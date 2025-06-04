Με την υπογραφή του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, δημοσιεύτηκε σήμερα η πρόσκληση για το πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων για την προσαρμογή, τον εκσυγχρονισμό και την ανάκαμψη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Λεκανοπεδίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021 – 2027, με διακριτικό τίτλο: «Attiki On – Ενεργοποιώντας το Επιχειρείν – Δύναμη στην Ανάπτυξη – Στήριξη στην Επιχειρηματικότητα».

Η έκδοση της εν λόγω πρόσκλησης είναι το επιστέγασμα της γόνιμης διαβούλευσης που είχε ξεκινήσει από τις αρχές Μαρτίου, μετά τη συνάντηση του Περιφερειάρχη με τις διοικήσεις των μεγαλύτερων Επιμελητηρίων της Αττικής. Η δράση υποστηρίζεται από δημόσια δαπάνη που μπορεί να αγγίξει τα 120,25 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, με ενδιάμεσο φορέα Διαχείριση την ΕΛΑΝΕΤ.

«Με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας για στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των μικρών επιχειρήσεων, προχωρήσαμε σήμερα στην έκδοση της πρόσκλησης για την ενίσχυση των κλάδων εκείνων που αποτελούν τη ‘ραχοκοκαλιά’ της οικονομίας μας, με ένα πρόγραμμα 120 εκατομμυρίων ευρώ» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η δράση αυτή είναι αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας και της διαβούλευσης που έχουμε με τα Επιμελητήρια και άλλους παραγωγικούς φορείς της Αττικής, στο πλαίσιο της κοινού μας στόχου για έναν δυναμικό, σύγχρονο και βιώσιμο επιχειρηματικό ιστό.

Επενδύουμε ουσιαστικά στην καινοτομία, την ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις σύγχρονες προκλήσεις, να αναπτυχθούν και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Η στήριξη του επιχειρείν στην Αττική δεν αποτελεί απλώς περιφερειακή στρατηγική, αλλά εθνική αναγκαιότητα. Ας μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι η Αττική συνεισφέρει περίπου το 48% του ΑΕΠ και το 43% της απασχόλησης της χώρας, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 51% των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της Ελλάδας.

Στη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής μας - την πρωτεύουσα Περιφέρεια της χώρας - συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο, επιμονή και συνέπεια, επενδύοντας σε δράσεις που ενισχύουν την πραγματική οικονομία και στηρίζουν τη μέση ελληνική οικογένεια. Και με αυτή την πρωτοβουλία, κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς μια βιώσιμη και δυναμική ανάπτυξη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και την επιχειρηματικότητα».

Το προφίλ της δράσης

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στο Λεκανοπέδιο, για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, την τεχνολογική και οργανωσιακή καινοτομία, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους.

Ειδικότερα, ενισχύονται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 30 έως 200 χιλ. ευρώ. Η χρηματοδοτική ενίσχυση είναι 50% και δύναται να αυξηθεί κατά 10% εάν περιλαμβάνονται πράσινες επενδύσεις και κατά 5% αν η αυτή πραγματοποιηθεί εντός της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων) και η αξιολόγησή τους θα γίνει με σειρά προτεραιότητας. Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 30η Ιουνίου 2025 και ώρα 13:00.

Η πρόσκληση της δράσης είναι διαθέσιμη στον εξής σύνδεσμο:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A17%CE%91%CE%A57%CE%9B7-%CE%99%CE%9E0

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.