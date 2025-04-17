Ν. Χαρδαλιάς: Καμία ανοχή σε φαινόμενα νοθείας και αισχροκέρδειας

Με εντατικούς ρυθμούς και με την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων συνεχίζονται τις ημέρες του Πάσχα οι έλεγχοι των κλιμακίων της Περιφέρειας Αττικής στην αγορά, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα νοθείας και αισχροκέρδειας, που καταστρατηγούν τη δημόσια υγεία και πλήττουν οικονομικά τους καταναλωτές.

Με εντολή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μέχρι τη Δευτέρα του Πάσχα 21 Απριλίου, όλοι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Περιφέρειας Αττικής θα βρίσκονται επί ποδός, ώστε να εξασφαλίσουν την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου.

«Αποτελεί πάγια δέσμευση της διοίκησής μας, αλλά και προσωπική μου βούληση, να μην αφήσουμε το παραμικρό περιθώριο σε φαινόμενα νοθείας και αισχροκέρδειας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Η εντολή που έχουν λάβει οι ελεγκτικές υπηρεσίες μας είναι απλή, αλλά ξεκάθαρη: Καμία ανοχή σε πρακτικές που πλήττουν τη δημόσια υγεία και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των καταναλωτών. Όλες τις άγιες αυτές ημέρες, τα κλιμάκιά μας θα βρίσκονται στο πεδίο, σε κάθε γειτονιά της Αττικής μας, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που θα προμηθεύονται οι πολίτες θα είναι απολύτως ασφαλή για την υγεία τους, στις προβλεπόμενες ποιοτικές προδιαγραφές και στη σωστή τιμή - σε μια εποχή που τα οικονομικά των οικογενειών είναι εξαιρετικά επιβαρυμένα. Σε κάθε παράβαση θα επιβάλλονται άμεσα οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Να είστε βέβαιοι, ότι η Περιφέρεια Αττικής θα κάνει αυτό που πρέπει, για να περάσουμε τις άγιες ημέρες του Πάσχα όπως μας αξίζει. Εύχομαι σε όλες και όλους καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση».

Από την 1η Απριλίου έως και σήμερα, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν προβεί σε 4.236 ελέγχους ενόψει του Πάσχα, ενώ οι μέχρι στιγμής επιβληθείσες διοικητικές κυρώσεις ανέρχονται σε 157.218 ευρώ. Παράλληλα, τα συνεργεία της Περιφέρειας προέβησαν στην κατάσχεση συνολικά 4,2 τόνων ακατάλληλων τροφίμων, πριν αυτά διατεθούν στην αγορά. Ειδικότερα, κατασχέθηκαν συνολικά 3.883 κιλά ακατάλληλου κρέατος, καθώς εντοπίστηκαν παραβιάσεις ως προς τις ημερομηνίες λήξεως, τη σήμανση και τις συνθήκες φύλαξης, καθώς και 355 κιλά αλλοιωμένου τυριού, που φυλασσόταν σε οξειδωμένα δοχεία. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες είχαν κατασχεθεί ακόμα 11 τόνοι από αποθήκες κρεάτων και εστιατόρια – η μεγαλύτερη ποσότητα που έχει κατασχεθεί το 2025 σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι έλεγχοι που διεξάγονται αφορούν σε όλες τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μηχανισμών της Περιφέρειας, όπως εταιρείες διανομής κρεάτων, οπωρολαχανικών και άλλων κατηγοριών τροφίμων, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές, καταστήματα τυροκομικών προϊόντων, πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καταστήματα παιχνιδιών, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις αναψυχής κ.α.

