Κέιτι Πέρι: Η εμφάνιση στο Μουντιάλ που δίχασε το κοινό - «Η φωνή της ήταν απαίσια»

Με έναν τρόπο που μάλλον δεν περίμεναν οι περισσότεροι άνοιξε η πρώτη αναμέτρηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 σε αμερικανικό έδαφος, καθώς η Κέιτι Πέρι ανέβηκε στη σκηνή, στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τη σέντρα του αγώνα των ΗΠΑ με την Παραγουάη.

Ωστόσο, η εμφάνισή της άφησε πολλούς θεατές με την αίσθηση ότι περίμεναν κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό. Περισσότεροι από 70.000 φίλαθλοι είχαν γεμίσει το γήπεδο, περιμένοντας ένα δυναμικό σόου από την τραγουδίστρια των μεγάλων επιτυχιών, όμως εκείνη επέλεξε να ερμηνεύσει μόνο ένα τραγούδι, το «Wonder», ένα λιγότερο γνωστό κομμάτι από τον δίσκο της «143», αντί για τραγούδια που έχουν ταυτιστεί με την καριέρα της, όπως τα «I Kissed A Girl» και το «Firework».

Η εμφάνιση έγινε περίπου δέκα λεπτά πριν από την έναρξη του αγώνα και ολοκληρώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα αρκετοί χρήστες να σχολιάσουν στα social media ότι το σόου ήταν άτονο και κατώτερο των προσδοκιών. Στο πλευρό της Κέιτι Πέρι βρέθηκε ο 10χρονος Νορβηγός Λούκα, ο οποίος κέρδισε τις εντυπώσεις χάρη στη φωνή του, με αρκετούς χρήστες να τον χαρακτηρίζουν πραγματικό πρωταγωνιστή της βραδιάς.

Αντίθετα, η Πέρι δέχτηκε σκληρή κριτική, τόσο για τη φωνητική της απόδοση όσο και για την εμφάνισή της με το φόρεμα της Stella McCartney, το οποίο κάποιοι παρομοίασαν ειρωνικά με διαστημόπλοιο.

KATY PERRY

UNDERWHELMS

BREAKING

Katy Perry's surprising

World Cup performance is slammed as a 'TRAINWRECK pic.twitter.com/yBroVkIKIW — Simo Saadi (@Simo7809957085) June 13, 2026

«Τι καταστροφή. Ακουγόταν απαίσια», έγραψε ένας χρήστης στην πλατφόρμα Χ, ενώ άλλοι σχολίασαν πως «αυτό ήταν χάλια» και ότι περίμεναν κάτι πολύ πιο λαμπερό για μια τέτοια διοργάνωση. Νωρίτερα, στη σκηνή είχαν εμφανιστεί οι Future, Anitta, Lisa, Rema και Tyla, δίνοντας ένα -σαφώς- πιο έντονο και χορευτικό σόου, γεγονός που έκανε ακόμη πιο αισθητή τη διαφορά με τη λιτή μπαλάντα της Κέιτι Πέρι.

It’s honestly funny how hard some people are trying to discredit Lisa today. If you listen carefully, you can hear the backing track whenever she lowers the mic, and then her live voice comes right back in. That’s literally how many live performances work.



You can also tell how… — LisaStrategy (@LalisaStrategy) June 13, 2026

📸 | #FIFAWorldCup ⚽ Pop superstar Katy Perry, K-pop idol Lisa of BLACKPINK, and rapper Future headlined a glittering FIFA World Cup 2026 opening ceremony at SoFi Stadium in Los Angeles on Friday, marking the start of the U.S. leg of the tournament co-hosted by the United… pic.twitter.com/MgUCLOu8aM — NORTHEAST TODAY (@NortheastToday) June 13, 2026

Πηγή: skai.gr

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