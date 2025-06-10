«Στις 5 Ιουνίου, την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η Ελλάδα καταδικάστηκε από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν είχε επικαιροποιήσει τα σχέδια διαχείρισης κινδύνου για πλημμύρες. Ενώ είχαμε τον Daniel, που έγινε κόλαση σε όλη τη Θεσσαλία» ανέδειξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ανοίγοντας τη συζήτηση του με τον δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο στο Kontra.

«Η κυβέρνηση έχει τεράστια αδυναμία να σχεδιάσει σωστά την πολιτική προστασία και πώς διαχειριζόμαστε την ανθεκτικότητα της χώρας» πρόσθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σχολιάζοντας την απόφαση του ΑΕΔ για τους «Σπαρτιάτες», ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε: «Εμείς σήμερα πετύχαμε μία μεγάλη νίκη σχετικά με τους Σπαρτιάτες. Είχαμε πάρει προηγουμένως πρωτοβουλία να σταματήσει η χρηματοδότηση στη Χρυσή Αυγή, είχαμε καταθέσει δύο φορές τροπολογία για να μην πληρώνει ο ελληνικός λαός ένα κόμμα το οποίο είχε απαγορεύσει ο Άρειος Πάγος να κατέβει στις ευρωεκλογές, αλλά η Νέα Δημοκρατία "ποίησε την νήσσαν" και συνέχισε να τους πληρώνει κανονικά με τους φόρους του ελληνικού λαού, και τώρα με νέα πρωτοβουλία στελεχών μας, -κάτι που δεν έκανε κανένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας ή των υπόλοιπων κομμάτων-, χάνουν τις έδρες τους και παύουν να έχουν κοινοβουλευτική ομάδα οι Σπαρτιάτες».

Και συμπλήρωσε με νόημα: «αντί η Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι να πουν “μπράβο” στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δικαίωσαν τη δημοκρατία απέναντι σε ένα κόμμα-περίβλημα του Κασιδιάρη, ακούω τον κ. Μαρινάκη σε έναν ακραίο πολιτικό, κοινοβουλευτικό και συνταγματικό τυχοδιωκτισμό να λέει ότι χρειαζόμαστε 149 βουλευτές για την προανακριτική. Δηλαδή τον αγώνα που έδωσε το ΠΑΣΟΚ για να τελειώσει η ιστορία ενός νεοναζιστικού μορφώματος που είχαν καταδικαστεί μέλη του για δολοφονίες, θα το εργαλειοποιήσει το κόμμα που μέχρι τώρα τους χάιδευε για να αλλάξει αντισυνταγματικά, αντικοινοβουλευτικά τη δεδηλωμένη; Λίγη ντροπή!»

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα μπρος-πίσω του κ. Βορίδη.

«Ο κ. Βορίδης είπε ότι δεν έχει καμία ευθύνη και σήμερα “το γυρνάει το μπιφτέκι”. Αυτή η ιστορία ξεκινάει ουσιαστικά επί ΣΥΡΙΖΑ. Επί ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησαν μία χαραμάδα των ευρωπαϊκών πολιτικών για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και στήθηκε ένα πάρτι με εταιρείες, με μεγαλοσυμφέροντα που είχε την ανοχή στην καλύτερη περίπτωση της ηγεσίας και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί, λοιπόν, που ευθύνονται για τα πρόστιμα που έρχονται, αυτοί που ευθύνονται που κάποιοι έντιμοι κτηνοτρόφοι θα χάσουν επιδοτήσεις μετά το 2027, θα πληρώσουν. Θα πάρουμε πρωτοβουλίες μόλις έρθουν τα στοιχεία από τον έλεγχο της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

Επέκρινε την κυβερνητική αναποτελεσματικότητα να δώσει απάντηση στη συνεχιζόμενη ακρίβεια. «Η σημερινή πολιτική ηγεσία της χώρας είναι ένα με την ολιγαρχία» επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και περαιτέρω τόνισε: «Έβγαλαν δισεκατομμύρια οι ολιγάρχες και τώρα επειδή βλέπουν στις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος δεν αντέχει, δεν μπορεί να πάει ούτε ολιγοήμερες διακοπές, τώρα θα κάνουν “κάτι” που θα λειτουργήσει μετά από τρία χρόνια».

Για τους χειρισμούς της κυβέρνησης ως προς το ιδιοκτηκτησιακό καθεστώς της Μόνης Σινά, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε: «Ξέρει ο κόσμος και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ερασιτεχνισμός και μια φοβική αντιμετώπιση. Άλλο είναι ότι έχω μια στρατηγική σχέση και άλλο ότι δεν διεκδικώ τα δίκαια, τα σωστά και αυτά που περιφρουρούν και τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία».

«Για το καλώδιο έχουμε δεσμεύσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρωπαϊκά χρήματα, θα πληρώσει ο λαός νομίζω 1,1 δισ. ευρώ ως πελάτης για τη χρήση του καλωδίου από τον επόμενο μήνα, ενώ το έργο δεν είμαστε σίγουροι ότι θα ολοκληρωθεί. Δηλαδή έχει παγώσει στην Κάσο, το έχω πει στη Βουλή πολλές φορές, και ήρθε ο κ. Μητσοτάκης πριν από δυο-τρεις μήνες, μου κράδαινε ένα δελτίο τύπου της εταιρείας ότι το έργο συνεχίζεται. Τι θα έλεγε η εταιρεία; Η εταιρεία θα πει ότι συνεχίζεται το έργο για να μην χάσει τις αποζημιώσεις της. Και το χειρότερο από όλα είναι ότι μας εμφανίζει ως μεγάλη επιτυχία τη συμμετοχή των τουρκικών εταιρειών στο πρόγραμμα Safe της Ευρωπαϊκής Ένωσης» περιέγραψε περαιτέρω ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο κ. Ανδρουλάκης στάθηκε στις διαφορετικές φωνές εντός της κυβέρνησης σε καίρια ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.

«Όταν μιλάμε για εθνικά θέματα δεν μπορεί άλλα να λέει ο κ. Γεραπετρίτης, άλλα ο κ. Δένδιας, άλλα ο κ. Μητσοτάκης, άλλα η κυρία Μπακογιάννη. Αυτά εκθέτουν τη χώρα και αποδυναμώνουν τη διπλωματία μας. Και το είδαμε στο Κόσοβο, το είδαμε στα θέματα με την Τουρκία, το βλέπουμε τώρα στο θέμα του προγράμματος Safe, που κατά την άποψή μου δεν έπρεπε να συμμετέχουν οι τουρκικές εταιρείες. Δηλαδή βάζει λεφτά ο Ευρωπαίος φορολογούμενος για να έχουμε κοινά εξοπλιστικά προγράμματα, υπάρχει ομοφωνία μόνο στη διμερή συμφωνία κρατών, πχ. Τουρκίας – Γερμανίας, Τουρκίας – Ισπανίας, αλλά δεν υπάρχει καμία ρήτρα από την πλευρά της Ευρώπης και της Ελλάδας για τη συμμετοχή τουρκικών εταιρειών, που μπορούν να παράξουν ένα όπλο, έως το 35% της αξίας του. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Είναι μια αποτυχία η οποία χρεώνεται απολύτως στον Πρωθυπουργό».

Ως προς το πολιτικό περιβάλλον, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε: «ο δημοκρατικός, προοδευτικός κόσμος χρειάζεται να δώσει έναν αγώνα στη βάση της κοινωνίας. Στην κοινωνία θα δοθεί η μάχη. Σε κάθε καφενείο, σε κάθε χώρο εργασίας, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη. Ο δημοκρατικός κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, θέλει κράτος δικαίου, καλή δημόσια υγεία, καλή δημόσια παιδεία, σεβασμό στους φόρους του. Και όχι μια κυβέρνηση η οποία πρωταγωνιστεί σε ένα πράγμα μόνο: να κάνει το κράτος λάφυρο. Δηλαδή, αντί το κράτος να υπηρετεί τον πολίτη, να υπηρετεί τον Μητσοτάκη και την παρέα του. Αυτό είναι το κράτος-λάφυρο».

«Νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία μπορούν να φέρουν οι υγιείς νέες δυνάμεις, που ιδεολογικά είναι φύσει, θέσει και στην πράξη στον προοδευτικό χώρο. Δηλαδή, όταν λέω ότι σέβομαι τις ανεξάρτητες αρχές, τις σέβομαι και δεν τις υπονομεύω. Όταν λέω ότι σέβομαι τη δημοκρατία, σέβομαι τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους θεσμούς και δεν τους εργαλειοποιώ. Άρα, αν νομίζουν κάποιοι ότι το αντίδοτο σε αυτούς που είναι σήμερα στην κυβέρνηση, είναι κάποιοι άλλοι οι οποίοι έκαναν ό,τι έκαναν και αυτοί σε μια άλλη περίοδο, όπως με την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, νομίζω δεν θα φέρει κανένα αποτέλεσμα. Εδώ πρέπει να υπάρξουν υγιείς δυνάμεις, φρέσκες, προοδευτικές, με ενσυναίσθηση, χωρίς λαϊκισμό, χωρίς διχόνοια, που να ενώσουν το λαό μας σε ένα σχέδιο ανατροπής μιας κατάστασης βουτηγμένης στη διαφθορά και στην αναξιοκρατία» συμπλήρωσε επιπλέον.

Κληθείς να σχολιάσει το αίτημα προανακριτικής άλλων κομμάτων και απαντώντας σε δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη σε βάρος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «δεν μπορώ να μπω σε ένα παιχνίδι τοξικότητας που εν τέλει είναι δώρο για τη Νέα Δημοκρατία. Δώρο είναι για τη Νέα Δημοκρατία είναι να λ

Κληθείς να σχολιάσει το αίτημα προανακριτικής άλλων κομμάτων και απαντώντας σε δηλώσεις του Στέφανου Κασσελάκη σε βάρος του ΠΑΣΟΚ, σημείωσε: «δεν μπορώ να μπω σε ένα παιχνίδι τοξικότητας που εν τέλει είναι δώρο για τη Νέα Δημοκρατία. Δώρο είναι για τη Νέα Δημοκρατία είναι να λέει ο καθένας ό,τι του κατέβει. Εμείς είμαστε ένα σοβαρό κόμμα. Λέμε, λοιπόν, γιατί η Νέα Δημοκρατία πιέζεται; Γιατί εμείς πήγαμε βάσει της δικογραφίας. Και έρχονται κάποιοι και λένε, χωρίς να έχουν σχέση αυτά τα οποία υπέγραψαν με τη δικογραφία, πράγματα που επί της ουσίας βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία να μην απαντήσει στα πραγματικά ερωτήματα. Είναι *χρυσοί χορηγοί μίας κυβέρνησης που έχει συντριπτικές ποινικές και πολιτικές ευθύνες για την τραγωδία των Τεμπών».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσει εθνικός διάλογος για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο: «Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση, την οποία και αποδέχθηκε η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, επιτέλους μαζί όλα τα κόμματα με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ να ανοίξουμε τον διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο το οποίο θα βοηθήσει τα παιδιά να αποφορτιστούν από τη συνεχιζόμενη πίεση των εξετάσεων. Δηλαδή το Λύκειο να είναι το πεδίο όπου πραγματικά θα παίρνεις εφόδια και όχι μία συνεχής αγχωτική εξεταστική διαδικασία. Θα υπάρχουν και κάποιες εξετάσεις αλλά όπως και στα άλλα ευρωπαϊκά συστήματα. Θα είναι καλό και για την οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας αλλά και για την ποιότητα της εκπαίδευσης κάθε παιδιού».

