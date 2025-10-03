ΥΠΕΞ: Διάβημα διαμαρτυρίας στο Ισραήλ για τους Έλληνες ακτιβιστές στον στολίσκο

Αντιπροσωπεία της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, με επικεφαλής την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή, το κέντρο κράτησης, όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες, μετέχοντες στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προκειμένου να τους παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους. Το Υπουργείο και η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ μεριμνούν ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Παρασκευής, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, και έντονο γραπτό διάβημα διαμαρτυρίας στον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα αναφορικά με την απαράδεκτη και ανάρμοστη συμπεριφορά Ισραηλινού Υπουργού που στρέφονταν και κατά Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», μεταξύ των οποίων και μέλος του ελληνικού Κοινοβουλίου.

Με το διάβημα αυτό καλείται η ισραηλινή πλευρά σε ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι απαράβατη και θεμελιώδης και αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε κράτους τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Israel’s National Security Minister Itamar Ben-Gvir visited detained activists from the Global Sumud Flotilla.



"These are the terrorists. They are terrorists. Look at them. Supporters of murderers. They came for Gaza, for the terrorists. pic.twitter.com/wx2bApCGbQ — Clash Report (@clashreport) October 3, 2025

Το βράδυ της Πέμπτης, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιτάμαρ Μπεν Γκβιρ, επισκέφθηκε το Άσντοντ, όπου κρατούνται οι ακτιβιστές από τον στολίσκο με προορισμό τη Γάζα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ισραηλινός υπουργός φέρεται να δείχνει τους ακτιβιστές με το δάχτυλό του, και να τους αποκαλεί «τρομοκράτες», φωνάζοντάς τους ότι «θα τιμωρηθούν».



«Αυτοί είναι οι τρομοκράτες. Είναι τρομοκράτες.... Δείτε τους. Υποστηρικτές των δολοφόνων (σ.σ Χαμάς). Ήρθαν για τη Γάζα, για τους τρομοκράτες» ακούγεται να λέει.



Πηγή: skai.gr

