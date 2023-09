Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δείχνει κοινωνική ευαισθησία - Επίδομα θέρμανσης αυξημένο σε σχέση με πέρυσι Πολιτική 14:28, 20.09.2023 linkedin

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να δείχνει κοινωνική ευαισθησία αλλά και η δημοσιονομική σταθερότητα είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει η Ελλάδα με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και νέες θέσεις εργασίας, δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης