Κουτσούμπας: Καλό ταξίδι να έχει ο κ. Μητσοτάκης

«Καλό ταξίδι», ευχήθηκε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, πρόεδρος του ΚΚΕ στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη σημερινή διαδικασία στη Βουλή καθώς έπρεπε να μεταβεί στη Σερβία.

Καλό ταξίδι να έχει ο κ. Μητσοτάκης, αν και κανονικά θα έπρεπε, κ. Πρόεδρε τουλάχιστον να έχει ενημερώσει το Σώμα και να ρυθμίζαμε κατάλληλα και τους χρόνους. Και μία πιθανότητα αναβολής, για παράδειγμα θα μπορούσε να γίνει χθες, αύριο, μεθαύριο. Χώρια που η συζήτηση έπρεπε να γίνει εδώ και ένα τρίμηνο από τότε που είχε πρωτοσυζητηθεί. Δεν μπορούμε να σας πούμε μπράβο, δηλαδή, για τις διαδικασίες που επιλέξατε.

Πρόεδρος της Βουλής: Θέλω να θυμηθείτε ότι το είπα στην αρχή της συνεδριάσεως, ότι θα κάτσει πέντε ώρες και θα φύγει ταξίδι στο εξωτερικό, που αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας στη Σερβία.

Εντάξει. Γι’ αυτό κι εγώ δικαιούμαι να πω ότι και να μην έλεγε και καθόλου στην τριτολογία του, με αυτά που είπε, δεν μας φώτισε ιδιαίτερα. Τα ίδια επανέλαβε. Τα είπε στην πρωτολογία, τα είπε στη δευτερολογία.

Παραμένει ο κ. Μητσοτάκης αμετανόητος. Επιμένει να υπερασπίζεται μια πολιτική που μας έφτασε έως εδώ. Να μετράμε κάθε φορά καμμένα δάση, περιουσίες, δυστυχώς απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Επιμένουμε όμως κι εμείς να καταθέτουμε τις προτάσεις μας, όχι μόνο σήμερα. Τις προτάσεις τις καταθέτουμε ξανά και ξανά, κάθε χρόνο και πριν ξεσπάσουν οι πυρκαγιές και όχι μετά, όπως έρχεται εδώ να μας ενημερώσει για το “τι μέλλει γενέσθαι” ή τι πρόκειται να κάνει η κυβέρνησή του, ο κ. Μητσοτάκης. Και το κάνουμε αυτό με όποιο μέσο διαθέτουμε το κάνουμε αυτό. Φέτος το κάναμε, για παράδειγμα, με Ερώτηση, με ειδική εκδήλωση και την παρουσίασή της εδώ στη Βουλή στις 29 Απριλίου και τόσα άλλα.

Το πρόβλημα είναι ότι εσείς αρνείστε ακόμα και να τις συζητήσετε. Και όταν τις συζητάτε δήθεν, δίνετε μία πολλή ωραιοποιημένη εικόνα, όπως κάνατε κ. Μητσοτάκη – η κυβέρνηση σας δηλαδή, εσείς που τον εκπροσωπείτε, που κάθεστε στα έδρανά του – αναφορά για την Εύβοια και την αποκατάστασή μετά την πυρκαγιά του 2021. Εκεί ο λαός υποφέρει ακόμα. Τα δάση που έχουν απομείνει κυρίως από το Μαντούδι μέχρι τη Δίρφη κινδυνεύουν. Συνεχίζεται η έλλειψη προληπτικών μέτρων, σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας. Τρέμουν οι κάτοικοι σε κάθε νεροποντή λόγω της έλλειψης αντιπλημμυρικών έργων, και στους δήμους Μαντουδίου, Αγίας Άννας, Λίμνης, Ιστιαίας, στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου, στους δήμους Διρφίων – Μεσσαπίων, ακόμη και στον δήμο Χαλκιδέων.

