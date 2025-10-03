Την ενίσχυση των μέτρων για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, ζητάει ο ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της ΝΔ, Δημήτρης Τσιόδρας, με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κάνοντας μάλιστα ειδική αναφορά «στο ελληνικό πρόγραμμα πρόληψης και στις χιλιάδες ζωές που σώθηκαν χάρη στις προληπτικές αυτές εξετάσεις», ρωτά την Κομισιόν εάν εξετάζει την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ επιτυχημένων εθνικών παρεμβάσεων δημόσιας υγείας.

Ο κ. Τσιόδρας τονίζει, επίσης, ότι «περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ», υπογραμμίζοντας ότι «κάθε μέρα 5.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας καρδιαγγειακών παθήσεων, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια κάθε χρόνο».

Σημειώνει, δε, ότι μπορούν να αποφευχθούν περισσότερα από 1 εκατομμύριο θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια τα επόμενα δέκα χρόνια μέσω έγκαιρων παρεμβάσεων, και ότι τα στοιχεία αυτά καθιστούν αυτές τις παθήσεις ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Καταλήγοντας, επισημαίνει την ανάγκη αξιοποίησης του επόμενου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ για τη μετάβαση προς μια πιο εξατομικευμένη οδό φροντίδας των ασθενών, με έμφαση στην έρευνα και τα νέα μοντέλα περίθαλψης.

Με τη σχετική ανακοίνωση κοινοποιείται και ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης, το οποίο έχει ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Βελτίωση της πρόσβασης σε διάγνωση και θεραπεία για άτομα που πάσχουν από καρδιαγγειακές παθήσεις

Περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με καρδιαγγειακά νοσήματα στην ΕΕ.

Ταυτόχρονα, κάθε μέρα 5.000 Ευρωπαίοι χάνουν τη ζωή τους λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων, με το συνολικό αριθμό των θανάτων να ανέρχεται σε 1,8 εκατομμύρια κάθε χρόνο ενώ περισσότερα από 1 εκατομμύριο θανατηφόρα καρδιαγγειακά επεισόδια τα επόμενα δέκα χρόνια μπορούν να αποφευχθούν μέσω έγκαιρων παρεμβάσεων.

Τα στοιχεία αυτά τις καθιστούν ως μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τα εθνικά συστήματα υγείας.

Δεδομένων των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων αυτών των παθήσεων στη ζωή των ασθενών και ενόψει του επικείμενου Σχεδίου για την Ευρωπαϊκή Καρδιαγγειακή Υγεία, ερωτάται η Επιτροπή:

Πώς σκοπεύει να ενισχύσει την πρόληψη και την αντιμετώπιση των βασικών παραγόντων κινδύνου; Σε συνέχεια επιτυχημένων εθνικών προγραμμάτων πρόληψης για άλλες παθήσεις όπως το ελληνικό «Προλαμβάνω», εξετάζει την εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ σχετικών επιτυχημένων εθνικών παρεμβάσεων δημόσιας υγείας; Πώς σκοπεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας μεταξύ των Κρατών Μελών; Πώς θα αξιοποιήσει το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τη μετάβαση προς μια πιο εξατομικευμένη οδό φροντίδας των ασθενών, με έμφαση στην έρευνα και σε νέα μοντέλα περίθαλψης;

