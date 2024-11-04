ΙΟΒΕ: Υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Οκτώβριο

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα τον Οκτώβριο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις 107,0 μονάδες μετά από τη σημαντική άνοδο που είχε σημειώσει στις 110,2 μονάδες τον προηγούμενο μήνα. Όπως επισημαίνεται σε έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, αυτή η εξασθένιση προέρχεται αποκλειστικά από τη βιομηχανία, με τους υπόλοιπους τρεις τομείς και τον δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης να βελτιώνονται. Οι γεωπολιτικές αναταράξεις που εντείνονται και οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν έντονα αρνητικές επιδράσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, φαίνεται, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, να επηρεάζουν το εξωστρεφές τμήμα της εγχώριας βιομηχανίας και να προκαλούν αβεβαιότητες, παρά την έως τώρα γενικά θετική πορεία των εξαγωγών προϊόντων.

Από την άλλη πλευρά, ο τουρισμός, παρά τη μικρή κάμψη που παρουσιάζει εφέτος, συνέβαλε θετικά και τον Οκτώβριο σε αρκετούς κλάδους. Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης επίσης συνεχίζουν να επιδρούν πολλαπλασιαστικά στην οικονομία, ενώ και οι κατασκευές έχουν έντονη δραστηριότητα και υψηλό ανεκτέλεστο, με πολλούς επόμενους μήνες εξασφαλισμένης δραστηριότητας.

Όπως σημειώνεται, ο πληθωρισμός επιμένει σε υψηλότερα σχετικά επίπεδα, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη πίεση στα νοικοκυριά και τη χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, παρά τη μικρή άμβλυνση της απαισιοδοξίας αυτόν τον μήνα.

Αυτές οι γενικές τάσεις αναμένεται να διατηρηθούν μεσοπρόθεσμα, ωστόσο οι εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον ενδεχομένως να επηρεάσουν καταλυτικά και τις εγχώριες προσδοκίες προσεχώς. Αναλυτικά:

- Στη βιομηχανία, το αρνητικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση ενισχύθηκε αισθητά, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα εντάθηκαν, ενώ οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τούς προσεχείς μήνες υποχώρησαν.

- Στις κατασκευές, οι αρνητικές προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων ενισχύθηκαν, ενώ αντίθετα οι θετικές προβλέψεις για την απασχόληση βελτιώθηκαν.

- Στο λιανικό εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις εξασθενούν οριακά, με το ύψος των αποθεμάτων να διατηρείται αμετάβλητο και τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των πωλήσεων να βελτιώνονται.

- Στις υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων διατηρούνται αμετάβλητες, ενώ παράλληλα εξασθενούν ήπια οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη της ζήτησης να κινούνται ήπια ανοδικά.

- Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι αρνητικές προβλέψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας περιορίστηκαν, ενώ ενισχύθηκαν οι αντίστοιχες για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Παράλληλα, υποχώρησαν ελαφρά οι προβλέψεις για μείζονες αγορές, ενώ εξασθένισε η πρόθεση για αποταμίευση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.