Αρνείστε να τα λύσετε, γιατί βρίσκονται στον αντίποδα των προτεραιοτήτων σας. Αρνείστε για παράδειγμα να λύσετε – και σας το λέμε για να το κάνετε έστω και σήμερα αυτό, θα το έχετε πληροφορηθεί - ότι οικισμοί στο Ηράκλειο βρίσκονται χωρίς ρεύμα, οικισμοί σεισμοπλήκτων του δήμου Μινώα – Πεδιάδας, γιατί οφείλουν 600.000 ευρώ, τους οποίους το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, μάλιστα πρόσφατα, σε σχετική ερώτηση του βουλευτή μας, είχε δεσμευτεί ότι θα καλύψει αυτές τις ανάγκες. Και δυστυχώς υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί η διακοπή του ρεύματος και σε άλλους τέτοιους οικισμούς, στο Αρκαλοχώρι, στη Βόνη και αφορά οικίσκους – και το λέμε εδώ μέσα με κάθε αίσθημα ευθύνης – όπου μένουν άνθρωποι καρκινοπαθείς, άτομα με ειδικές ανάγκες, με τεράστιες ελλείψεις και τεράστια προβλήματα. Οι προτεραιότητες οι δικές σας είναι άλλες, τις ανέλυσα διεξοδικά και στην πρωτολογία μου. Σας επαναλαμβάνουμε όμως με 7 προτάσεις, τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει:

Πρέπει να καταργηθεί όλο το αντιδραστικό πλαίσιο για τα δάση και τη χρήση γης γενικότερα, που εξυπηρετεί μόνο τις κερδοφόρες επιδιώξεις λίγων.

Πρέπει να υπάρξει συνολική και συνδυασμένη διαχείριση και προστασία των δασών με κατάργηση του αντιεπιστημονικού διαχωρισμού της πρόληψης από την κατάσβεση.

Απαιτείται ενιαίος σύγχρονος αντιπυρικός σχεδιασμός, με κύριο βάρος στην πρόληψη, την ειδική διαχείριση της δασικής βλάστησης, την διαφορετική οργάνωση των επίγειων δυνάμεων.

Ενίσχυση των αρμόδιων δυνάμεων πυροπροστασίας με διαφορετική δομή, οργάνωση, με προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων και μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων των άλλων εργασιακών σχέσεων.

Εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων υποδομών και χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μελέτες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τα αναγκαία δασοτεχνικά έργα διαχείρισης και αντιπυρικής προστασίας.

Όμως, αν κάτι επιβεβαιώνεται και από τη σημερινή συζήτηση, είναι πως η μόνη επιλογή που έχουν ο λαός και η νεολαία, για να κινηθούμε προς την παραπάνω κατεύθυνση, είναι να αντιπαρατάξουν τον αγώνα τους απέναντι στη δική σας πολιτική.

Εμείς θα στηρίξουμε και θα πρωτοστατήσουμε φυσικά σε αυτούς τους αγώνες και ταυτόχρονα τους επισημαίνουμε, ότι η πλήρης και μόνιμη ικανοποίηση των παραπάνω αιτημάτων, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας και της οικονομίας και εκεί πρέπει να στοχεύει η πάλη τους. Αναφέρομαι στην πάλη των εργαζομένων, έξω από αυτή την αίθουσα δηλαδή. Η δική σας η πάλη, ας’ τα να πάνε.

Μια γνήσια εξουσία του λαού που θα μπορεί, δηλαδή, να σχεδιάζει κεντρικά για την προστασία των δασών, του περιβάλλοντος, για την ολοκληρωμένη αντιπλημμυρική και αντισεισμική προστασία, την προστασία από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές μεγάλης έκτασης και που θα μπορεί έτσι να εξασφαλίσει την ισόρροπη σχέση του εργαζόμενου ανθρώπου με τη φύση και την ανάπτυξη της παραγωγής με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία.

Αυτά έχουμε εμείς στο μυαλό μας όταν αναφερόμαστε στην “Πολιτική Προστασία”. Το λέμε γιατί πρέπει να ξέρει και ο ελληνικός λαός ότι δεν εννοούμε όλοι το ίδιο όταν χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Γιατί η κάθε λέξη μπορεί να της δίνει ο καθένας και διαφορετικό εντελώς περιεχόμενο. Γι αυτό λέμε να προσέχει ο ελληνικός λαός τι του λένε ιδιαίτερα προεκλογικά διάφοροι από εδώ μέσα.

Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι με ευθύνη διαχρονικά των κυβερνήσεων, αλλά και της ίδιας της ΕΕ, η Πολιτική Προστασία είναι ενταγμένη ως μηχανισμός στις συμφωνίες διαφόρων ιμπεριαλιστικών ενώσεων και των κατασταλτικών μηχανισμών τους, στις οποίες συμμετέχει και η Ελλάδα, με ευθύνη σας.

Μάλιστα, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, επικαιροποίησαν τη Στρατηγική τους για τη λεγόμενη “ανθεκτικότητα”, όπου εντάσσουν και την Πολιτική Προστασία και το πυροσβεστικό σώμα με την στρατιωτικοποίηση του, υπό το φως των “νέων προκλήσεων”, όπως λένε, εννοώντας την ένταση των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών που βλέπουμε να οξύνονται στα διάφορα μέτωπα του πολέμου.

