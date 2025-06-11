Χαριλάου Τρικούπη: Δημοκρατική νίκη του ΠΑΣΟΚ η έκπτωση των τριών Σπαρτιατών - Πώς φτάσαμε στην απόφαση του εκλογοδικείου

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη Χαριλάου Τρικούπη πανηγυρίζουν για μια δημοκρατική και θεσμική νίκη του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην ακροδεξιά, μετά την απόφαση του εκλογοδικείου που αποφάσισε να αφήσει εκτός Βουλής τον Βασίλη Στίγκα, τον Πέτρο Δημητριάδη και τον Αλέξανδρο Ζερβέα, τον Πρόεδρο δηλαδή και δύο βουλευτές των Σπαρτιατών. H όλη διαδικασία ξεκίνησε μετά από προσφυγή των εκλογέων δύο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που έχασαν τις έδρες στις περιφέρειες τους τις οποίες στις τελευταίες εθνικές εκλογές είχαν καταλάβει οι βουλευτές των Σπαρτιατών, εξαπατώντας τους ψηφοφόρους όπως αποφάσισε τελικά το εκλογοδικείο. Τον δικαστικό αγώνα για την υπεράσπιση της Δημοκρατίας ξεκίνησαν λίγες μέρες μετά τις εθνικές εκλογές υποστηρικτές του υποψήφιου βουλευτή ΠΑΣΟΚ Β' Θεσσαλονίκης Θανάση Γλαβίνα και του υποψηφίου με την πράσινη φανέλα για την Β΄Πειραιά Δημήτρη Διαμαντίδη.

Γλαβίνας: «Η ιστορία γράφεται από τους νικητές και τους παρόντες»

Με ανάρτηση του στο facebook ο υποψήφιος βουλευτής και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ Θανάσης Γλαβίνας έκανε λόγο για νίκη της δημοκρατίας και της θεσμικής συνέπειας του ΠΑΣΟΚ.

«Χωρίς να έχουμε γνώση του συνόλου της απόφασης, αναμφίβολα η ακύρωση της εκλογής τριών υποχειρίων «βουλευτών» του Κασιδιάρη και της Χρυσής Αυγής αποτελεί μία σπουδαία νίκη της μαχόμενης δημοκρατίας έναντι της εγκληματικής ακροδεξιάς. Η νίκη αυτή επήλθε με τη δημοκρατική επιμονή και το πολιτικό θάρρος που επιδεικνύουμε διαχρονικά στο ΠΑΣΟΚ για τα ζητήματα δημοκρατίας, ενώ δυστυχώς τα υπόλοιπα κόμματα απέφυγαν να προσφύγουν, κάτι που θα ενίσχυε σε κάθε περίπτωση τη δυναμική της δικαστικής προσπάθειας. Εκ του αποτελέσματος άλλωστε τεκμαίρεται ότι θα είχαν ακυρωθεί όλοι οι βουλευτές των Σπαρτιατών.

Η απόφαση της μη αναπλήρωσης των ακυρωμένων εδρών και η κενή έδρα στην εκλογική μου περιφέρεια, τη Β’ Θεσσαλονίκης με το συνεπαγόμενο έλλειμμα εκπροσώπησης είναι το έλασσον και η δε αξία της μικρή. Μπροστά στη μάχη υπεράσπισης της δημοκρατίας έναντι των εχθρών της, οι προσωπικές επιδιώξεις περιττεύουν.

Η ιστορία λοιπόν γράφεται από τους νικητές και τους παρόντες», ανέφερε ο Θανάσης Γλαβίνας στο Facebook.

Ανδρουλάκης: «Λίγη ντροπή!»

Για Δημοκρατική νίκη της παράταξης του έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας την απόφαση του ΑΕΔ για τους «Σπαρτιάτες» αφού όπως σημείωσε με πρωτοβουλία στελεχών του ΠΑΣΟΚ -κάτι που δεν έκανε κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας ή των υπόλοιπων κομμάτων- όπως ανέφερε, «χάνουν τις έδρες τους και παύουν να έχουν κοινοβουλευτική ομάδα οι Σπαρτιάτες». Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε στην Κυβέρνηση για τυχοδιωκτισμό με αφορμή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ που ανέφερε ότι μετά την απόφαση του εκλογοδικείου η πλειοψηφία θα είναι 149 βουλευτές.

«Ακούω τον κ. Μαρινάκη σε έναν ακραίο πολιτικό, κοινοβουλευτικό και συνταγματικό τυχοδιωκτισμό να λέει ότι χρειαζόμαστε 149 βουλευτές για την προανακριτική. Δηλαδή τον αγώνα που έδωσε το ΠΑΣΟΚ για να τελειώσει η ιστορία ενός νεοναζιστικού μορφώματος που είχαν καταδικαστεί μέλη του για δολοφονίες, θα το εργαλειοποιήσει το κόμμα που μέχρι τώρα τους χάιδευε για να αλλάξει αντισυνταγματικά, αντικοινοβουλευτικά τη δεδηλωμένη; Λίγη ντροπή!», σχολίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Στο θέμα της Κυβερνητικής Πλειοψηφίας μετά την έκπτωση των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών αναφέρθηκαν ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Προκόπης Παυλόπουλος στο πλαίσιο του Συνεδρίου του Κύκλου Ιδεών για τα 50 χρόνια από την ψήφιση του Συντάγματος του 1975 στο Ζάππειο.

Βενιζέλος: «Ο όλος αριθμός των βουλευτών είναι 300»

Μιλώντας στο Συνέδριο, ο Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, ΑΠΘ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, είπε χαρακτηριστικά: «Πάντως ο όλος αριθμός των βουλευτών είναι 300, δεν σας καταλαμβάνω εξαπίνης. Παρότι η Βουλή μένει με 297 βουλευτές, ο όλος αριθμός των βουλευτών είναι 300. Επειδή βλέπω tacitus consensus omnium, ας καταγραφεί ότι είπαμε πως είναι 300».

Παυλόπουλος: «Με εξέπληξε ότι θα έχουμε μια Βουλή 297 βουλευτών»

Σε ό,τι αφορά τη σημερινή απόφαση του ΑΕΔ, «με εξέπληξε ότι θα έχουμε μια Βουλή 297 βουλευτών. Ποτέ δεν είχαμε δει ξανά αυτό», παρατήρησε από πλευράς του, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Δουδωνής: «Είμαστε περήφανοι για αυτό το δημοκρατικό αγώνα»

Με ανάρτηση του σχολίασε τις εξελίξεις και ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και συνταγματολόγος Παναγιώτης Δουδωνής.

«Είμαστε περήφανοι για αυτό τον δημοκρατικό αγώνα. Δυστυχώς βέβαια, η Βουλή θα λειτουργεί υπό την ιδιόμορφη συνθήκη των 297 βουλευτών, καθώς μόνο εμείς σταθήκαμε απέναντι στη διασάλευση της δημοκρατικής τάξης και ο αγώνας μας ήταν μοναχικός, με αποτέλεσμα μόνο σε δύο εκλογικές περιφέρειες να ακυρώνεται η εκλογή των «Σπαρτιατών» και, κατά την κρίση του ΑΕΔ, η εκλογή να «καθίσταται περιττή», σημείωσε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Δουδωνής στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.