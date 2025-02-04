Ανάρτηση για την δωρεά των οργάνων του μικρού Άγγελου από την Κρήτη που βασανίστηκε στη σύντομη ζωή του από την μητέρα και τον πατριό του και δίνει ζωή σε άλλους ανθρώπους μετά τον θάνατό του, έκανε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ευχαριστώντας όλους τους αρμόδιους και την γιαγιά του 3χρονου. «Ευχόμαστε η πράξη της να αποτελέσει έστω και μια ελάχιστη παρηγοριά στον ανείπωτο πόνο που βιώνει», σημειώνει.

Μάλιστα, ο υπουργός ανήρτησε και μια συγκινητική φωτογραφία από το χειρουργείο, που δείχνει τους γιατρούς να κρατούν ενός λεπτού σιγή πριν τη λήψη οργάνων του 3χρονου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

«Η συγκλονιστική στιγμή της προσφοράς του μικρού Άγγελου, ο οποίος θα χαρίσει ζωή σε ασθενείς συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς οργάνων του.

Εκφράζω θερμές ευχαριστίες προς τη Διοίκηση του Πα.Γ.Ν. Ηρακλείου, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων και σε όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων καθώς και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου για την άψογη και άμεση συνεργασία τους.

Ιδιαίτερη αναφορά και τον αμέριστο σεβασμό μας προς τη γιαγιά του μικρού αγοριού, για την υπέρτατη απόφαση της δωρεάς, η οποία μας υπενθυμίζει τη δύναμη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης. Ευχόμαστε η πράξη της να αποτελέσει έστω και μια ελάχιστη παρηγοριά στον ανείπωτο πόνο που βιώνει. Η δωρεά συμπαγών οργάνων να θυμάστε ότι αποτελεί την μέγιστη προσφορά ζωής και ανθρωπιάς».

Πηγή: skai.gr