Και εμείς θέτουμε το ερώτημα: Τι σημαίνει αυτό και πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο μηχανισμός της πολιτικής προστασίας σε συνθήκες κλιμάκωσης της εμπλοκής της Ελλάδας με ευθύνη της κυβέρνησης στους δύο ιμπεριαλιστικούς πολέμους, στον πόλεμο στην Ουκρανία στο πλευρό των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στηρίζοντας το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ;

Τη στιγμή μάλιστα, που μεταξύ των 7 απαιτήσεων ανθεκτικότητας είναι ο γεωστρατηγικός ανταγωνισμός, το διάστημα, η χειραγώγηση πληροφοριών, η ανθεκτικότητα υποδομών ζωτικής σημασίας. Μια εμπλοκή που έχει φτάσει, πλέον, σε πρωτόγνωρα και επικίνδυνα επίπεδα.

Ο καθένας καταλαβαίνει τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό, αφού τα σενάρια τέτοιων ασκήσεων πυρηνικού πολέμου με τη συμμετοχή και ελληνικών μαχητικών και ιδιαίτερα σε τέτοιες συνθήκες, τις περισσότερες φορές γίνονται μετά πραγματικότητα και τότε βέβαια υπάρχουν και τα σχετικά αντίποινα.

Παρακολουθούμε, βέβαια, και τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την έξαρση του προσφυγικού, που θα έρθει με μαθηματική ακρίβεια. Και βέβαια, εκτός από τους ίδιους τους πρόσφυγες, τα αθώα γυναικόπαιδα που είναι τα πρώτα θύματα, τις συνέπειες θα επωμιστούν, για μια ακόμη φορά και οι κάτοικοι των νησιών μας.

Μόνο που κανείς δεν πρέπει να ξεχνά – και εσείς κύριοι της κυβέρνησης μοιάζετε να το ξεχνάτε, ότι όταν μιλάτε για το προσφυγικό - ότι αυτές είναι οι συνέπειες και της ελληνικής εμπλοκής στους πολέμους Συμβάλετε κι εσείς σε αυτό κάθε μέρα, κάθε ώρα! Και μην εξάπτεσθε όταν σας τα λέμε αυτά.

Δηλαδή, τι ακριβώς περιμένατε να συμβεί, όταν στηρίζετε αναφανδόν το Ισραήλ που βομβαρδίζει την Παλαιστίνη και τον Λίβανο των 2,5 εκατομμυρίων Σύρων και Παλαιστινίων προσφύγων, συν των καινούριων που δημιουργούνται;

Των εγκλημάτων σας ο απόηχος, που κατάφερε τα σύνορα να δρασκελίσει, είναι οι πρόσφυγες. Των εγκλημάτων των δικών σας και των συμμάχων σας...

Όσο για τα συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ για το προσφυγικό, τι να πει κανείς; Κυνισμός, απανθρωπιά, βαρβαρότητα! Μόνο τέτοιες λέξεις ταιριάζουν. Αυτοί που σπέρνουν τον πόλεμο και την προσφυγιά, είναι οι ίδιοι που φτιάχνουν φυλακές για τα θύματα των πολέμων τους. Όλοι μαζί, νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, ακροδεξιοί, που έχουν μπει με τα “μπούνια” στη φρενίτιδα της πολεμικής προετοιμασίας, προβάλλουν - παρέα τους και ο κ. Μητσοτάκης - την “πρωτοπορία” της Ιταλίας της Μελόνι, που θα διαχειρίζεται στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων στο έδαφος της Αλβανίας! Κατά τα άλλα κόπτεστε για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη...

Όμως, και πάλι, οι λαοί είναι οι μόνοι, που μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδιά τους. Να δυναμώσουν την αλληλεγγύη και την πάλη τους για να σταματήσει τώρα ο πόλεμος και οι προσφυγικές ροές. Για να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της Συνθήκης της Γενεύης, με χορήγηση ασύλου και μετακίνηση των ξεριζωμένων στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.

