Στη διήμερη επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ Στέφανου Κασσελάκη στην Παλαιστίνη, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα, αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βούλα Κεχαγιά κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο σκοπός του ταξιδιού, όπως είπε, είναι να σταλεί ένα μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός, να απελευθερωθούν οι όμηροι, τονίζοντας ότι σ' αυτήν την κατεύθυνση οφείλει να εργάζεται όλος ο δυτικός κόσμος.

Επίσης, σημείωσε, με αυτό το ταξίδι ο Στ. Κασσελάκης υπενθυμίζει ότι προωθεί αταλάντευτα τη λύση των δύο κρατών στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και εκφράζει την αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ στον παλαιστινιακό λαό.

Όσον αφορά το ζήτημα της ακρίβειας, η Β. Κεχαγιά αναφέρθηκε στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπου «καταδείχθηκε η απόλυτη ένδεια επιχειρημάτων τής κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη για τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα παραμένει μία από τις πιο ακριβές -δεύτερη στην ΕΕ- χώρες συναγωνιζόμενη τη Βουλγαρία».

«Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη φανέρωσε ότι ο ίδιος ως πρωθυπουργός που δηλώνει ότι μάχεται για την αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν γνωρίζει τα στοιχειώδη για τις τιμές των τροφίμων στη χώρα μας», είπε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας ότι «η αναφορά του [του πρωθυπουργού] στη φέτα κατέδειξε ότι είτε δεν ξέρει -γιατί δεν τον ενδιαφέρει αφού δεν είναι δικό του πρόβλημα- πόσο κοστίζει το κιλό η φέτα στην Ελλάδα είτε ότι ξέρει αλλά συνειδητά προσπάθησε να παραπλανήσει τον ελληνικό λαό καταθέτοντας την τιμή που αφορά το μισό κιλό φέτας», και προσέθεσε:

«Αν η κυβέρνηση αποφασίζει να πει τόσο εύκολα και μάλιστα στη Βουλή ψέματα για την τιμή της φέτας ας σκεφτούμε τι ψέματα έχει πει και για άλλα θέματα μείζονος σημασίας: Για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τη φορολογία των πολιτών, την οικονομία ».

Επιπρόσθετα, έκανε λόγο για μετέπειτα «ανάθεση» από το Μαξίμου σε υπουργούς «να ξεκινήσουν την εκτόξευση λάσπης στο πρόσωπο του Στέφανου Κασσελάκη και φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

«Οι εμφανιζόμενοι ως τιμητές πάντων και πασών έδειξαν για ακόμη μία φορά το τοξικό και δηλητηριώδες πρόσωπό τους. Τον λαϊκισμό τους και το μίσος τους. Έφθασαν σε σημείο να ισχυριστούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει κοινά στοιχεία με την ψεκασμένη όπως την αποκάλεσαν Ακροδεξιά.

Μίλησαν για ”ζιζάνια”, λέγοντας μάλιστα ότι το θέμα με την ακρίβεια και τη φέτα είναι ένα ”τίποτα”», είπε χαρακτηριστικά, ενώ υπενθύμισε την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που περιλαμβάνει μέτρα για την ακρίβεια, από τον μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, τη μείωση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 21% έως την ένταξη σε ένα καθεστώς ”Τειρεσία” όσων επιχειρήσεων αισχροκερδούν.

Σχετικά με τα μέτρα για το φορολογικό που έχει προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Βούλα Κεχαγιά αναφέρθηκε στη σημαντική μείωση φόρου με θετική επίπτωση στον προϋπολογισμό για τα νομικά πρόσωπα έως 220.000 ευρώ, αλλά και στη σημαντική μείωση φόρων για εισοδήματα τουλάχιστον έως 100.000 ευρώ με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Η εξισορρόπηση, εξήγησε, θα προέλθει από την αύξηση φόρου στα πολύ υψηλά εισοδήματα και ομοίως το ίδιο προτείνεται για τον ΕΝΦΙΑ.

Τέλος, η Β. Κεχαγιά αναφέρθηκε στη σημερινή ανάρτηση ενός τηλεοπτικού σποτ, στο οποίο ο Στέφανος Κασσελάκης παραθέτει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για την στεγαστική κρίση. Συγκεκριμένα, παράθεσε τις εξής προτάσεις:

1. Χαμηλότερος ΕΝΦΙΑ - χαμηλότεροι φόροι στους ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν τα σπίτια τους με μειωμένο ενοίκιο

2. Πρόγραμμα low rent housing tax credit. Ανέγερση πολυκατοικιών με μειωμένο ενοίκιο με αντάλλαγμα φορολογική πίστωση από το κράτος

3. Στεγαστικά δάνεια με διπλάσιο χρόνο αποπληρωμής και εκκίνηση μετά από 5 χρόνια σε νέους 18 έως 40 ετών που θέλουν να ζήσουν στην επαρχία

4. Όρια στις Golden Visa στα αστικά κέντρα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.