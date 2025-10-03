Μητσοτάκης στο 14ο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: «Η ορμή των νιάτων με την ευθύνη της ωριμότητας»

Στο 14ο τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ, στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας, μιλά αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Πέρα από τα εύκολα συνθήματα, υπάρχουν οι δύσκολες λύσεις» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

«Σαν αύριο πριν από 51 χρόνια, γεννιόταν ένα κόμμα το οποίο έμελλε να σφραγίσει τη ζωή του τόπου, αλλά και τη ζωή όλων μας: γιατί στις 4 Οκτωβρίου 1974 ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία. Η παράταξη που δημιουργήθηκε «για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του, όπως γράφει και η πρώτη της Διακήρυξη», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του με την οποία άνοιξαν οι εργασίες του 14ου συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί για αυτήν την περήφανη Ελλάδα, όχι χωρίς λάθη ή αστοχίες, αλλά με τη βεβαιότητα ότι μόνο η ΝΔ εγγυάται, σήμερα, ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και ελπίδα.

«Μακριά από περιπέτειες, που θα θέσουν σε κίνδυνο τις έως τώρα κατακτήσεις των Ελλήνων. Αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο, με χειροπιαστά αποτελέσματα και με ορίζοντα το 2030», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Η ΝΔ θα κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2027 Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι, όπως η ΝΔ κέρδισε την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2023, έτσι θα την κερδίσει και πάλι το 2027. «Να μην ξεχνάτε ποτέ την αξία της ενασχόλησης με τα κοινά. Καθεμιά και καθένας σας οφείλει να συνδιαμορφώνει την επόμενη μέρα της χώρας. Χωρίς να υποκύπτει στον κυνισμό. Και κρατώντας σταθερά δυνατή την πίστη του στη δημοκρατία», συνέχισε ο πρωθυπουργός. Και τόνισε: «Αποτελεί μια ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση, ειδικά σε ύποπτους καιρούς. Με τα κοινωνικά δίκτυα να γίνονται θάλαμοι αντήχησης αυθαίρετων σεναρίων, μεθοδεύσεων που διαβρώνουν την αλήθεια. Υπονομεύοντας την ενημέρωση και τον διάλογο. Με την κοινή γνώμη σε σύγχυση, να μετατρέπεται σε όμηρο της παραπληροφόρησης». Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για περιβάλλον που απαιτεί εγρήγορση. «Αντιστεκόμενοι στις φήμες και στο ψέμα. Προβάλλοντας την αλήθεια και τις θέσεις μας. Εμμένοντας, ωστόσο, και στη σημασία των συγκλίσεων και της ενότητας, ιδίως στα σημαντικά», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

