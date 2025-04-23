Νίκος Χαρδαλιάς: «Δεσμευτήκαμε ότι θα δουλεύουμε σκληρά κάθε μέρα και αυτό κάνουμε»

Το στρατηγικό πλάνο της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την αύξηση των χώρων πρασίνου και την πρόληψη των φυσικών καταστροφών παρουσίασε ο κ. Νίκος Χαρδαλιάς παραχωρώντας εκτενή συνέντευξη στην ιστοσελίδα esgstories.gr.

Παράλληλα αναφέρθηκε στις προκλήσεις που έχει κληθεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της μεθοδικής και σκληρής δουλειάς που γίνεται από όλες τις υπηρεσίες προκειμένου να παραχθεί το απαιτούμενο έργο για ένα βιώσιμο, λειτουργικό και ανθρώπινο Λεκανοπέδιο.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στις προσπάθειες για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε πως η προσέγγιση της Περιφέρειας δεν βασίζεται σε θεωρίες και βαρύγδουπες ανακοινώσεις, αλλά σε πράξεις και μετρήσιμα αποτελέσματα. «Ξέρετε, τα μεγάλα λόγια και οι πομπώδεις ανακοινώσεις, όχι απλά δεν συγκινούν, αλλά εκνευρίζουν πια τους πολίτες. Γι’ αυτό και η δική μου υποχρέωση είναι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αττικής να δουν την πρόοδο και την αλλαγή στην πράξη, μέσα από μικρά και μεγάλα έργα και παρεμβάσεις. Με απόφαση της παρούσας περιφερειακής αρχής υλοποιείται ένα σχέδιο προϋπολογισμού 43 εκατ. ευρώ για τη λειτουργική αναβάθμιση και προστασία των μητροπολιτικών πάρκων της Αττικής μας. Παράλληλα, γίνεται πράξη έως το 2028 η μεγαλύτερη αστική ανάπλαση του Λεκανοπεδίου, το «Αέναον», το Μητροπολιτικό δηλαδή Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο, έκτασης 541 στρεμμάτων, έργο το οποίο παραλάβαμε στα πρόθυρα της απένταξης και που με μεθοδική και σκληρή δουλειά, το επαναφέραμε στις «ράγες», εξασφαλίζοντας τη χρηματοδότησή του με το ποσό των 370 εκατ. από την Κομισιόν, ανακτώντας έτσι την εμπιστοσύνη των ευρωπαίων εταίρων μας» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση και γενικότερα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Περιφέρειας, ο κ. Χαρδαλιάς αφού ανέφερε πως ακόμη και σήμερα κάθε Δήμος καταρτίζει δική του κυκλοφοριακή μελέτη η οποία όμως δεν εντάσσεται σε κανένα συνολικό σχέδιο, με αποτέλεσμα να βλέπουμε απλώς και μόνο μια προσπάθεια «εξαγωγής» της επιβαρυμένης κυκλοφορίας, μαζί με την περιβαλλοντική ρύπανση, στον διπλανό δήμο, σημείωσε πως «πρέπει να σπάσουμε αυτό τον φαύλο κύκλο. Η Περιφέρεια Αττικής είναι σε θέση να αναλάβει σε κεντρικό επίπεδο τον σχεδιασμό όλων των απαραίτητων δράσεων, σε σύμπραξη με τους παρόχους συγκοινωνιακού έργου».

