dYf — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 23, 2024

