ΥΦΕΘΑ για drone των ΗΠΑ από τη Λάρισα που «επιχείρησαν» στην Κριμαία: «Παραπληροφόρηση»

Ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας Γιάννης Κεφαλογιάννης απάντησε σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή σχετικά με τη χρησιμοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (MEA) των ΗΠΑ που σταθμεύουν στην Λάρισα για την υποστήριξη επίθεσης με Πυραύλους ATACMS στην Κριμαία και σχετικά με το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού στην Πάτρα.

Συγκεκριμένα:

Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του προέδρου της «ΝΙΚΗΣ» Δημήτρη Νατσιού, σχετικά με δημοσιεύματα για τη χρησιμοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκάφών των ΗΠΑ, που σταθμεύουν στη Λάρισα για την υποστήριξη επίθεσης με πυραύλους ATACMS στην Κριμαία, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας ανέφερε ότι η «αμερικάνικη πηγή» κ. Τζάκσον Χινκλ, που επικαλείται ο κ. Νατσιός είναι γνωστός για την προβολή παραπλανητικών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας, καθώς και την υποστήριξη του στον Βλαντιμίρ Πούτιν στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μάλιστα, έχει αποκλειστεί από διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για λόγους παραπληροφόρησης. Η εκπομπή του απαγορεύτηκε από το Twitch για παραβίαση πολιτικών παραπληροφόρησης και διάδοση παραπληροφόρησης σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ αφαιρέθηκε και από το Youtube.

Περαιτέρω επανέλαβε ότι η αναβαθμισμένη συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ δινει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρεί και να λειτουργεί συγκεκριμένες στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως η αεροπορική βάση Λάρισας.

Ως συγκεκριμένες στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες ορίζονται οι λειτουργίες πτήσεων, η συντήρηση, και υποστήριξη των αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας και αεροσκαφών αναγνώρισης των Ηνωμένων Πολιτειών, η υποστήριξη αερομεταφορών και η εφοδιαστική υποστήριξη, ο ανεφοδιασμός αεροσκαφών, η προσγείωση και η ανάκτηση αεροσκαφών, η προσωρινή συντήρηση αεροσκαφών, προς διεξαγωγή μεταξύ άλλων και αποστολών - δραστηριοτήτων αεροσκαφών ναυτικής συνεργασίας και αναγνώρισης, είτε δραστηριοτήτων συνδρομής στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών είτε συνεκπαιδεύσεων κ.ο.κ, πρόσθεσε.

Πρόκειται για μια διακρατική συμφωνία που καθορίζει σαφώς τις επιτρεπόμενες ενέργειες, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, και τα όρια συνεργασίας των δύο πλευρών, το νομικό καθεστώς του προσωπικού των ΗΠΑ στην ελληνική επικράτεια, καθώς και τις εν γένει αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται η αμυντική συνεργασία των δυο κρατών.

Ολα τα παραπάνω, ήτοι άσκηση δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, ενεργειών, εφόσον λαμβάνουν χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας.

Εκτός, λοιπόν, της ελληνικής επικράτειας, οι αποστολές που αναλαμβάνουν τα αεροσκάφη των ΗΠΑ, επανδρωμένα ή μη αποτελούν αρμοδιότητα και άρα ευθύνη των ΗΠΑ, που ασκούν τον πλήρη επιχειρησιακό και διοικητικό έλεγχο, δίχως την υποχρέωση ενημέρωσης της ελληνικής πλευράς, διευκρίνισε.

Εξάλλου απαντώντας σε επίκαιρη Ερώτηση στη Βουλή για το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (Κ.Ε.ΤΧ.) στην Πάτρα, ο κ.Κεφαλογιάννης ανέφερε:

- Σχετικά με τη στελέχωση σε πολιτικό προσωπικό εκπαιδευτών τεχνικών ειδικοτήτων:Στην παρούσα χρονική περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η επεξεργασία της προκήρυξης από τον ΑΣΕΠ. Υπάρχουν γενικότερα ζητήματα υποστελέχωσης του πολιτικού προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις μετά την δεκαετή οικονομική κρίση και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που επέβαλλε. Συζητάμε με το υπουργείο Εσωτερικών για την ικανοποίηση των προτεραιοτήτων που τα Γενικά Επιτελεία θέτουν.

- Για την απομάκρυνση του αμιάντου:Προσεχώς θα αποξηλωθούν οι αμιαντοσκεπές σε όλα τα τμήματα των εγκαταστάσεών του στρατοπέδου «Μουζάκη», στο οποίο εδρεύει το Κ.Ε.ΤΧ. . Επίσης επεξεργαζόμαστε επιτελικά την εισήγησή για την ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027 Δυτικής Ελλάδας της ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων του ΚΕΤΧ, συνολικής αξίας 989,368,00Euro και 617.656,60Euro.

- Για θέματα εκπαίδευσης:Ήδη το Κ.Ε.ΤΧ λειτουργεί ως Διακλαδικό Κέντρο Τεχνικής Εκπαίδευσης των Ενοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ,ενώ έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας του Κ.Ε.ΤΧ με το Δημόσιο ΙΕΚ της Δυτικής Αχαϊας, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου τους στις θεματικές της Μηχανολογίας, της Μηχανουργικής Τεχνολογίας, της Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής, στον τομέα Ενέργειας και στα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου.Μέσω της συνεργασίας αυτής και οι στρατεύσιμοι που υπηρετούν στο ΚΕΤΧ, δια του προγράμματος «Θητεία- Ευκαιρία» θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πιστοποιητικό κατάρτισης σε συγκεκριμένες ειδικότητες και βεβαίωση εργασιακής εμπειρίας.

Περαιτέρω γνωστοποίησε ότι έχει δώσει οδηγία προς το Επιτελείο να επεξεργαστεί λύσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης βρεφονηπιακού σταθμού, στρατιωτικού φαρμακείου και επαρκούς αριθμού ξενώνων για τη φιλοξενία του προσωπικού που μεταβαίνει στην περιοχή για επιχειρησιακούς ή για λόγους εκπαίδευσης.

