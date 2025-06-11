Ο γρίφος των 297 και τα σενάρια μιας νέας πλειοψηφίας

Της Δώρας Αντωνίου

Αναταραχή προκλήθηκε χθες στον απόηχο της απόφασης του Εκλογοδικείου με την οποία εκπίπτουν του βουλευτικού αξιώματος τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών, και της συζήτησης που ακολούθησε εάν αυτό επηρεάζει την πλειοψηφία στη Βουλή, που πλέον μένει με 297 βουλευτές.

Από την κυβέρνηση, έπειτα από μια αρχική σύγχυση που προκάλεσαν οι ερμηνείες, επελέγη τελικά να αφεθεί η γνωμοδότηση και η απόφαση για το τι ισχύει, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να μην ανοίξει και συντηρηθεί μια σεναριολογική συζήτηση για μειωμένη πλειοψηφία, που θα συμπαρέσυρε ερωτήματα για απώλεια της αρχής της δεδηλωμένης ή θα άφηνε πεδίο για κριτική περί ηττοπάθειας από την αντιπολίτευση. Η Βουλή θα αξιολογήσει τα δεδομένα και θα αποφασίσει τι, τελικά, ισχύει μετά την πρωτόγνωρη κατάσταση που προέκυψε.

Η αλήθεια είναι ότι η αρχική τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, για το θέμα άφησε ανοιχτό το πεδίο για να καλλιεργηθούν μια σειρά από σενάρια. «Η πλειοψηφία, έπειτα, του συνόλου των βουλευτών, έτσι λέει ο νόμος, από 151 πηγαίνει 149. Έχει υπάρξει στο παρελθόν απόφαση εκλογοδικείου. Για την προανακριτική χρειάζεται 149 για να γίνει δεκτή. Όπου ο νόμος λέει, ο κανονισμός, οι ψηφοφορίες δεν είναι πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών, αλλά πλειοψηφία επί του συνόλου των βουλευτών, η λογική λέει ότι το 151 γίνεται 149» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Φρόντισε, βεβαίως, να επισημάνει ότι «Ο πήχης δεν είναι ούτε οι 149, ούτε οι 151, αλλά το σύνολο των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας», αλλά η συζήτηση που προκλήθηκε από την πρώτη αναφορά του πήρε γρήγορα διαστάσεις με δημόσιες τοποθετήσεις, εκτιμήσεις, δηλώσεις, παραπομπές στον Κανονισμό της Βουλής.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες του Συντάγματος, με βάση το σύνολο των βουλευτών ή το σύνολο των εδρών, από τις οποίες η πλειοψηφία που προκύπτει είναι διαφορετική: ή 149 ή 151. Τελικά, από την κυβέρνησε διαμηνύθηκε ότι «Ο πήχυς για εμάς δεν είναι ούτε οι 149 ούτε οι 151, αυτό θα διευκρινιστεί από τις υπηρεσίες της Βουλής, αλλά το σύνολο των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».

Με αυτή την επιλογή η κυβέρνησης επιδιώκει να συσπειρώσει την Κοινοβουλευτική Ομάδα και να αποθαρρύνει πιθανές κινήσεις διαφοροποίησης από βουλευτές της, αρχής γενομένης από την ψηφοφορία για της προανακριτική για τον Κώστα Καραμανλή, διαμηνύοντας ότι τυχόν απώλειες θα μπορούσαν να δρομολογήσουν εξελίξεις.

Στο Ζάππειο

Με δεδομένο ότι η συζήτηση αφορά και συνταγματολόγους, ήταν θέμα χρόνου να μεταφερθεί στο Ζάππειο, όπου άρχισε χθες και συνεχίζεται σήμερα το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών για τα Πενήντα Χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Ευάγγελος Βενιζέλος και Προκόπης Παυλόπουλος έσπευσαν να τοποθετηθούν.

«Πάντως ο όλος αριθμός των βουλευτών είναι 300, δεν σας καταλαμβάνω εξαπίνης. Παρότι η Βουλή μένει με 297 βουλευτές, ο όλος αριθμός των βουλευτών είναι 300. Επειδή βλέπω tacitus consensus omnium, ας καταγραφεί ότι είπαμε πως είναι 300», είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος επεσήμανε πως «θα έχουμε μία Βουλή 297 βουλευτών, ποτέ δεν το είχαμε δει ξανά αυτό». Στη συνέχεια της τοποθέτησης του χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα «βιωματικό» όπως το χαρακτήρισε. Ανέφερε πως την εποχή που ήταν υπουργός Εσωτερικών έφερε μία διάταξη που ψηφίστηκε και από τους 300 βουλευτές, με συμφωνία όλων των πολιτικών κομμάτων. «Ψηφίστηκε με ομοφωνία, να μην συνυπολογίζονται τα λευκά. Θεωρήσαμε με αυτό τον τρόπο ότι αυτό πρέπει να αποφευχθεί πάση δύναμη. Αυτό το κεκτημένο που είχαμε τότε αποφασίσει έρχεται σήμερα να αλλοιωθεί με αυτή την απόφαση και να αποτελέσει και ένα κανόνα για το μέλλον, που δεν μπορούμε νομοθετικά να το προβλέψουμε».

Πηγή: skai.gr

