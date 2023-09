Χατζηδάκης στο Eurogroup: Η Ελλάδα παραμένει στον δρόμο της δημοσιονομικής σταθερότητας και των μεταρρυθμίσεων Οικονομία 18:22, 15.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες μας υπενθυμίζουν έντονα την αναγκαιότητα να προχωρήσουν γρήγορα οι σχεδιασμοί αντιμετώπισης και μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής