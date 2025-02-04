«Είναι μια κυβέρνηση ηθικά κατώτερη των περιστάσεων και ο πρωθυπουργός είναι απολύτως αναξιόπιστος», ανέφερε στην επιχειρηματολογία του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην τραγωδία των Τεμπών κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του εμφάνισης στο MEGA.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε περαιτέρω: «Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες την προηγούμενη Κυριακή είπαν ένα δυνατό "δεν ξεχνώ" και επειδή ο Πρωθυπουργός γνωρίζει ότι έχει αποκρύψει την αλήθεια, έτρεξε να αλλάξει στρατηγική. Όμως, είναι πλήρως εκτεθειμένος διότι είναι δύο τα ενδεχόμενα: ή μας κοροϊδεύει από το πρώτο βράδυ -που εγώ αυτό πιστεύω- ή πάμε στη δική του θεωρία ότι τον παραπλάνησαν, άρα μας κοροϊδεύει πάνω από έναν χρόνο διότι προφανέστατα κάποιοι τον ενημέρωσαν στην πορεία ότι αυτά που είπε δεν ισχύουν. Δεν έκανε όμως τότε διάγγελμα να πει συγγνώμη, αλλά όταν είδε τις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και έμαθε τι έρχεται με τα πορίσματα, κατάλαβε ότι θα έχουμε πολιτικό "τσουνάμι" και έτρεξε για άλλη μία φορά να ρίξει παντού ευθύνες εκτός από τον εαυτό του».

«Δεν αξίζει η χώρα να έχει έναν αναξιόπιστο Πρωθυπουργό, ο οποίος ακόμα και μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία δεν έχει όριο, δεν έχει κανένα μέτρο. Είμαι απολύτως απογοητευμένος και συγχρόνως αγανακτισμένος από τον τρόπο που έχει χειριστεί μια ανείπωτη τραγωδία. Και νομίζω ότι δεν έχει άλλον δρόμο. Δεν μπορεί, δεν στέκεται ο κ. Μητσοτάκης με αυτά τα ψέματα και τους μηχανισμούς προπαγάνδας. Η πρόταση δυσπιστίας γίνεται για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Όπως είπα και προηγουμένως, αυτή η κυβέρνηση είναι ηθικά κατώτερη των περιστάσεων, γι’ αυτό θα πάρουμε την πρωτοβουλία να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας» υπογράμμισε επιπλέον.

Σχολιάζοντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για άμεση κατάθεση πρότασης δυσπιστίας πριν τη δημοσιοποίηση των νέων στοιχείων των επικείμενων πορισμάτων, ο κ. Ανδρουλάκης εξήγησε: «Η πρόταση δυσπιστίας μπορεί να κατατεθεί μετά την παρέλευση έξι μηνών από την προηγούμενη. Δηλαδή αν την κάνουμε τώρα, δεν θα έχουμε δικαίωμα να επαναλάβουμε σχετικό αίτημα σε τρεις εβδομάδες ή σε έναν με δύο μήνες. Λέω το εύλογο: Το πιο σοβαρό απέναντι στις οικογένειες και την κοινή γνώμη είναι πέρα από τα ψέματα του κ. Μητσοτάκη, να έχουμε γνώση των πορισμάτων, ώστε όταν θα γίνει η πρόταση δυσπιστίας να υπάρχει καθαρή εικόνα. Και όχι να την κάνουμε τώρα, να προκύψει μετά τα πορίσματα μια χειρότερη εικόνα αλλά να μην απολογηθεί για αυτήν ο Πρωθυπουργός. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση που επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη λάθος στρατηγική».

Απαντώντας στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η αντιπολίτευση «εργαλειοποιεί» την τραγωδία, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «θέλω να συγκρίνετε τις εκφράσεις μου και τις εκφράσεις του κ. Μητσοτάκη σε ανάλογες τραγωδίες, για να δείτε ποιος εργαλειοποιεί και ποιος αγωνιά για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και για να πληρώσουν οι υπεύθυνοι. Θέλω να σκεφτείτε την ατάκα του κ. Μητσοτάκη πέρυσι στις πυρκαγιές. Όταν είχε καεί σχεδόν η μισή Ελλάδα, είπε ότι “εμείς μετράμε καμένα δέντρα, κάποιοι άλλοι μετρούσαν φέρετρα”. Χρησιμοποίησε μια τραγωδία για να μειώσει τις ευθύνες του απέναντι στις φυσικές καταστροφές. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση; Και το λέμε εμείς που είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή τον χυδαίο τρόπο που διαχειρίστηκε επικοινωνιακά ο ΣΥΡΙΖΑ την τραγωδία στο Μάτι. Ας μη μιλά ο κ. Μητσοτάκης για εργαλειοποίηση».

Ως προς τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κάλεσε τον Πρωθυπουργό εφόσον κατά δήλωση του σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης είτε του αρέσουν είτε όχι, «να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ που με δικαιώνει πλήρως και ζητά από την ΕΥΠ να με ενημερώσει νόμιμα για το σκάνδαλο των υποκλοπών, γιατί αυτός είναι προϊστάμενος της ΕΥΠ. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό που όταν η δικαιοσύνη πάρει μία απόφαση, δεν την εφαρμόζει το κράτος που διοικεί. Όταν όμως πάρει μία απόφαση η οποία είναι απόφαση συγκάλυψης, λέει ότι σέβεται τη δικαιοσύνη. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας για την αξιοπιστία του».

Τέλος, αναφερόμενος στη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «αργοπορημένα ήρθε ο κ. Μητσοτάκης σε αυτές τις θέσεις, γιατί εδώ και πολλά χρόνια έχω μιλήσει για ευρωστρατό, για κοινή εξωτερική πολιτική, για την ανάγκη να μην υπάρχει ομοφωνία σε θέματα κυρώσεων προς τρίτα κράτη όπως είναι η Τουρκία και άλλες χώρες και βέβαια να υπάρχουν κανόνες εξαγωγής όπλων προς τρίτες χώρες. Δεν μπορεί κάποιοι εταίροι μας να εξοπλίζουν εμάς και συγχρόνως να εξοπλίζουν έναν ταραχοποιό, όπως είναι η Τουρκία».

