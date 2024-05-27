Ο Νετανιάχου είναι φαραώ και έχει συμμορία δολοφόνων, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Έριξαν πυραύλους και βόμβες σε έναν καταυλισμό προσφύγων στη Ράφα. Αυτή η σφαγή έγινε μετά το αίτημα του Διεθνούς Δικαστηρίου να σταματήσουν οι επιθέσεις, έδειξε για άλλη μια φορά το αιματηρό και δόλιο πρόσωπο του τρομοκρατικού κράτους. Ο Νετανιάχου και η συμμορία των δολοφόνων του, όσο δεν μπορούν να σπάσουν την αντίσταση του Παλαιστινιακού λαού, τόσο στριμώχνονται στη χώρας του, και τώρα με περισσότερο αίμα προσπαθούν να παρατείνουν την πολιτική τους ζωή τους.

» Όπως ο Χίτλερ τον οποίο προσπαθεί να μιμηθεί, όπως τον Μιλόσεβιτς, όπως τον Κάρατζιτς όπως και οι άλλοι φαραώ της ιστορίας δεν θα μπορέσουν να γλιτώσουν από το να τους θυμούνται με κατάρες. Ως Τουρκία θα κάνουμε τα πάντα για να λογοδοτήσουν αυτοί οι δολοφόνοι, οι χασάπηδες, οι βάρβαροι που δεν έχουν ίχνος ανθρωπιάς. Ο Θεός να βοηθήσει τον λαό της Παλαιστίνης, τα αδέλφια μας. Ο Θεός να καταστρέψει και να αναθεματίσει αυτούς που σκοτώνουν, τους αμάχους τα μωρά, τις γυναίκες και παιδιά, τους ηλικιωμένους.

Την Τρίτη 28 Μαΐου θα συνεδριάσει στην Τουρκία το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό την προεδρία του Ερντογάν.

Θα καλυφθούν θέματα στρατηγικής, περιφερειακής και εθνικής ασφάλειας, ιδίως οι επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατίας που διεξάγονται στην Τουρκία και πέραν των συνόρων. Θα συζητηθούν δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο της ασφάλειας των συνόρων.

Το δυστύχημα ελικοπτέρου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Ιρανός Πρόεδρος Raisi και οι επιπτώσεις του στη Μέση Ανατολή θα τεθούν επί τάπητος. Θα συζητηθούν μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν κατά της πιθανής αστάθειας στην περιοχή. Θα τεθεί επίσης επί τάπητος το τι μπορεί να γίνει για να σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, για να ζητηθεί άμεση και πλήρης κατάπαυση του πυρός, για να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια και για να αναληφθεί δράση για μια λύση δύο κρατών. Καθώς η Ισπανία, η Νορβηγία και η Ιρλανδία έχουν ανακοινώσει ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος, θα συζητηθούν διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αύξηση αυτού του αριθμού.

Θα συζητηθεί η διαδικασία εξομάλυνσης με την Ελλάδα

Η διαδικασία εξομάλυνσης με την Ελλάδα θα είναι ένα ακόμη θέμα που θα τεθεί επί τάπητος για τα μέλη του Τ/Συμβουλίου. Κατά την επίσκεψη του Έλληνα Π/Θ Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δόθηκε το μήνυμα να υπάρξει επικέντρωση στη θετική ατζέντα και δηλώθηκε ότι και οι δύο πλευρές είναι προσηλωμένες στην ενίσχυση της θετικής ατμόσφαιρας. Στο πλαίσιο αυτό θα συζητηθούν κοινά βήματα τα οποία μπορούν να αναληφθούν.

Σχέσεις με τις ΗΠΑ

Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ θα είναι επίσης στην ημερήσια διάταξη του Τ/Συμβουλίου. Τα θέματα μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως η διαδικασία προμήθειας και εκσυγχρονισμού των F-16, θα συζητηθούν λεπτομερώς στο Τ/ΣΕΑ.

Οι εργασίες για την επικαιροποίηση της Κόκκινης Βίβλυ θα τεθούν επί τάπητος

Οι εργασίες για την επικαιροποίηση του Εγγράφου Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας, ευρέως γνωστού ως Κόκκινη Βίβλος, συνεχίζονται. Στο έγγραφο που θα ανανεωθεί για 10η φορά, θα συμπεριληφθεί για πρώτη φορά η έννοια της «τεχνητής νοημοσύνης». Η Κόκκινη Βίβλος , θα υποβληθεί προς έγκριση στο Τ/ΣΕΑ μέχρι το τέλος του έτους, θα τεθεί σε ισχύ το 2025. Οι εν λόγω προετοιμασίες αναμένεται επίσης να συζητηθούν στο Τ/ΣΕΑ

