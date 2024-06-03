Ιδού το πόθεν έσχες Κασσελάκη όπως το παρουσίασε ο ίδιος

Σε γιγαντοοθόνη, στο πλαίσιο της ομιλίας του στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, έδειξε ένα excel, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το πόθεν έσχες του. Όπως διευκρίνισε τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν τον ίδιο και τον σύζυγό του Τάιλερ, ενώ αναφερόμενος στη συμμετοχή που έχει σε δύο εταιρείες, είπε πως η "μία από αυτές, η αλλοδαπή, μεταβιβάστηκε στις αρχές του 2024, αμέσως μόλις πληροφορήθηκα ότι δεν μου επιτρέπει να κατέχω αλλοδαπή εταιρεία ο ελληνικός νόμος."

Με βάση το έγγραφο, το 2023 ο Στέφανος Κασσελάκης είχε εισοδήματα (συνολικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κλπ) ύψους 1,9 εκατ. ευρώ (ή 2,067 εκατ. δολ.), καταθέσεις 20,1 χιλ. ευρώ, δανειακές υποχρεώσεις ύψους 1,69 εκατ. ευρώ, συμμετοχές σε επιχειρήσεις που αντιστοιχούν σε 670,9 χιλ. ευρώ. Επίσης, είχε τοποθετημένο σε επενδυτικά προϊόντα ποσό ύψους 2,8 εκατ. ευρώ ή 3,04 εκατ. δολ. (ποσό 2,68 εκατ. δολ. ήταν τοποθετημένο σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω της UBS, ενώ ποσό 358.548,19 δολ. ήταν τοποθετημένο σε μετοχές σε εταιρείες εισηγμένες στο NYSE μέσω της Interactive Brokers).

Την ίδια στιγμή το σύνολο των καταθέσεων (των δικών του και του συζύγου του) ανέρχεται σε 21.858,89 δολ. Στην UBS έχει ποσό 224 δολ. στην JP Morgan Chase 20.982,70 δολ. και στην Eurobank μόλις 38 ευρώ. Ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, εμφανίζεται να έχει καταθέσεις 470,89 δολ. στη Chase και 139,36 δολ. στην Regions Bank.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο ο κ. Κασσελάκης διαθέτει στις ΗΠΑ ακίνητο 358,14 τ.μ. σε οικόπεδο 54.956,31 τ.μ. (που φέρεται να απέκτησε το 2022) συνολικής αξίας 2,025 εκατ. δολ. Παράλληλα η διώροφη κατοικία που διαθέτει στις Σπέτσες (287,80 τ.μ. σε οικόπεδο 467 τ.μ.) έχει αντικειμενική αξία 313.414,20 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κι ένα διαμέρισμα 105,75 τμ. στην Αθήνα που απέκτησε το 2008 στο οποίο αναφέρεται αξία 100,033 ευρώ.

Το διαμέρισμα των 246 τ.μ. που απέκτησε πρόσφατα επί της οδού Λεβέντη δεν συμπεριλαμβάνεται στο πόθεν έσχες καθώς αγοράστηκε το 2024.

Τέλος, εμφανίζεται να έχει στην κατοχή του δυο επιβατικά ΙΧ: ένα αξίας 101.458,68 δολ. που απέκτησε το 2022 και ένα αξίας 250.000 δολ. που απέκτησε το 2023.

Δάνεια και οφειλές ύψους 1,83 εκατ. δολ.

Ο κ. Κασσελάκης εμφανίζεται να έχει και δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές συνολικού ύψους 1,831 εκατ. δολ. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα που παρουσίασε, ποσό ύψους 1,57 εκατ. δολ. αφορά την Cross Country Mortgage, ποσό 71,37 χιλ. δολ. τη Miami Automotive Retail, ενώ έχει οφειλές 24,413 χιλ. δολ. σε πιστωτική κάρτα της American Express και οφειλές 5,19 χιλ. δολ. σε πιστωτική κάρτα της Citibank. Παράλληλα, εμφανίζονται οφειλές του συζύγου του και συγκεκριμένα 3,43 χιλ. δολ. σε πιστωτική κάρτα της American Express, 8,429 χιλ. δολ. σε πιστωτική κάρτα της Chase και φοιτητικό δάνειο ύψους 149 χιλ. δολ. από την Advantage.

Συμμετοχές σε επιχειρήσεις

Σημειώνεται πως ο κ. Κασσελάκης φέρεται να συμμετέχει και σε 3 εταιρείες:

Στην OSIOS LLC (Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) με κεφάλαιο εισφοράς 500.000 δολ.

Ως ετερόρρυθμος εταίρος στην PURA VITA EE με κεφάλαιο εισφοράς 15.000 δολ.

Και στην OSIOS LLC - Κεφαλαιουχική Συμμετοχή στην TIPTREE MARINE με κεφάλαιο εισφοράς 211.090 δολ.



Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είχε προαναγγείλει ότι επρόκειτο σήμερα να ανακοινώσει το πόθεν έσχες του.

"Αρχικά δεν είχα πολλά και μετά είχα τα πάντα"

«Οι μεγάλες αλήθειες αφορούν πρωτίστως εμένα. Θα πάω στην κάλπη με όλη μου την αλήθεια. Δημιουργήθηκε μία εικόνα μου που δεν είναι η πραγματική μου. Η ΝΔ παρουσίασε για εμένα μία εικόνα ενός ανθρώπου που δεν κόπιασε ποτέ. Όμως, συνέβαλλα κι εγώ σε αυτήν την εικόνα λόγω απειρίας και των διαφορετικών παραστάσεων που είχα. Στην Αμερική μπορείς να δείξεις τα σπίτια σου. Η ζωή μου ωστόσο είναι γεμάτη από ρωγμές. Δεν γεννήθηκα πλούσιος» ανέφερε ο κ. Κασσελάκης.

Ακολούθως, ο ίδιος πρόσθεσε ότι «Αρχικά δεν είχα πολλά και μετά είχα τα πάντα. Στα 14 μου άφησα την οικογένειά μου και τον τόπο μου να πάω στην Αμερική. Πήγα λοιπόν και έδωσα τον αγώνα μου, μπήκα σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια με το σπαθί μου και δούλεψα στην πιο ανταγωνιστική αγορά. Πέτυχα και τους μισθούς μου και τα μπόνους μου με τη δική μου αξία».

«Και το τελευταίο μου δολάριο είναι φορολογημένο διότι στην Αμερική με την εφορία δεν παίζεις. Εκεί οι αρχές είναι αμείλικτες. Ζητούν επίμονα από εμένα να υποβάλλω το πόθεν έσχες μου που δεν ήμουν στην Ελλάδα ενώ το σύστημα δεν λειτουργεί για τους ίδιους. Γι΄αυτό λοιπόν σας παρουσιάζω την περιουσιακή μου κατάσταση εδώ μπροστά σας. Τα στοιχεία για όλο το 2023, δεν σας κορόιδεψα», είπε ο κ. Κασσελάκης και πρόσθεσε ότι «τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν και εμένα και τον Τάιλερ που ετοιμάζονται να τον χτυπήσουν».



Πηγή: skai.gr

