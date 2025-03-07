Στην πραγματικότητα, δεν συζητάμε μια πρόταση δυσπιστίας αλλά μια πρόταση απελπισίας, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, στη συζήτηση που εξελίσσεται στη Βουλή. Ο κ.Βρούτσης χαρακτήρισε «ολίσθημα για το ΠΑΣΟΚ» το ότι έγινε η «ουρά του ΣΥΡΙΖΑ», και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αύριο το βράδυ η πλειοψηφία θα στηρίξει την κυβέρνηση «για μην βρεθούμε μπροστά σε ένα ραντεβού στα τυφλά, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς πολιτικό πρόγραμμα, χωρίς ανθρώπους που θα ηγηθούν»

Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε αναφορά στις εθνικές τραγωδίες μετά το 1975 στη χώρα. Το 1983 το ναυάγιο του πλοίου «Χρυσή Αυγή» με 28 νεκρούς. Το 2000, το ναυάγιο του Σάμινα με 81 νεκρούς. Το 1997, το αεροπορικό δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη με 70 νεκρούς. Τη Μάνδρα το 2017 με 25 νεκρούς. Το δυστύχημα στα Τέμπη το 2003 με 21 νεκρούς. Το Μάτι το 2018 με 104 νεκρούς και η τελευταία τραγωδία στα Τέμπη με 57 νεκρούς.

«Διαχρονικά η πολιτεία, το πολιτικό σύστημα οφείλει ένα μεγάλο συγνώμη στις οικογένειες και στα θύματα αυτά, για τον άδικο χαμό τους. Αλλά αν πάρουμε αυτές τις τραγωδίες και τος αντιστοιχίσουμε σε περιόδους που υπήρχαν κόμματα που κυβερνούσαν, οι περισσότερες ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, δύο στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα ερώτημα αμείλικτο, που πρέπει να μας ενδιαφέρει: ζητήθηκε ποτέ να γίνει εξεταστική επιτροπή να αποδοθούν ευθύνες ή αμφισβητήθηκε η δικαιοσύνη σε όλες αυτές τις εθνικές τραγωδίες; Η απάντηση είναι όχι. Όσοι έχουν την ιστορική ευθύνη, ποτέ σε εθνική τραγωδία που συνέβη στον τόπο μας, και ήταν πολλές, δεν ζητήθηκε να γίνει εξεταστική και να γίνουν αυτές οι φοβερές καταγγελίες, με απαράδεκτη φρασεολογία, για εγκλήματα, εγκληματίες», είπε ο Γιάννης Βρούτσης και συνέχισε: «πιστεύετε σοβαρά ότι αυτή η παράταξη έρχεται να συγκαλύψει ένα έγκλημα, που εσείς το λέτε έγκλημα, και είναι δολοφόνοι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας;».

Όλοι νιώθουμε τη μεγάλη θλίψη γι΄αυτή τη συμφορά της εθνικής τραγωδίας, όπως και για τις προηγούμενες, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού και σημείωσε ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι τελείως προσχηματική, είναι μια πρόταση με έναν κομματικό καιροσκοπισμό, είναι μια πρόταση όπου συγκεκριμένα κόμματα ένωσαν τις δυνάμεις τους για να πέσει η κυβέρνηση. «Να πέσει λοιπόν η κυβέρνηση. Να φανταστούμε ότι αύριο βράδυ, επέρχεται πτώση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν ψηφίζουν οι βουλευτές και έχουμε πλέον ακυβερνησία και πάμε σε εκλογές. Στο ερώτημα αυτό, υπάρχει κάποιος να πει ‘αυτός θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας'; Υπάρχει κάποιος να πει ότι ναι, την επόμενη μέρα, αυτά θα είναι τα κόμματα που θα κυβερνήσουν; Υπάρχει; Δεν υπάρχει. Το χειρότερο είναι ότι στο ερώτημα δεν υπάρχει η απάντηση με τι πρόγραμμα θα είναι η επόμενη κυβέρνηση. Όλες αυτές τις μέρες αυτό το οποίο ακούμε, από αυτό το βήμα, είναι κραυγές, κουβέντες καφενείου, καταγγελτικός λόγος, ερωτηματικά τα οποία διερευνώνται από τη δικαιοσύνη. Στην ουσία, ζητάμε να πέσει μια κυβέρνηση χωρίς να υπάρχει τίποτα άλλο που να προσδιορίζει μια νέα πολιτική πρόταση», περιέγραψε ο Γιάννης Βρούτσης για να καταλήξει: «άρα ουσιαστικά δεν πρόκειται για πρόταση δυσπιστίας. Πρόκειται για πρόταση απελπισίας. Κατανοώ την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι ήταν, έτσι γεννήθηκε, έτσι μεγάλωσε, αυτές ήταν οι αντιλήψεις του, είναι σαν τα λαϊκά δικαστήρια που ζήσαμε απέναντι στην πλατεία Συντάγματος. Το ΠΑΣΟΚ όμως τι γυρεύει σε αυτή την ομάδα; Το ΠΑΣΟΚ γιατί έγινε ουρά του ΣΥΡΙΖΑ; Έχετε συνειδητοποιήσει το πολιτικό σας ολίσθημα;».

