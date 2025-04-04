Συρεγγέλα: Η Κωνσταντοπούλου σιωπά όταν οι ερωτήσεις δεν την εξυπηρετούν

«Δεν έχουμε καμία πολιτική βεντέτα με την κυρία Κωνσταντοπούλου» ανέφερε στο ACTION24 η Μαρία Συρεγγέλα, κληθείσα να σχολιάσει το αν η κυβέρνηση έχει «στοχοποιήσει» την Πλεύση Ελευθερίας, λόγω των δημοσκοπήσεων.

«Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα μαζί της, όμως συχνά χρησιμοποιεί πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς για τους άλλους βουλευτές και ειδικά για την κυβέρνηση και τα στελέχη της» ανέφερε η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ και Βουλευτής Δυτικής Αθήνας και πρόσθεσε: «Δεν γίνεται να μας χαρακτηρίζει "δολοφόνους" ή "φασίστες" και να μην απαντάμε».

Επιπρόσθετα, η κ. Συρεγγέλα ανέφερε: «Η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγορεί εμάς ότι δεν ενδιαφερόμαστε, για παράδειγμα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ εκείνη δήθεν ενδιαφέρεται και δη για τα δικαιώματα των γυναικών. Όταν, όμως, τη ρωτάμε αν ισχύει -αυτό που στο παρελθόν έχει αναφέρει παλιό στέλεχος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ- ότι δηλαδή, ως δικηγόρος, έχει υπερασπιστεί βιαστή, αποφεύγει να απαντήσει».

«Το μόνο που κάνει είναι να καταδικάζει τα πάντα, χωρίς ποτέ να καταθέτει μία πρόταση στο δημόσιο διάλογο. Δεν αφήνει καν τα στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας να βγουν στην τηλεόραση. Θέλει να μιλάει μόνο η ίδια» ανέφερε η Γραμματέας της ΝΔ και σημείωσε: «όλα αυτά να τα λάβουν υπόψιν τους όσοι υπογράφουν μαζί της προτάσεις δυσπιστίας και να κάνουν την αυτοκριτική τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

