Στο στόχαστρο την αντιπολίτευση έβαλε από το βήμα της Βουλής ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στη Χαριλάου Τρικούκη για την απόφαση του κόμματος να καταθέσει πρόταση από κοινού με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κάνοντας λόγο για επιστροφή της τοξικότητας η οποία ξεπερνά εκείνη των μνημονίων, ο υπουργός Υγείας κατήγγειλε από βήματος πως το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη συνυπογράφει την πρόταση δυσπιστίας «με όλους όσοι σας έδερναν, σας κυνηγούσαν στις πλατείες και σας έλεγαν προδότες». «Είναι θλιβερό που συνυπογράψατε με την Κωνσταντοπούλου, εσείς που βάλατε πλάτη για να παραμείνουμε στο ευρώ. Με αυτή την κυρία συνυπογράψατε που ήθελε να πάει την Ελλάδα στη δραχμή. Και δεν ντρέπεστε; Μόνο την Κωνσταντοπούλου ενισχύετε με αυτό που κάνετε! Κάνατε σύμπραξη με τους χειρότερους σας εχθρούς. Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απολέσαι!», πρόσθεσε σε υψηλούς τόνους.

Το γάντι σήκωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χρηστίδης. «Θα μας κάνατε μάθημα εσείς για το πως συνομιλούμε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου; Εάν έπρεπε να παρουσιάσω μια λίστα ανθρώπων με τους οποίους έχετε συγκρουστεί παλαιότερα και σήμερα κάθεστε στα ίδια έδρανα, θα μετρούσα μέχρι αύριο. Ένα παράδειγμα θα αναφέρω, τον Νίκο Καρανίκα που πλέον έχει γίνει ο μεγαλύτερος υμνητής σας», υποστήριξε.

«Εγώ σας εγκάλεσα επειδή καταδεχθήκατε να συνυπογράψετε με την Κωνσταντοπούλου. Και εσείς απαντήσατε, λέγοντας με πόσους κάθομαι σήμερα στα ίδια έδρανα. Ώπα, ώπα! Μόλις μας είπε ο Παύλος Χρηστίδης τον μύχιο πόθο σας, να κάτσετε στα ίδια έδρανα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μύχιος πόθος σας να γίνετε υφυπουργοί στην κυβέρνηση της Κωνσταντοπούλου. Δόξα τω Θεώ που το είπατε! Να καταλάβει ο λαός τι θέλετε να κάνετε», σχολίασε σε έντονο ύφος ο Άδωνις Γεωργιάδης, λέγοντας πως είναι λυπηρή η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να συμμαχήσει «με μια κυρία που είχε σκοπό να καταστραφεί η χώρα».

Στην έναρξη της τοποθέτησής του πάντως ο Υπουργός επικεντρωθεί στην τραγωδία στο Μάτι, ασκώντας κριτική στην Κουμουνδούρου:

«Ο πρώην υπαρχηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπουλος έχει παραδεχτεί και καταδικαστεί για τη συγκάλυψη. Και κάνετε μαθήματα εσείς σε εμάς και ζητάτε να πέσει η κυβέρνηση; Πιστεύετε πως η Ελλάδα θα ξαναγυρίσει στο ‘15 και τους αγανακτισμένους;», ρώτησε τους παριστάμενους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας την έκρηξη της κυρίας Αναγνωστοπούλου από τα έδρανα της Νέας Αριστεράς.

