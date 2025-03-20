«Αυτό το οποίο υπάρχει είναι η επιστολή του κυρίου Τριαντόπουλου προς την Επιτροπή, με την οποία λέει τα εξής: παρακολούθησα τη συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση προανακριτικής, έχετε καταλήξει ότι υπάρχουν αποχρώσεις/ενδείξεις για εμένα και άκουσα την αντιπολίτευση που ήδη με έχει καταδικάσει», επεσήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Μάκης Βορίδης μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Αντικείμενο της προανακριτικής είναι να ερευνήσει τυχόν ύπαρξη ποινικών ευθυνών καταρχήν για τον κ. Τριαντόπουλο. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε συναυτουργική δράση μη πολιτικών προσώπων και τυχόν παραπεμφθεί στο Ειδικό Δικαστήριο ο κ. Τριαντόπουλος, τότε για την πράξη της παράβασης καθήκοντος θα πρέπει να δικαστούν ενιαία. Έρχεται λοιπόν μετά ο κ. Τριαντόπουλος και λέει κάτι πάρα πολύ απλό: δεν εμπιστεύομαι αυτήν την Επιτροπή γιατί είναι απολύτως προκατειλημμένη εναντίον μου, γιατί στο κομμάτι της Αντιπολίτευσης ήδη έχει καταδικάσει. Λέτε όλοι ότι θέλετε να πάω στον φυσικό μου δικαστή, να με παραπέμψετε, παραπέμψτε με λοιπόν», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι η στάση της Αντιπολίτευσης. Αυτό που κάνει ο κ. Τριαντόπουλος δεν έχει πολιτικό προηγούμενο. Εδώ θα μας τρελάνουν κιόλας: από τη μια μεριά θέλουν να πάει στον φυσικό δικαστή ο Τριαντόπουλος. Το Δικαστικό Συμβούλιο θα ερευνήσει ακριβώς ό,τι θα ερευνούσε η προανακριτική, είναι σαν να μην υπήρξε πράξη και ερευνώνται όλα από την αρχή. Αυτό που συμβαίνει στην Αντιπολίτευση είναι μια ντροπή, ένα πολιτικό όνειδος. Υποτίθεται κάνουν μια πρόταση και διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους να μην κρυφτεί ο Τριαντόπουλος. Λέει ο Τριαντόπουλος θέλω να πάω και να να μην κρυφτώ, λένε αυτοί "όχι δεν θα πας, θα κάτσεις εδώ να κάνουμε όλη τη διαδικασία". Μα ο άλλος λέει θέλω να πάω. Πώς βολεύει την κυβέρνηση με το να πάει στο δικαστήριο ο Τριαντόπουλος;»

«Ξεγυμνώθηκαν γιατί το αντικείμενό τους δεν είναι ούτε η διακρίβωση της αλήθειας, ούτε η διακρίβωση τυχόν ποινικών ευθυνών. Αντικείμενό τους είναι μόνο η πολιτική εκμετάλλευση», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.