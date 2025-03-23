Τη στήριξή του στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, στην οποία επισυνάπτει και φωτογραφία από συνάντησή τους.

Ο δήμαρχος Αθηναίων χαρακτηρίζει την προφυλάκιση Ιμάμογλου σοβαρό πλήγμα κατά της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει ότι «έχουμε χρέος να μην παραμείνουμε σιωπηλοί».

Όπως αναφέρει έχει ζητήσει να εκδοθεί ψήφισμα στήριξης από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, ενώ τονίζει ότι μαζί με τη δήμαρχο του Παρισιού Αν Ινταλγκό και άλλους 12 δημάρχους υπέγραψαν διακήρυξη με την οποία ζητούν την άμεση απελευθέρωση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

«Εκρέμ, δεν είσαι μόνος.

Η προφυλάκιση του Εκρέμ Ιμάμογλου, αποτελεί σοβαρό πλήγμα κατά της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έχουμε χρέος να μην παραμείνουμε σιωπηλοί.

Με επιστολή μου προς το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ζητώ να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα στήριξης από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών.

Επίσης, μαζί με τη δήμαρχο του Παρισιού Αν Ινταλγκό και άλλους 12 δημάρχους υπογράψαμε διακήρυξη με την οποία καλούμε τις τουρκικές αρχές:

* Nα απελευθερώσουν άμεσα τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης και τα υπόλοιπα εκλεγμένα στελέχη της αντιπολίτευσης που έχουν συλληφθεί για πολιτικούς λόγους.

* Να σταματήσουν όλες τις δικαστικές διώξεις, όπως επίσης την πολιτική πίεση και τις επιθέσεις εναντίον της τοπικής αυτοδιοίκησης.

* Να σεβαστούν τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία.

Η Αθήνα στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες των δικτύων Β40 και Eurocities.

Οι δήμαρχοι σε όλη την Ευρώπη ενώνουμε δυνάμεις!»

Εκρέμ, δεν είσαι μόνος.



Έχουμε χρέος να μην παραμείνουμε σιωπηλοί.



Με επιστολή μου προς το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ζητώ να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα στήριξης από την Ολομέλεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής… pic.twitter.com/rdqOSI0yUk — Haris Doukas (@h_doukas) March 23, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.