ΥΠΕΞ: Ενημέρωση των πολιτών αρχηγών αύριο, για τις εξελίξεις στο Κυπριακό

Ο κ. Γεραπετρίτης, συμμετείχε στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη στη Γενεύη για το Κυπριακό, τα αποτελέσματα της οποίας θα καταθέσει στους αρχηγούς των κομμάτων

Γεραπετρίτης

Τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αύριο Παρασκευή 21 Μαρτίου σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα.

Ο κ. Γεραπετρίτης, συμμετείχε στην άτυπη πενταμερή διάσκεψη στη Γενεύη για το Κυπριακό, τα αποτελέσματα της οποίας θα  καταθέσει στους αρχηγούς των κομμάτων.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Κυπριακό Γιώργος Γεραπετρίτης υπουργός Εξωτερικών πολιτικοί αρχηγοί διπλωματία Κύπρος ενημέρωση
