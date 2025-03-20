Σφοδρή κριτική στην αντιπολίτευση και ιδίως στο ΠΑΣΟΚ ασκεί με βίντεό του στο TikTok ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με την πρόταση του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, στην Προανακριτική Επιτροπή, να πάει απευθείας η υπόθεση στην Τακτική Δικαιοσύνη και τις αντιδράσεις που ακολούθησαν.

Όπως τονίζει ο κ. Μαρινάκης, ενώ το ΠΑΣΟΚ το ζητούσε επανειλημμένως στο παρελθόν, αλλά «άρχισαν να το ‘’γυρίζουν’’» και να «επιδίδονται σε ένα ρεσιτάλ αστείων δικαιολογιών και ψεμάτων», σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Επίσης, επισημαίνει πως το «Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει ακριβώς τις ίδιες, αλλά και περισσότερες ανακριτικές πράξεις, από αυτές που θα κάνει η Προανακριτική».

Καταλήγοντας, χαρακτηρίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Πράσινη Λύση».

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος:

Σας έχω μιλήσει ποτέ για την «Πράσινη Λύση»; Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή.



Πριν από λίγο καιρό, είχαμε μιλήσει για τον «Πράσινο ΣΥΡΙΖΑ» και μας είχαν πει υπερβολικούς. Δείτε, λοιπόν, τι έγινε αυτές τις δύο ημέρες. Πήρε, χθες, ο Χρήστος Τριαντόπουλος μια πολύ γενναία απόφαση. Να προτείνει στην Προανακριτική Επιτροπή να πάει απευθείας στην Τακτική Δικαιοσύνη, δηλαδή στον φυσικό Δικαστή. Κάτι που και η κοινωνία το ζητούσε, αλλά και μια σειρά από κορυφαία στελέχη της αντιπολίτευσης.



Και αντί η αντιπολίτευση, και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, να υποδεχτεί αυτή την πρόταση, όπως ήταν λογικό, θετικά, άρχισαν να το «γυρίζουν». Και επιδίδονται σε ένα ρεσιτάλ αστείων δικαιολογιών και ψεμάτων.



Υπάρχει, όμως, ένα ψέμα που το είπε ακριβώς ίδιο το ΠΑΣΟΚ και η Ελληνική Λύση. Ποιο είναι αυτό το ψέμα; Ότι το 2018 ο Πρωθυπουργός είχε πει αυτό. Αυτό είναι fake news. Γιατί; Γιατί μιλάμε για δύο εντελώς αντίθετες περιπτώσεις. 2018, τότε που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ των Παραϋπουργείων Δικαιοσύνης, προσπαθούσε να στήσει τη σκευωρία Novartis με τους «κουκουλοφόρους» μάρτυρες και τη γνωστή κατάληξη.Το 2018, λοιπόν, διαβιβάστηκε στη Βουλή από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δικογραφία κατά 10 πολιτικών προσώπων. Η τότε κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συγκρότησε προανακριτική στήνοντας τις 10 γνωστές κάλπες.



Η Προανακριτική ξεκίνησε κανονικά, αλλά οι εμπνευστές της σκευωρίας, μετά από 30 ώρες συνεδριάσεων, είδαν ότι καταρρίπτονταν πλήρως οι κατηγορίες των «κουκουλοφόρων» μαρτύρων. Τότε αποφάσισαν, με την κυβερνητική πλειοψηφία, να κλείσουν την προανακριτική, δήθεν για λόγους αναρμοδιότητας, χωρίς να ασκηθούν διώξεις και να την επιστρέψουν στην Εισαγγελία εγκλημάτων διαφθοράς. Δηλαδή, αυτοί έκλεισαν την Προανακριτική, χωρίς να ασκήσουν διώξεις. Το εντελώς αντίθετο από αυτό το οποίο προτείνει ο Χρήστος Τριαντόπουλος να συμβεί στη δική του υπόθεση. Τι προτείνει ο Χρήστος Τριαντόπουλος; Να παραπεμφθεί απευθείας, με άσκηση δίωξης δηλαδή, στο φυσικό του Δικαστή, με βάση την πρόταση την οποία έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αποδέχεται το περιεχόμενο. Μόνο και μόνο για λόγους διαφάνειας και λογοδοσίας.

Και εκείνοι οι «πονηροί» από την αντιπολίτευση, που λένε ότι έτσι θα «γλιτώσουν» κάποιοι τις ανακριτικές πράξεις της Προανακριτικής, τους λέμε ότι το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να κάνει ακριβώς τις ίδιες, αλλά και περισσότερες ανακριτικές πράξεις, από αυτές που θα κάνει η Προανακριτική, με μία διαφορά, ότι στη μία περίπτωση θα τις κάνουν ανώτατοι Δικαστές και στην άλλη περίπτωση τα κόμματα. Σε αυτό το σημείο έφτασε η απελπισία του ΠΑΣΟΚ. Να γίνει από ΠΑΣΟΚ η «Πράσινη Λύση».

Σφοδρή απάντηση Τσουκαλά - «Η κυβέρνηση μετά το μπάζωμα, σκάβει τούνελ απόδρασης από την Προανακριτική»

Σφοδρή ήταν η απάντηση εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά στον κ. Μαρινάκη.

Σε ανακοίνωσή του απαντά τα εξής:

«Στον κυβερνητικό εκπρόσωπο πήρε τρεισήμισι λεπτά στο TikTok για να μας "πείσει" ότι ο κ. Μητσοτάκης που πολεμούσε τα θεσμικά τερτίπια της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά σήμερα κάνει ακριβώς τα ίδια, είναι δήθεν fake news.

Το πιο παράδοξο είναι ότι μιλά για fake news ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος είναι ο καθημερινός διακινητής τους.

Τότε πίστευε πως οι προανακριτικές ρίχνουν φως, τώρα τις απαξιώνει.

Κύριε Μαρινάκη, μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη των πολιτών. Αν πράγματι πιστεύατε ότι πρέπει να πάει στον φυσικό δικαστή ο κ. Τριαντόπουλος θα είχατε ζητήσει εσείς προανακριτική»

Η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να μην λειτουργήσει η προανακριτική δεν είναι πράξη πολιτικής γενναιότητας. Είναι πράξη πολιτικής δειλίας. Η κυβέρνηση μετά το μπάζωμα, τώρα σκάβει τούνελ απόδρασης από την προανακριτική, γιατί έχει λάβει το μήνυμα από τους βουλευτές της ότι δεν είναι διατεθειμένοι να επαναλάβουν τις χυδαιότητες της εξεταστικής επιτροπής που τους επέβαλαν να κάνουν υψώνοντας τείχος προστασίας στους υπουργούς».

