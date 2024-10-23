Λογαριασμός
Τρομοκρατική επίθεση στη αεροδιαστημική βιομηχανία στην Άγκυρα - Live λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

Πέντε νεκροί και 22 τραυματίες σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό - Νεκροί και οι δύο τρομοκράτες - Βίντεο με τους πυροβολισμούς που ακούγονται

Τρομοκράτες

Τρομοκρατική επίθεση με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε νωρίς το αππογευμα στις εγκαταστάσεις της TAI-Turkish Aerospace Industries Inc. στην περιοχή Καχραμανκαζάν της Άγκυρας.

Δείτε φωτογραφία από την είσοδο ενός εκ των τρομοκρατών στις εγκαταστάσεις: 

Τρομοκράτης

Η έκρηξη σημειώθηκε μπροστά από τις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Joint Stock Partnership (TUSAŞ) ενώ αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί.

