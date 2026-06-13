Ονειρική πρεμιέρα για τις ΗΠΑ με 4 γκολ στην Παραγουάη

Οι ΗΠΑ επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάης στην πρεμιέρα τους για το Μουντιάλ 2026 και μπήκαν με τον καλύτερο τρόπο στη διοργάνωση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Φολαρίν Μπαλογκούν, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο στη νίκη.

Μπροστά σε περισσότερους από 70.000 θεατές στο κατάμεστο SoFi Stadium του Λος Άντζελες, οι Αμερικανοί πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και έφτασαν στην ευρύτερη νίκη τους σε αγώνα Μουντιάλ, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Ο Κρίστιαν Πούλισικ ήταν ο κινητήριος μοχλός της επιθετικής ανάπτυξης των γηπεδούχων, ενώ ο Τζιο Ρέινα διαμόρφωσε το τελικό 4-1 στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Καταιγιστικό πρώτο ημίχρονο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και άνοιξαν το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό. Ο Πούλισικ έκανε εξαιρετική ενέργεια από τα αριστερά, ο Γουέστον ΜακΚένι γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Νταμιάν Μπομπαντίγια της Παραγουάης την έστειλε άθελά του στα δίχτυα για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 31' ο Μπαλογκούν εκμεταλλεύτηκε νέα δημιουργία του Πούλισικ για να γράψει το 2-0.

Λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου μέρους, ο Τίλμαν βρήκε με εξαιρετική βαθιά μπαλιά τον Μπαλογκούν και ο επιθετικός της Μονακό με άψογο τελείωμα διαμόρφωσε το 3-0 στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Ρέινα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα

Η αποχώρηση του Πούλισικ στο ημίχρονο επηρέασε τον επιθετικό ρυθμό των ΗΠΑ, ωστόσο η Παραγουάη δεν κατάφερε να επιστρέψει ουσιαστικά στη διεκδίκηση του αγώνα.

Ο Μαουρίσιο μείωσε σε 3-1 για τους Νοτιοαμερικανούς στο δεύτερο μέρος, δίνοντας προσωρινά ελπίδες στην ομάδα του.

Ωστόσο, στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο Τζιο Ρέινα μπήκε στην περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ πέτυχε το πρώτο του γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο, διαμορφώνοντας το τελικό 4-1.

Οι ΗΠΑ πέτυχαν τέσσερα γκολ σε αγώνα Μουντιάλ για πρώτη φορά στην ιστορία τους και έστειλαν μήνυμα ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

MVP

Ο Φολαρίν Μπαλογκούν ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης. Ο 24χρονος επιθετικός σημείωσε δύο γκολ στην πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ και αποτέλεσε διαρκή απειλή για την άμυνα της Παραγουάης.

Δείτε τα highlights του αγώνα ΕΔΩ.

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