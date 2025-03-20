Τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αύριο Παρασκευή 21 Μαρτίου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα.

Ο κ. Γεραπετρίτης, συμμετείχε στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη στη Γενεύη για το Κυπριακό, τα αποτελέσματα της οποίας θα καταθέσει στους αρχηγούς των κομμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