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, έδωσε έμφαση στη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, αναφέροντας πως: «Η Περιφέρεια Αττικής θα διαθέσει τα επόμενα χρόνια 409,5 εκατ. ευρώ για την κοινωνική συνοχή. […] Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε με κάθε μέσο μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, εξασφαλίζοντας θέσεις για παιδιά ΑμεΑ προσχολικής ηλικίας σε δομές φροντίδας καθώς και θέσεις σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.)». Ιδιαίτερη αναφορά, έκανε στις προληπτικές δράσεις που αναπτύσσονται για την ψυχική υγεία, με βασικό στόχο την καταπολέμηση του στίγματος. «Στέλνουμε το μήνυμα ότι «κανείς δεν είναι μόνος» και ότι η κατάθλιψη. με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να νικηθεί» πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τις υποδομές θωράκισης της Αττικής απέναντι σε πλημμύρες και πυρκαγιές, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι: «Ήδη έχει τεθεί, ως άμεση προτεραιότητα, η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής με 54 έργα, κόστους 454 εκατ. ευρώ και χρονικό ορίζοντα αποπεράτωσης έως το 2028. Παράλληλα, προχωρούν και ωριμάζουν οι μελέτες για ακόμη 104 έργα υποδομών θωράκισης του Λεκανοπεδίου. Σε ό,τι αφορά στις πυρκαγιές, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και η φετινή αντιπυρική περίοδος θα είναι δύσκολη. Και σε αυτό το πεδίο έχω ταχθεί υπέρ της υιοθέτησης ενός Μητροπολιτικού μοντέλου διαχείρισης των έργων πρόληψης, πάντα βεβαίως με την εξασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης.

Παράλληλα, από τη θέση μου ως Α’ Αντιπροέδρου της πολιτικής ομάδας του ΕΛΚ στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ε.Ε., έπειτα από την ομόφωνη εκλογή μου από τους συναδέλφους μου των 27 κρατών-μελών, έχω επανειλημμένως υποστηρίξει την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Πρόληψης και Ανθεκτικότητας για τη θωράκιση των ευρωπαϊκών Περιφερειών και πόλεων απέναντι στις εντεινόμενες συνέπειες της κλιματικής κρίσης». Συμπλήρωσε δε, πως η Περιφέρεια Αττικής και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών προχωρά σε ένα δίκτυο πυρόσβεσης μήκους 22 χιλιομέτρων σε περιοχές υψηλού κινδύνου, στους οικισμούς δηλαδή που έχουν αναπτυχθεί μέσα σε δασικές πυκνώσεις».

Αναφορικά με τις στρατηγικές που ακολουθεί η Περιφέρεια για την αύξηση της ανακύκλωσης ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε πως θα επιμείνει αρκετά στο συγκεκριμένο θέμα τα επόμενα χρόνια, καθώς τα στοιχεία δείχνουν μια φθίνουσα πορεία. «Γι’ αυτό και ο στόχος μου ήταν να απευθυνθώ πρωτίστως στους νέους ανθρώπους, με μια αντισυμβατική καμπάνια, Δεν πρέπει να κάνουμε αποσπασματική ανακύκλωση, αλλά να γίνεται σωστά και από όλους. Η εκστρατεία μας έχει ορίζοντα τετραετίας και για να πετύχουμε την ευαισθητοποίηση θα μπούμε και στα σχολεία ώστε να εκπαιδεύσουμε τις μαθητικές κοινότητες. Το δε «κλειδί» είναι η συγκροτημένη συνεργασία της δημόσιας διοίκησης με τους ιδιώτες φορείς» όπως είπε.

Κλείνοντας, ο Περιφερειάρχης μίλησε σε προσωπικό τόνο για τις προκλήσεις και το κίνητρο που τον καθοδηγεί: «Οι βασικές προκλήσεις των πρώτων μηνών ήταν το ξερίζωμα της διαφθοράς και η αλλαγή της νοοτροπίας στον τρόπο που δουλεύουμε ως Περιφέρεια Αττικής. Δεσμευτήκαμε ότι θα δουλεύουμε κάθε μέρα σκληρά και αυτό κάνουμε. Θα κριθούμε από τα αποτελέσματα και όχι από τα λόγια. Σε πολιτικό επίπεδο, στόχος μου είναι να σταθώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των πολιτών που μου ανέθεσαν τη θέση του Περιφερειάρχη, ενώ σε προσωπικό επίπεδο, να είναι καλά οι άνθρωποι που αγαπώ, να είναι υγιείς και να προοδεύουν».

Πηγή: skai.gr

