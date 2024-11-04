Λογαριασμός
Γερμανία: Η VW καταργεί και τα «επετειακά» μπόνους των εργαζομένων

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, η VW έχει εισηγηθεί ακύρωση  καταβολής μπόνους σε εργαζόμενους οι οποίοι συμπληρώνουν 25 και 35 έτη αδιάλειπτης εργασίας

Volkswagen

H Volkswagen επιδιώκει τώρα και την κατάργηση των «επετειακών» μπόνους για τους εργαζόμενους που συμπληρώνουν 25 και 35 έτη απασχόλησης, στο πλαίσιο του σχεδίου εξοικονόμησης που καταρτίζει, με στόχο την υπέρβαση της κρίσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα BILD, στις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενους η VW έχει ήδη εισηγηθεί την ακύρωση της καταβολής των μπόνους που καταβάλλονται σε εργαζόμενους οι οποίοι συμπληρώνουν 25 και 35 έτη αδιάλειπτης εργασίας στον όμιλο. Καταβάλλεται ο μικτός μηνιαίος μισθός Χ 1,45 για τα 25 χρόνια και ο μικτός μηνιαίος μισθός Χ 2,90 για τα 35 χρόνια και στην παρούσα φάση το μέτρο αφορά περίπου 10.000 εργαζόμενους. Τον Σεπτέμβριο η VW ανέστειλε επίσης την πρόβλεψη «εγγυημένης απασχόλησης», την οποία εφήρμοζε τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ από το 2025 θα είναι εφικτό να γίνουν απολύσεις «για λειτουργικούς λόγους».

