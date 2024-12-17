Οι επτά νομικοί πρόεδροι της Δημοκρατίας και οι «παραδόσεις» της Ηρώδου Αττικού

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η συζήτηση για την προεδρία της Δημοκρατίας θα ανοίξει επίσημα μετά τα Φώτα, όμως η πραγματικότητα είναι πως στα κομματικά επιτελεία ψάχνουν ήδη να λύσουν αυτή τη δύσκολη «εξίσωση».

H μόνη υποψηφιότητα που υπήρχε έως τώρα από τη Νέα Αριστερά, αυτή του Χρήστου Ράμμου, αποσύρθηκε χθες από τον ίδιο τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ με δήλωσή του. Τα επτά πρόσωπα που υπηρέτησαν το ανώτατο πολιτειακό θεσμό από το 1975 έως σήμερα (Κωνσταντίνος Τσάτσος 1975-1980, Κωνσταντίνος Καραμανλής 1980-1985, Χρήστος Σαρτζετάκης 1985-1990, Κωνσταντίνος Καραμανλής 1990-1995, Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος 1995-2005, Κάρολος Παπούλιας 2005-2015, Προκόπης Παυλόπουλος 2015-2020, Κατερίνα Σακελλαροπούλου) έχουν ένα κοινό: είναι όλοι απόφοιτοι της νομικής σχολής ακολουθώντας ο καθένας διαφορετική επαγγελματική πορεία μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους στην Ηρώδου Αττικού.

Αν αυτή η παράδοση δεν «σπάσει» και η νυν πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ανανεώσει τη θητεία της θα μπορούσε κανείς να «αναζητήσει» τον επικρατέστερο που θα προτείνει η πλειοψηφία με βάση την επιστημονική του κατάρτιση.

Πιο συγκεκριμένα οι έξι από τους πρώτους πολίτες της χώρας ήταν απόφοιτοι της νομικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών και μόνο ο Χρήστος Σαρτζετάκης σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως να μην είναι τυχαίο το γεγονός πως έχει ακολουθηθεί αυτή η οδός, καθώς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει ως εγγυητής του πολιτεύματος να είναι όχι μόνο άριστος γνώστης του Συντάγματος αλλά να έχει εντρυφήσει σε αυτό.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καλείται να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος και να φροντίζει για την αποφυγή καταστάσεων που ενδεχομένως να επιφέρουν στρεβλώσεις στη συνταγματική τάξη. Τέτοιες καταστάσεις ανακύπτουν κυρίως όταν καταγράφεται διασάλευση των σχέσεων μεταξύ των εξουσιών. Οι νομικές γνώσεις θεωρούνται απαραίτητες, καθώς και το κύρος που δίνει στον θεσμό η ιδιότητα ενός καθηγητή της νομικής σχολής, του συνταγματολόγου, ή του ανώτατου δικαστικού. Και ο Μιχαήλ Στασινόπουλος που διετέλεσε πρώτος προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας (18 Δεκεμβρίου 1974 - 20 Ιουνίου 1975) ήταν απόφοιτος της νομικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών ακολουθώντας ακαδημαϊκή καριέρα στη συνέχεια.

Η νομική κατάρτιση των μέχρι τώρα προέδρων σημαίνει πως η παράδοση θα τηρηθεί για πάντα; Όχι, ούτε ότι είναι το κριτήριο για την επιλογή του επόμενου ανώτατου πολιτειακού παράγοντα. Ωστόσο αποτυπώνεται μια προτίμηση 50 ετών που σίγουρα δίνει ένα επιπλέον «μπόνους» στα πρόσωπα που έως τώρα έχουν πέσει ανεπίσημα στο δημόσιο διάλογο. Και δεν είναι τυχαίο ότι αρκετά από αυτά έχουν νομικές γνώσεις. Κατά τα άλλα η παράδοση προέβλεπε και άλλα πράγματα που στην πορεία έσπασαν: από το 1975 μέχρι το 1990 το κυβερνών κόμμα πρότεινε για Πρόεδρο της Δημοκρατίας πρόσωπο προερχόμενο από τον ίδιο ιδεολογικό χώρο. Από το 1995 και μετά ακολουθήθηκε μια άλλη σχολή σκέψης όπου το πρόσωπο που επιλεγόταν δεν συνδεόταν με την πλειοψηφία με στόχο τη μέγιστη δυνατή συναίνεση. Τις δύο συνταγματικές θητείες τους εξάντλησαν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και συνεχόμενα οι Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος και Κάρολος Παπούλιας, ενώ μένει να διευκρινιστεί τι θα γίνει με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

