Τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αύριο Παρασκευή 21 Μαρτίου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα.
Ο κ. Γεραπετρίτης, συμμετείχε στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη στη Γενεύη για το Κυπριακό, τα αποτελέσματα της οποίας θα καταθέσει στους αρχηγούς των κομμάτων.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
