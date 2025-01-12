Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν οι 11 αστυνομικοί, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στη δικογραφία για το μεγάλο κύκλωμα παροχής προστασίας σε οίκους ανοχής και χαρτοπαικτικές λέσχες. Σε βάρος τους διατάχθηκε η διενέργεια Έκτακτης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ).

Μέιλ που εστάλη τον περασμένο Απρίλιο στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων περιέγραφε τη δράση της 37χρονης βραβευμένης επίορκης αστυνομικού που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι είχε επαφές με τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Όπως έγραφε «στην Οικονομική Αστυνομία υπάρχει μια βρώμικη αξιωματικίνα που τη λένε Μ. Εδώ και τρεις μήνες έχει βγει σε ραντεβού με ανθρώπους που έχουν βενζινάδικα κι έχει κανονίσει να παίρνει μηνιάτικα λεφτά έως 30.000 από τον καθένα για προστασία, για να τους ενημερώνει αν γίνει κάποιος έλεγχος ή αν εμπλέκονται σε κάποια υπόθεση της Οικονομικής».

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, οι αστυνομικοί που συνδέονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται να αντικατέστησαν τα μέλη άλλου μεγάλου κυκλώματος διαφθοράς με αντίστοιχη δραστηριότητα, το οποίο είχε αποκαλυφθεί από παρακολουθήσεις της ΕΥΠ το 2016. Οι 19 συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη ενώπιον του Ανακριτή.

Τα e-mail που αποκάλυψαν την υπόθεση

Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, το κύκλωμα λειτουργεί τουλάχιστον από το 2020, όπως έχει αναδείξει η έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, με την έρευνα και την προανάκριση να ξεκινά τον Φεβρουάριο του 2024, έχοντας ως απαρχή δυο e-mail από συγκεκριμένα ονόματα που περιγράφουν και το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα και τις δραστηριότητες της 37χρονης αστυνόμου.

Το πρώτο υπογράφει ένας «Arthur Viego» την 1η Απριλίου του 2024: «Αν θέλετε να ασχοληθείτε με τους διεφθαρμένους αστυνομικούς, ψάξτε τους μπράβους Δ. και Νώντα που μαζεύουν τα λεφτά από τις λέσχες και τα μοιράζουν στους επίορκους. Για να σας βοηθήσω, σας δίνω τα τηλέφωνά τους».

Ακολούθησε ένα δεύτερο μέιλ στις 30 Απριλίου του 2024 από έναν επωνομαζόμενο «Στράτο Τριανταφύλλου» ο οποίος αναφέρεται κυρίως στην 37χρονη αστυνομικό: «Στην Οικονομική Αστυνομία υπάρχει μια βρώμικη αξιωματικίνα που τη λένε... Εδώ και τρεις μήνες έχει βγει σε ραντεβού με ανθρώπους που έχουν βενζινάδικα κι έχει κανονίσει να παίρνει μηνιάτικα λεφτά έως 30.000 από τον καθένα για προστασία, για να τους ενημερώνει αν γίνει κάποιος έλεγχος ή αν εμπλέκονται σε κάποια υπόθεση της Οικονομικής. Εγώ τη θυμάμαι από τότε που ερχόατν στη Μύκονο, αυτή δεν είναι αξιωματικός, αυτή είναι γκάνγκστερ. Τώρα τα έχει με έναν πρώην ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει 2-3 βενζινάδικα. Κρίμα, πολύ κρίμα».

Το «Στρατηγείο», οι «ταρίφες» και η δομή της οργάνωσης

Τα ηγετικά μέλη του κυκλώματος διαφημίζουν ως φαίνεται τη δράση τους, ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν άλλαξε το οργανόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας και ήρθε το νέο «Ελληνικό FBI» καταργώντας την Οικονομική Αστυνομία, εκφράζουν τους φόβους τους με τον υπαρχηγό μάλιστα να αναφέρει χαρακτηριστικά «μην ανησυχείτε, στις επόμενες κρίσεις του Ιανουαρίου του 2025 θα τοποθετήσουμε τους δικούς μας».

Όσον αφορά την 37χρονη, είχε πάρα πολλές συναντήσεις με τον φερόμενο αρχηγό της σπείαρς, τον «Λευτέρη τον Κρητικό», όπως αποκαλύπτει ο ΣΚΑΪ μέσω φωτογραφιών-ντοκουμέντων από την παρακολούθηση των υπόπτων, όπου μεταξύ άλλων στο φως της δημοσιότητας έρχονται εικόνες από το «αρχηγείο» τους στη Συγγρού, καθώς και από στιγμιότυπα αναλήψεων χρημάτων των υπόπτων.

Ακολουθούν παρακάτω φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες και την προστασία οίκων ανοχής όπου ανάμεσά τους κατηγορείται και μία αξιωματικός της ΕΛΑΣ η οποία είχε βραβευτεί στο παρελθόν ως αστυνομικός της χρονιάς. Στις φωτογραφίες φαίνεται καρέ καρέ η δράση του κυκλώματος ενώ σε κάποιες από αυτές εμφανίζεται και η αξιωματικός. Στη μία μάλιστα τη στιγμή που φεύγει από το σπίτι του αρχηγού του κυκλώματος στον Πειραιά

