Της Άντζυ Κούκη

Την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των συνολικά 13 «γαλάζιων» βουλευτών καλείται να λάβει σήμερα η Ολομέλεια. Για τις δώδεκα η ώρα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συζήτηση και ψήφιση για το αίτημα άρσης ασυλίας των βουλευτών, τα ονόματα των οποίων συμπεριλαμβάνονται στην δεύτερη και τρίτη δικογραφία που διαβιβάστηκε από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή λίγο πριν το Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι η δεύτερη δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αφορούσε τους: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο και Θεόφιλο Λεονταρίδη. Οι περισσότεροι ελέγχονται για πλημμελήματα με εξαίρεση δύο περιπτώσεις που αφορούν αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα.

Στην τρίτη δικογραφία περιλαμβάνεται ο Τάσος Χατζηβασιλείου και ο Χαράλαμπος Αθανασίου, οι οποίοι ερευνώνται για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Και για τους 13 συνολικά βουλευτές - έχουν ζητήσει όλοι την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας - η επιτροπή κοινοβουλευτικής δεοντολογίας έχει εισηγηθεί ομόφωνα την άρση ασυλίας τους.

Ποιοι θα μιλήσουν από το βήμα της Ολομέλειας

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, τα αναφερόμενα πρόσωπα έχουν δικαίωμα να τοποθετηθούν από το βήμα και να αναπτύξουν τις θέσεις τους. Επίσης, τον λόγο μπορούν να πάρουν οι πολιτικοί αρχηγοί και οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Η πλειοψηφία των 13 βουλευτών επιθυμεί να μιλήσει και να αναπτύξει τις θέσεις της ενώπιον του Σώματος. Η ομιλία της Κατερίνας Παπακώστα και του Κώστα Καραμανλή - που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανέβουν στο βήμα - αναμένεται να έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο βουλευτές παραπέμπονται για κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα, αφού με βάση τη δικογραφία, η ζημία ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.

Με το βλέμμα στραμμένο στην ψηφοφορία

Όσον αφορά το κομμάτι της ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί μετά το τέλος των ομιλιών, προβλέπεται οι βουλευτές να ψηφίσουν ονομαστικά και απαιτείται απλή πλειοψηφία επί των παρόντων βουλευτών, ώστε να γίνει δεκτή η άρση της ασυλίας των ερευνώμενων βουλευτών, οι οποίοι στην συνέχεια θα παραπεμφθούν στο φυσικό δικαστή.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να δώσουν θετική ψήφο για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών. Μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η στάση ορισμένων κορυφαίων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι εκφράζουν ενδοιασμούς για το αν θα πρέπει όλες οι περιπτώσεις να αντιμετωπιστούν με οριζόντιο τρόπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, οι οποίοι έχουν ενστάσεις, σκέφτονται ακόμα και να μην παρευρεθούν στη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας. Μάλιστα, μιλώντας χθες στον ΣΚΑΪ ο Στέλιος Πέτσας, επιβεβαίωσε τις παραπάνω πληροφορίες, δηλώνοντας πως θα απέχει από τη σημερινή ψηφοφορία, καθώς ο ίδιος είναι αντίθετος με την υπερψήφιση της άρσης ασυλίας των συναδέρφων του.

Τι περιμένουμε για Λιβανό και Αραμπατζή

Και όσο η απόφαση για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών μπαίνει στην τελική ευθεία σήμερα, βρισκόμαστε σε στάση αναμονής σχετικά με τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή. Για τα συγκεκριμένα δύο πρόσωπα ενεργοποιείται το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών.

Για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη μονόδρομος είναι η σύσταση προανακριτικής επιτροπής, κάτι που απαιτεί αίτημα των κομμάτων υπογεγραμμένο από 30 τουλάχιστον βουλευτές. Οι πληροφορίες αναφέρουν, ότι το ΠΑΣΟΚ, που είναι και το μόνο κόμμα πέραν της Νέας Δημοκρατίας που μπορεί να συγκεντρώσει τον αριθμό των απαιτούμενων υπογραφών, αναμένεται να καταθέσει αίτημα μέσα στον Μάιο. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει να καταθέσουν πρόταση από κοινού.