Και βέβαια, αυτή η “μεγάλη εικόνα” των ανταγωνισμών, όχι μόνο δεν είναι άσχετη, αλλά βάζει τη σφραγίδα της και στις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό. Γιατί είναι σαφές ότι το ΝΑΤΟ βιάζεται να κλείσει ζητήματα και να θωρακίσει τη συνοχή του, ιδιαίτερα στην Νοτιοανατολική του πτέρυγα, σπρώχνοντας για λύσεις “συνεκμετάλλευσης” υπό ΝΑΤΟϊκή εποπτεία. Λύσεις, που είναι βέβαια πάρα πολύ ωφέλιμες για ενεργειακά και άλλα μονοπώλια, επιζήμιες όμως για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, την ειρήνη και το μέλλον των λαών της περιοχής.

Σε αυτόν τον “οδικό χάρτη”, που καθορίστηκε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους, εντάσσεται και η επικείμενη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Τουρκίας στις 8 Νοέμβρη, για την οποία πολλή συζήτηση γίνεται ήδη. Το ανησυχητικό στην όλη υπόθεση, δεν είναι φυσικά η συνάντηση αυτή καθεαυτή, αλλά η εικόνα που διαμορφώνεται -και προφανώς όχι τυχαία- ότι το τραπέζι της διαπραγμάτευσης που έχει στρωθεί, αφορά ζητήματα κυριαρχίας, όπως το ζήτημα των χωρικών υδάτων, της στρατιωτικοποίησης των νησιών και όχι αποκλειστικά τη “μόνη και μία διαφορά” που ισχυρίζεται η κυβέρνηση της ΝΔ, δηλαδή την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ.

Η προσπάθεια που κάνετε, κύριοι της κυβέρνησης, να διασκεδάσετε αυτές τις εντυπώσεις και να εφησυχάσετε για το περιεχόμενο των συζητήσεων, δεν πείθει. Όχι μόνο γιατί τέτοιες διαψεύσεις έχουν με τη σειρά τους διαψευσθεί πανηγυρικά στο παρελθόν, αλλά και γιατί μία πιθανή προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης -στη βάση ενός συνυποσχετικού- μπορεί εκ των πραγμάτων να ανοίξει απ’ το παράθυρο και τέτοια ζητήματα!

Εμείς πολύ έγκαιρα και επανειλημμένα – και από αυτό το βήμα - έχουμε προειδοποιήσει ότι “μαγειρεύονται” επώδυνες λύσεις τόσο στα ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όσο και στο Κυπριακό.

Και ας αφήσουν ορισμένοι τους κουτοπόνηρους εκβιασμούς που απευθύνουν στον λαό, ότι δήθεν οι μοναδικές επιλογές είναι “ή επώδυνος συμβιβασμός ή πόλεμος”! Ξέρετε πολύ καλά, ότι καθόλου δεν αποκλείει το ένα το άλλο, γιατί εδώ δεν πρόκειται για συμφωνία μεταξύ λαών που έχουν κοινά συμφέροντα, που θέλουν να πάνε μαζί να παλέψουν αλλά για “παζάρια” μεταξύ κρατών, μεταξύ αστικών κυβερνήσεων που εκπροσωπούν το μονοπωλιακό κεφάλαιο, συγκεκριμένες εταιρείες, το οποίο απ’ τη φύση τους αυτές είναι αδηφάγες και ανταγωνιστικές.

Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου το 2022, πάλι με μεσολάβηση των ΗΠΑ, η οποία είχε προβληθεί και στη χώρα μας, - θυμάστε;- ως “παράδειγμα ειρηνικής διευθέτησης”. Πάλι μέσα πέσανε όσοι τα έλεγαν αυτά;

Το πόσο ειρηνική ήταν τελικά αυτή η διευθέτηση, το βλέπουμε κάθε μέρα στις εικόνες ισοπέδωσης που προκαλεί το κράτος του Ισραήλ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, την Βηρυτό και αλλού…

Και βέβαια, οι συζητήσεις εξελίσσονται, χωρίς η τουρκική πλευρά να έχει εγκαταλείψει – έστω στα λόγια - κάποια απ’ τις διεκδικήσεις της, όπως την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μέχρι το δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”!

Για όλα τα παραπάνω, εμείς λέμε ότι, πρώτα από όλα, χρειάζεται επαγρύπνηση κι ετοιμότητα από όλους, κυρίως από τον ελληνικό λαό. Χρειάζεται να ανέβει ο αγώνας και η αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, πρώτα από όλα μεταξύ του ελληνικού, του τουρκικού και του κυπριακού λαού, ενάντια στους ευρωατλαντικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, που φέρνουν μόνο πόλεμο, καταστροφή, προσφυγιά. Μόνο έτσι υπάρχει ελπίδα για ένα μέλλον πραγματικής ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας, με τους λαούς πραγματικά νοικοκύρηδες στον τόπο τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.