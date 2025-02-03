Αστυνομικοί του τμήματος ασφάλειας σιδηροδρόμων πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σήμερα δύο άτομα, μεταξύ των οποίων έναν άνδρα που έκανε γκράφιτι μια σβάστικα σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, και στη συνέχεια έβγαλε όπλο, τόνισε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε έλεγχο των αστυνομικών, ο άνδρας που ζωγράφιζε με σπρέι μια σβάστικα, έβγαλε όπλο. Αστυνομικοί της υπηρεσίας ασφάλειας σιδηροδρόμων απάντησαν πυροβολώντας με τα υπηρεσιακά τους όπλα, τόνισε η πηγή.

Ο άνδρας και άλλο ένα άτομο τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.