Δεν κερδίζεις πολιτικά με καιροσκοπισμούς ούτε με σημαίες ευκαιρίας, ούτε με γιουρούσια και άναρθρες κραυγές, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού και σχολίασε ότι για το ΠΑΣΟΚ συνιστά ολίσθημα αυτό που κάνει σήμερα και αυτό «θα το εκτιμήσει ο κόσμος έτσι όπως πρέπει και θα το βρει μπροστά του».

«Αύριο το βράδυ η εκτίμηση είναι ότι η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας και θα το κάνει. Έχουμε εθνικό χρέος, πατριωτικό χρέος να στηρίξουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση για μην βρεθούμε μπροστά σε αυτό που λέμε ραντεβού στα τυφλά, χωρίς προσανατολισμό, χωρίς πολιτικό πρόγραμμα, χωρίς ανθρώπους που θα ηγηθούν», είπε ο κ. Βρούτσης.

Αναφερόμενος στο χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Αθλητισμού, ο κ. Βρούτσης στάθηκε στις αποφάσεις που πάρθηκαν με γνώμονα την ασφάλεια των αθλητικών εγκαταστάσεων, την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, τον έλεγχο των γηπέδων, την ανάπτυξη στον αθλητισμό.

Για την ασφάλεια, επισήμανε ότι όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη χώρα έχουν απινιδωτές, έχουν πυρασφάλεια, διαφορετικά δεν θα γίνονται αγώνες με φιλάθλους, υποχρεώθηκαν να αποκτήσουν άδεια στατικότητας για να λειτουργούν.

Για την αντιμετώπιση της βίας, ανέφερε ότι ελήφθησαν μέτρα πρωτοφανή, μεταξύ των οποίων η άμεση επιβολή κυρώσεων από τη ΔΕΑΒ, οι σύγχρονες κάμερες στα γήπεδα, η ταυτοποίηση εισιτηρίων ώστε τα γήπεδα να μην είναι ‘ξέφραγο αμπέλι'.

«Είδαμε, για πρώτη φορά, ομάδες, ο ΠΑΟΚ, ο ΑΡΗΣ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, που βγάζουν ανακοινώσεις στους φιλάθλους να συνετιστούν. Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ο τελευταίος νόμος που ψηφίσαμε που πλέον αφού έχουμε ηλεκτρονικό μάτι, έχουμε δυνατότητα επιβολής προστίμων σε φυσικά πρόσωπα», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού.

Ο κ. Βρούτσης ανέφερε επίσης ότι εκτελούνται 100 αθλητικά έργα σε όλη την Ελλάδα, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, που θα γίνουν πραγματικότητα στο τέλος του 2026. Χρήματα θα κατευθυνθούν και στο ΟΑΚΑ, το Καυτατζόγλειο, ενώ τέλος Μαρτίου η Ελλάδα θα αποκτήσει το εργοδυναμικό εργαστήριο για τους αθλητές.

Επιπλέον, θα τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα ένταξης ανηλίκων 12-18 ετών, με ήπια παραβατικότητα, σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι παιδιά τα οποία μέχρι σήμερα οι αποφάσεις της δικαιοσύνης τα οδηγούσαν σε αναμορφωτήριο και για πρώτη φορά, θα έχουν τη δυνατότητα, να επιλέγουν ένα αθλητικό σωματείο για να ασκήσουν την κύρωσή τους, όπως είπε ο κ. Βρούτσης.

Απαντώντας σε σχετική αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου των «Σπαρτιατών», για τη χρηματοδότηση των ομοσπονδιών, ο κ. Βρούτσης είπε ότι ενώ μέχρι το 2022 ο αθλητισμός είχε ένα σταθερό ποσό για τη χρηματοδότησή τους, το 2022 ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε και με νομοθετική πράξη στη φορολογία του στοιχήματος δίνονται και 66 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, κάθε χρόνο, στον αθλητισμό. Από το 2022 μέχρι σήμερα, έχουν δοθεί, όπως είπε, 360 εκατομμύρια.

