Στα εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης τουρισμού ITB China 2024 που διεξάγεται στη Σαγκάη βρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας ως συνεκθέτης στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ.

«Η Αττική και η Σαγκάη αποτελούν δύο κομβικούς πυλώνες εισόδου μεταξύ Ανατολής και Δύσης» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Δύο μητροπολιτικές περιφέρειες, με σημαντικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα, τις οποίες χωρίζει μόνο η χιλιομετρική απόσταση. Γιατί αυτά που τις ενώνουν είναι πολλά και σημαντικά».

Ο περιφερειάρχης τόνισε ότι τις δύο χώρες συνδέει «η μακραίωνη πολιτιστική παράδοση, οι στενές εμπορικές, οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις, που δημιουργούν ένα σταθερό υπόβαθρο για την ανάπτυξη και την ευημερία όχι μόνο των δύο χωρών, αλλά και των ευρύτερων περιοχών μας», καθώς επίσης και το «κοινό όραμα για ενδυνάμωση των δεσμών μας, προκειμένου να ανοίξουμε προοπτικές για ένα ακόμα καλύτερο μέλλον, με ευδαιμονία, ειρήνη και σταθερότητα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Επισήμανε μάλιστα, ότι η παρουσία της Περιφέρειας στην έκθεση αποτελεί ένα «ανοικτό κάλεσμα στους εκατοντάδες χιλιάδες φίλους Κινέζους που επισκέπτονται την Ελλάδα, για να βιώσουν τη μοναδική Αττική εμπειρία. Να γνωρίσουν από κοντά τα δεκάδες μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και τη σύγχρονη ελληνική καλλιτεχνική δημιουργία, που στήνει γέφυρες ανάμεσα στους λαούς μας».

Το περίπτερο της Περιφέρειας επισκέφθηκαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγκάη Γεώργιος Παρθενίου και ο υπεύθυνος του Εμπορικού Τμήματος Σπυρίδων Λέοντος, ενώ ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συνάντηση του περιφερειάρχη με 30 ελληνόφωνους φοιτητές του Πανεπιστημίου της Σαγκάης.

«Με συγκινείτε, γιατί αν είστε τόσο μακριά από την Ελλάδα, βρίσκετε τόσο κοντά στις καρδιές μας- είστε οι πρεσβευτές της φιλίας των λαών μας», τόνισε ο περιφερειάρχης, ο οποίος ζήτησε από τους φοιτητές να αποστείλουν συγκεκριμένες προτάσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σταθερής συνεργασίας με το Τμήμα Ελληνικών Σπουδών της Σαγκάης.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε επίσης με τον Ανώτερο Επίτροπο Διεθνών Σχέσεων της Κινεζικής επαρχίας Χουναν κ.Zhu Fujian, με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Κυβερνήτη της επαρχίας Wang Yiou στην Αθήνα έπειτα από πρόσκληση του περιφερειάρχη στα τέλη Ιουνίου.

Ο κ. Fujian εξέφρασε τη βούληση της τοπικής αρχής για συνεργασίες που αφορούν σε θέματα πολιτιστικού τουρισμού και πολιτικής προστασίας μεταξύ των δύο περιφερειών. «Η σχέση μας με την Κίνα θέλουμε να είναι διαρκής και συστηματική, στο πλαίσιο στρατηγικών συνεργασιών που θα υλοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, ο οποίος θα υποδεχθεί τον Κυβερνήτη της Χουνάν και τη Διοίκηση της Περιφέρειας στο Διοικητήριο της Αττικής στην Αθήνα στις 28 Ιουνίου.

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον των κινεζικών ΜΜΕ για την παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στην έκθεση, καθώς την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο ελληνικό περίπτερο κάλυψαν σημαντικά διεθνή κινεζικά ειδησεογραφικά δίκτυα όπως τα CTTM, SEEC και ITITV, οι εκπρόσωποι των οποίων είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν μαζί του.

Σημειώνεται ότι η ITB China είναι η κορυφαία έκθεση του κλάδου στη Νοτιοανατολική Ασία, αποκλειστικά για επαγγελματικές συναντήσεις Β2Β, η οποία επικεντρώνεται στην κινεζική ταξιδιωτική αγορά. Συγκεντρώνει κορυφαίους επαγγελματίες της Κίνας και τους φέρνει σε επαφή με επαγγελματίες του κλάδου από όλο τον κόσμο με σκοπό τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης, τα στελέχη της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν συνολικά 27 B2Β συναντήσεις με κορυφαίους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου από την Κίνα και όλο τον κόσμο, που εξέφρασαν το έντονο ενδιαφέρον τους για τις δυνατότητες που προφέρει η Αττική στον παγκόσμιο επισκέπτη.

Τον κ. Χαρδαλιά συνοδεύουν η ειδική γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου περιφερειάρχη Δημήτρης Ταραζώνας, ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής Σωτήρης Νικολαρόπουλος και η σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων του Βάλια Κακαρούκα.

Στην αποστολή της Περιφέρειας Αττικής συμμετέχουν οι αντιπεριφερειάρχες Κεντρικού Τομέα Κωνσταντίνος Ζώμπος και Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Αθανασία Παπασπύρου, Δημήτρης Κατσικάρης και Κωνσταντίνος Κάβουρας, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη.

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Κίνα, ο περιφερειάρχης θα έχει αύριο, τρίτη ημέρα της επίσκεψής του, επίσημη συνάντηση με τον δήμαρχο της Σαγκάης Gong Zheng, τη διοίκηση του Τοπικού Κινεζικού Συμβουλίου για την Προώθηση του Διεθνούς Εμπορίου (CCPIT), ενώ θα πραγματοποιήσει και επίσκεψη στα γραφεία της COSCO στην πόλη.

