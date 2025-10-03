Μητσοτάκης στο 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: «Η ορμή των νιάτων με την ευθύνη της ωριμότητας»

Στο 14ο τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας, μιλά αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Πέρα από τα εύκολα συνθήματα, υπάρχουν οι δύσκολες λύσεις» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.
«Σαν αύριο πριν από 51 χρόνια, γεννιόταν ένα κόμμα το οποίο έμελλε να σφραγίσει τη ζωή του τόπου, αλλά και τη ζωή όλων μας: γιατί στις 4 Οκτωβρίου 1974 ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Η παράταξη που δημιουργήθηκε «για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του, όπως γράφει και η πρώτη της Διακήρυξη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του 14ου συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί για αυτήν την περήφανη Ελλάδα, όχι χωρίς λάθη ή αστοχίες, αλλά με τη βεβαιότητα ότι μόνο η ΝΔ εγγυάται, σήμερα, ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα.
«Μακριά από περιπέτειες, που θα θέσουν σε κίνδυνο τις έως τώρα κατακτήσεις των Ελλήνων. Αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο, με χειροπιαστά αποτελέσματα και με ορίζοντα το 2030», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.
