Σε δοκιμαστική εκτόξευση του εγχώριας κατασκευής βαλλιστικού πυραύλου «Tayfun» προχώρησε η Τουρκία, σήμερα 3 Φεβρουαρίου.

Η εκτόξευση έγινε στις 12:37 τοπική ώρα (11:37) από το αεροδρόμιο της Ριζούντας στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.

Πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο μικρού βεληνεκούς (300 έως 1.000 χλμ.), όσον αφορά την κατηγοριοποίησή του, ο οποίος κατασκευάζεται από την τουρκική κρατική εταιρεία Roketsan.

Στο παρελθόν είχαν γίνει άλλες δύο δοκιμαστικές εκτοξεύσεις του ίδιο τύπου πυραύλου, στις 18 Οκτωβρίου 2022 και στις 23 Μαΐου 2023.

O τύπος αυτού του πυραύλου μπορεί να πλήξει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, το Ιράκ και την Αρμενία. Δύναται να φέρει κεφαλές με συμβατικά, πυρηνικά, χημικά και βιολογικά όπλα. Η ταχύτητα του συγκεκριμένου βλήματος φτάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 3,6 Mach.

Τα βλήματα του Tayfun (τυφώνας) εκτοξεύονται από αυτοκινούμενη τροχοφόρα πλατφόρμα 8Χ8, παρόμοια με εκείνη του «μικρότερου αδελφού» συστήματος Bora, που κατασκευάζεται επίσης από την κρατική Roketsan. Ο πύραυλος Tayfun είναι όπως φαίνεται μετεξέλιξη του Bora, ο οποίος με τη σειρά του ανήκει στη μικρότερη κατηγορία των τακτικών πυραύλων με βεληνεκές μέχρι 280 χιλιόμετρα. Το ακόμη πιο παλιό μοντέλο Yildirim (κεραυνός) «πιάνει» βεληνεκές που ξεπερνά τα 150 χιλιόμετρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

