Κεραμέως: Νέο βήμα διευκόλυνσης της επιστροφής Ελλήνων του εξωτερικού

Σε λειτουργία τίθεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για πλήρως ψηφιοποιημένη υποβολή της αίτησης για έκπτωση 50% στο φόρο εισοδήματος για όσους επιστρέφουν μετά από 5 και πλέον χρόνια απουσίας στο εξωτερικό.

Όπως επισημαίνει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ήταν αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού η διαδικασία να γίνει όσο πιο απλή και γρήγορη γίνεται, και αυτό έγινε πράξη.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Νίκης Κεραμέως

Άλλο ένα σημαντικό βήμα διευκόλυνσης της επιστροφής Ελλήνων του εξωτερικού!

Τίθεται σε εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για πλήρως ψηφιοποιημένη υποβολή της αίτησης για έκπτωση 50% στο φόρο εισοδήματος για όσους επιστρέφουν μετά από 5 και πλέον χρόνια απουσίας στο εξωτερικό. Ήταν αίτημά τους η διαδικασία να γίνει όσο πιο απλή και γρήγορη γίνεται, και αυτό έγινε πράξη. Ευχαριστούμε θερμά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Kyriakos Pierrakakis τoν Υφυπουργό Γιώργος Κώτσηρας και τον Διοικητή ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή για τις εξαιρετικές ενέργειες και την άψογη συνεργασία.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή:

Εφαρμογές > Φορολογικές

Υπηρεσίες > Εισόδημα > Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ειδικό τρόπο φορολόγησης (άρθρο 5Γ του ΚΦΕ)

Πηγή: skai.gr

