Την αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης του κόμματος των Σπαρτιατών προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή.

Ειδικότερα, προβλέπει τη διεύρυνση των περιπτώσεων αναστολής της κρατικής χρηματοδότησης, εντάσσοντας με αυτό το τρόπο και τους Σπαρτιάτες.

Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι ο Άρειος Πάγος είχε απαγορεύσει τη συμμετοχή των Σπαρτιατών στις Ευρωεκλογές, θεωρώντας ως πραγματικό ηγέτη τον Ηλία Κασιδιάρη, η τροπολογία επί της ουσίας ακολουθεί τη διάταξη για τον αποκλεισμό από τις εκλογές, συμπεριλαμβάνοντας στην καταδίκη τόσο την προσωρινή κράτηση όσο και την πραγματική ή υποκρυπτόμενη ηγεσία, παρέχοντας τη δυνατότητα στην Ολομέλεια της Βουλής να αποφασίσει να αναστείλει την κρατική χρηματοδότηση στους Σπαρτιάτες.

Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία, προβλέπεται ότι κόμμα το οποίο δεν λαμβάνει μέρος σε εκλογές δεν δύναται να λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση. Με τη διάταξη αυτή, επανασυνδέεται η εκλογική χρηματοδότηση με τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, ενώ παράλληλα ζητείται η επιστροφή σχετικών δαπανών που έχουν καταβληθεί «αχρεωστήτως».

Επισημαίνεται πως οι Σπαρτιάτες έχουν λάβει περίπου 85.000 ευρώ ως εκλογική χρηματοδότηση, ενώ το συνολικό ποσό της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το 2023.

