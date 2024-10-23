Τρομοκρατική επίθεση με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκε νωρίς το αππογευμα στις εγκαταστάσεις της TAI-Turkish Aerospace Industries Inc. στην περιοχή Καχραμανκαζάν της Άγκυρας.

Δείτε φωτογραφία από την είσοδο ενός εκ των τρομοκρατών στις εγκαταστάσεις:

Η έκρηξη σημειώθηκε μπροστά από τις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροπορικής Βιομηχανίας Joint Stock Partnership (TUSAŞ) ενώ αμέσως μετά ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.