Χαρδαλιάς: Προχωράμε στην ενεργειακή αναβάθμιση 11 σχολείων σε Κορυδαλλό και Γλυφάδα

Τρεις συμβάσεις για έργα στον τομέα της εκπαίδευσης και του αθλητισμού υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τους δημάρχους Κορυδαλλού, Γλυφάδας και Καισαριανής, για την υλοποίηση έργων που θα αναβαθμίσουν τις τοπικές κοινωνίες.

Ειδικότερα, με τον Δήμαρχο Κορυδαλλού Νίκο Χουρσαλά υπεγράφη το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης 10 σχολικών μονάδων συνολικού προϋπολογισμού 5.031.000 ευρώ, με τον Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου το έργο της αναβάθμισης μιας σχολικής μονάδας προϋπολογισμού 537.000 ευρώ και με τον Δήμαρχο Καισαριανής Ηλία Σταμέλο το έργο της αντικατάστασης του συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Μιχ. Κρητικόπουλος», προϋπολογισμού 416.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση των παραπάνω, θα προέλθει σχεδόν εξ ολοκλήρου από πόρους που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» όσον αφορά τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και από ίδιους πόρους όσον αφορά την αντικατάσταση του χλοοτάπητα.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς: «Σήμερα προχωράμε σε ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού των υποδομών στην Αττική. Με τις νέες συμβάσεις που υπογράψαμε, αναβαθμίζουμε ενεργειακά τα σχολεία του Κορυδαλλού και της Γλυφάδας και προσφέρουμε ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις στην Καισαριανή. Πρόκειται για παρεμβάσεις που δεν βελτιώνουν μόνο την καθημερινότητα των μαθητών και των αθλητών, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή αποδοτικότητα των δημόσιων κτιρίων. Επενδύουμε στις επόμενες γενιές και στον αθλητισμό, δύο πυλώνες που διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό και αθλητικό οικοσύστημα που να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την αριστεία, δίνοντας στους νέους μας τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες για το μέλλον τους».

Ενεργειακή αναβάθμιση 10 σχολείων στον Δήμο Κορυδαλλού

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας των εκπαιδευτικών υποδομών της πόλης και κατ’ επέκταση των συνθηκών μάθησης των παιδιών. Η υλοποίηση ανατίθεται στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του κράτους, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5 εκ. ευρώ, με την ολοκλήρωση των εργασιών να προβλέπεται εντός ενάμιση έτους.

Η επιλογή των σχολείων που θα αναβαθμιστούν έγινε βάσει των αναγκών κάθε συγκροτήματος και αφορούν τα εξής:

1ο & 25ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού

3ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού

4ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

9ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού

4ο & 5ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού

7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού

3ο Λύκειο Κορυδαλλού

4ο Λύκειο Κορυδαλλού

5ο Λύκειο Κορυδαλλού

Οι επικείμενες παρεμβάσεις θα αφορούν κυρίως τις εξής ενέργειες:

Θερμομόνωση: Εγκατάσταση θερμοπρόσοψης και μόνωσης δωμάτων, με στόχο τη μείωση των απωλειών θερμότητας και τη διασφάλιση θερμικής άνεσης για τους μαθητές.

Αναβάθμιση κουφωμάτων: Αντικατάσταση παλαιών και μη αποδοτικών κουφωμάτων με νέα, ενεργειακά αποδοτικά, που θα μειώσουν τη σπατάλη ενέργειας.

Φωτισμός: Αντικατάσταση παλαιών φωτιστικών σωμάτων με σύγχρονα LED, τα οποία είναι πιο αποδοτικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Συστήματα θέρμανσης και ψύξης: Εκσυγχρονισμός των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της ποιότητας του αέρα.

Φωτοβολταϊκά συστήματα: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, που θα συμβάλλουν στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, μειώνοντας τα κόστη λειτουργίας των σχολείων και την εξάρτηση από συμβατικές πηγές ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση, αναμένεται να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά περίπου 1.579 μεγαβατώρες ετησίως, οδηγώντας σε σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 και ενισχύοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των σχολικών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους ένα ασφαλέστερο και πιο υγιεινό περιβάλλον για μάθηση, που θα προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία. Το έργο όμως αναμένεται να επιφέρει και αμιγώς οικονομικά οφέλη, καθώς οι μειωμένες δαπάνες ενέργειας θα επιτρέψουν την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων του Δήμου για άλλες εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Κορυδαλλού, Νίκος Χουρσαλάς, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί ξεκινά ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων. Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών συνιστά προτεραιότητα και γι’ αυτό προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε κάθε πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των μαθητών. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Αττικής και τον Νίκο Χαρδαλιά για την συνεργασία καθώς επίσης και τα στελέχη και τη διοίκηση της ΚΤ.ΥΠ.».

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικής μονάδας Δήμου Γλυφάδας

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 30ού Δημοτικού Σχολείου Γλυφάδας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Παλμύρας και Ανδρέα Παπανδρέου. Η υλοποίηση ανατίθεται στην «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε» τον ενιαίο κατασκευαστικό φορέα του κράτους με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 400.000 ευρώ με την ολοκλήρωση των εργασιών να προβλέπεται εντός ενάμιση έτους.

Ειδικότερα προβλέπεται μεταξύ άλλων:

Την αντικατάσταση κουφωμάτων,

την θερμοϋγρομόνωση του δώματος,

την εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων,

την αντικατάσταση του λέβητα κεντρικής θέρμανσης,

τις επεμβάσεις βελτίωσης του λεβητοστασίου στην σύνδεση με το δίκτυο Φυσικού Αερίου,

την αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου,

την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος (Net Metering).

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης: «Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση σε ένα από τα πιο παλιά δημοτικά σχολεία της πόλης μας, στο μεγαλύτερο σχολείο της πόλης μας, στο 30ο Δημοτικό σχολείο Γλυφάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κ. Περιφερειάρχη για όλη αυτή τη συνεργασία, ελπίζουμε το έργο αυτό και οι υποδομές που διατίθενται για τα παιδιά μας στο 30ο Δημοτικό, να αναβαθμιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο βοηθητικό γήπεδο «Μιχ. Κρητικόπουλος» του Δήμου Καισαριανής

Το έργο αυτό θα ωφελήσει περίπου 7.000 αθλητές που προπονούνται στο γήπεδο, ενισχύοντας τη δυνατότητα χρήσης της εγκατάστασης για όλες τις ηλικιακές ομάδες και τους τοπικούς συλλόγους. Ο υφιστάμενος χλοοτάπητας, ο οποίος τοποθετήθηκε το 2008, έχει υποστεί φθορές από τη χρήση και την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για αντικατάσταση. Η νέα εγκατάσταση θα συμβάλλει στη βελτίωση των προπονητικών συνθηκών και της ασφάλειας των αθλητών.

Η αναβάθμιση του ποδοσφαιρικού γηπέδου περιλαμβάνει τη διαδικασία αποξήλωσης του παλιού χλοοτάπητα και την τοποθέτηση νέου, επιφάνεια 5.307 τ.μ., με διαστάσεις 95,80m x 55,40m για το αγωνιστικό χώρο, ο οποίος θα πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές. Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο και θα διαθέτει σύστημα πλήρωσης με χαλαζιακή άμμο και ανακυκλωμένο καουτσούκ, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα αντοχής και ασφάλειας. Η ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται να διαρκέσει περίπου 4 μήνες, προσφέροντας στους αθλητές έναν αναβαθμισμένο χώρο άθλησης.

