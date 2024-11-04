Συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με το προεδρείο της ένωσης των σούπερ μάρκετ μετά από αίτημά τους για την ενημέρωσή του σχετικά με τις μετρήσεις του ΙΕΛΚΑ, τη σύγκριση των τιμών των προϊόντων τους με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την πορεία των μεγεθών του κλάδου, την κοστολόγηση των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι, την εξέλιξη της πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών και τα μέτρα ελέγχου των τιμών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε στα μέλη της αντιπροσωπείας πως οφείλουν να συνεχίσουν την πρωτοβουλία για σοβαρές μειώσεις τιμών, να επεκτείνουν την πρωτοβουλία για τους 600 κωδικούς και πέρα από αυτόν τον στόχο, να παρατείνουν χρονικά το μέτρο και να το στηρίξουν τοποθετώντας ειδική σήμανση για τη διευκόλυνση των καταναλωτών.

«Πρέπει όλοι να συνεχίσουν την προσπάθεια μείωσης των τιμών με μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε όφελος των καταναλωτών» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης. «Οι μειώσεις πρέπει να επεκταθούν σε κωδικούς και σε χρονική διάρκεια και να είναι αναλογικές σε όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες της αγοράς», είπε χαρακτηριστικά.

Οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ συμφώνησαν και σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται οι νέοι κωδικοί με τους οποίους θα συνεχιστεί η πρωτοβουλία μείωσης των τιμών.



