Αστυνομικοί πυροβόλισαν και τραυμάτισαν 2 άτομα που έκαναν γκράφιτι με σβάστικα σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Παρίσι

Σε έλεγχο των αστυνομικών, ο άνδρας που ζωγράφιζε με σπρέι μια σβάστικα, έβγαλε όπλο - Αστυνομικοί απάντησαν πυροβολώντας με τα υπηρεσιακά τους όπλα

Παρίσι

Αστυνομικοί του τμήματος ασφάλειας σιδηροδρόμων πυροβόλησαν και τραυμάτισαν σήμερα δύο άτομα, μεταξύ των οποίων έναν άνδρα που έκανε γκράφιτι μια σβάστικα σε σιδηροδρομικό σταθμό του Παρισιού, και στη συνέχεια έβγαλε όπλο, τόνισε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε έλεγχο των αστυνομικών, ο άνδρας που ζωγράφιζε με σπρέι μια σβάστικα, έβγαλε όπλο. Αστυνομικοί της υπηρεσίας ασφάλειας σιδηροδρόμων απάντησαν πυροβολώντας με τα υπηρεσιακά τους όπλα, τόνισε η πηγή.

Ο άνδρας και άλλο ένα άτομο τραυματίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

