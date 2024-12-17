Ο Τραμπ θέλει να χτίσει το «παιχνίδι» της περιοχής μαζί με την Τουρκία, σχολιάζουν στη γειτονική χώρα μετά τις δηλώσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, σχετικά με την εμπλοκή του Ερντογάν στην πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Τα τουρκικά ΜΜΕ πανηγυρίζουν: «Ο Τραμπ δηλώνει πως η Τουρκία νίκησε στη Συρία»

Τζουνέιτ Κιουσμέζ, ακαδημαϊκός: «Φαίνεται πως ο Τραμπ θέλει να χτίσει το 'παιχνίδι' της περιοχής μαζί με την Τουρκία. Όχι δίχως την Τουρκία, αλλά μαζί με την Τουρκία.

Μελίχ Αλτινόκ παρουσιαστής: «Αντί να συνεργάζεται με συμμορίες δολοφόνων και τρομοκράτες θα συνεργαστεί με μια μεγάλη χώρα».

Τζουνέι Κιοσμέζ, ακαδημαϊκός: «Oυσιαστικά αυτό που λέει ο Τραμπ είναι πως η Τουρκία νίκησε στη Συρία.. Φυσικά οι πρώτοι στη λίστα των ηττημένων είναι η Ρωσία και το Ιράν αλλά εδώ ομολογεί πως ηττήθηκαν και οι ΗΠΑ.

«O Τραμπ ουσιαστικά δήλωσε πως ο Ερντογάν είναι ο πορθητής της Συρίας»

Τα τουρκικά μέσα πανηγυρίζουν για τις δηλώσεις Τραμπ.

Γιουνούς Πακσόι, ανταποκριτής CNN TURK: «Ουσιαστικά ο Τραμπ λέει πως εμείς δεν πρέπει να είμαστε εκεί, ο Ερντογάν εδώ και χιλιάδες χρόνια ήθελε να αλώσει αυτά τα εδάφη. Αυτή είναι η οπτική γωνία του Τραμπ».

Αχμέτ Χακάν, διευθυντής HURRIYET: «Nαι, και λέει πως άλωσε τη Συρία, και πως είχε μια μεγάλη νίκη στη Συρία».

Πακσόι: «Ουσιαστικά ο Τραμπ είπε πως ο Ερντογάν είναι ο πορθητής της Συρίας. Ξεκάθαρα αυτό λέει. Ήθελε να αλώσει τη Συρία και την άλωσε. Πίσω από αυτές τις εξελίξεις λέει πως ήταν η ισχυρή δύναμη και ο Ερντογάν ο οποίος είναι ισχυρός και έξυπνος άνθρωπος».

