Βουλή: Παρέμβαση Κακλαμάνη στην προανακριτική ζητά η αντιπολίτευση

Νέο γύρο αντιπαράθεσης για το μέλλον της προανακριτικής επιτροπής – αυτή τη φορά στη Διάσκεψη των Προέδρων - προκάλεσε επιστολή του Κυριάκου Βελόπουλου προς τον Πρόεδρο της Βουλής, με την οποία ζητούσε παρέμβασή του, προκειμένου να διασφαλιστεί ο ολοκληρωμένος κύκλος λειτουργίας της επιτροπής.

«Ούτε λίγο ούτε πολύ μου είπε να ανοίξω την πόρτα και να μπω μέσα και να τους σταματήσω», είπε ο κ. Κακλαμάνης μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, την παρέμβαση του Προέδρου της Βουλής ζήτησαν και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Πλεύσης Ελευθερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος απάντησε πως οποιαδήποτε παρέμβαση στη λειτουργία της προανακριτικής - με το ρόλο και τις αρμοδιότητες που αυτή έχει - θα συνιστούσε λόγο ακύρωσής της.

Μάλιστα ο κ. Κακλαμάνης, επικαλούμενος τον Κανονισμό της Βουλής υποστήριξε – κατά πληροφορίες – πως ο Πρόεδρος της Βουλής πρέπει να προεδρεύσει (στην πρώτη συνεδρίαση), να εκλέξει προεδρείο και μετά «να τους δώσει την ευχή του, να κλείσει την πόρτα και να μην ξανά ανοίξει για κανέναν».

Παράλληλα, πηγές της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι κατά τη Διάσκεψη των Προέδρων, το μεσημέρι της Πέμπτης, ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, δια του Γραμματέα της Κ.Ο. Διονύση Καλαματιανού, ζήτησε επιτακτικά την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον Πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να τηρηθεί το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και οι νόμοι, που καταστρατηγούνται βάναυσα με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΝΔ στην Προανακριτική Επιτροπή.

Η Προανακριτική Επιτροπή οφείλει να επιτελέσει κανονικά το έργο της προκειμένου να υπάρξει αιτιολογημένο πόρισμα. Και άρα, της κατάθεσης του κ. Τριαντόπουλου, πρέπει να προηγηθεί η εξέταση μαρτύρων, εγγράφων, καθώς και όλων των δικογραφιών, όπως προβλέπει η προδικασία. Αλλά και να διερευνηθεί η διάπραξη κάθε άλλου αδικήματος.

Όλοι οι βουλευτές, πρωτίστως ο Πρόεδρος της Βουλής, οφείλουν να υπερασπίζονται εμπράκτως τη νομιμότητα και το Σύνταγμα.

Σε κάθε περίπτωση, το επόμενο βήμα μετά την αυριανή συνεδρίαση – όπου αναμένεται να συζητηθεί το υπόμνημα που θα αποστείλει σε αυτή ο κ. Τριαντόπουλος – θα είναι η σύνταξη πορίσματος, το οποίο με τη σειρά του θα πάρει το δρόμο για την ολομέλεια προς ψήφιση.

