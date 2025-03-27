Στην αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου στα 880 ευρώ, αναφέρθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Για την αύξηση του κατώτατου μισθού ο κ. Μαρινάκης ανέφερε: «Όπως ανακοινώθηκε από την 1η Απριλίου του 2025 ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από τα 830 στα 880 ευρώ και θα υπάρξει ανάλογη αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου από 37,07 ευρώ σε 39,30 ευρώ. Πρόκειται για την 5η κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019, οπότε ήταν 650 ευρώ. Έτσι ο κατώτατος μισθός συνολικά στην Ελλάδα έχει σημειώσει τα τελευταία 6 χρόνια αύξηση της τάξης του 35,4%».

«Σε σχέση, λοιπόν, με τον Δεκέμβριο του 2019, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν επιπλέον καθαρά, αν δεν έχουν παιδιά, 195 ευρώ μηνιαίως επιπλέον, με ένα παιδί 204 ευρώ επιπλέον και, εάν έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά, 215 ευρώ μηνιαίως επιπλέον και ετησίως εάν δεν έχουν παιδιά 2735 ευρώ επιπλέον και, εάν έχουν δύο ή περισσότερα παιδιά 3010 ευρώ επιπλέον . Επιπλέον, η συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 είναι σχεδόν διπλάσια από τον σωρευτικό πληθωρισμό της ίδιας περιόδου, που διαμορφώθηκε σε 18,1%. Πλέον, η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 11η θέση ανάμεσα στα 22 κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν κατώτατο μισθό. Από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου ωφελούνται άμεσα πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες μεταξύ των οποίων:

- περισσότεροι από 575 χιλιάδες εργαζόμενους που αμείβονται με κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα,

- δημόσιοι υπάλληλοι που επίσης θα δουν αύξηση,

- δικαιούχοι επιδομάτων που εξαρτώνται από τον κατώτατο μισθό, όπως το επίδομα μητρότητας, γάμου, γονικής άδειας, ανεργίας, ενώ,

- συμπαρασύρονται και οι τριετίες» πρόσθεσε.

Επίσης αναφέρθηκε στην εκδήλωση ενδιαφέροντος της εταιρείας Chevron σημειώνοντας ότι «μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Ελλάδα βγαίνει στις διεθνείς αγορές με τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση (Μπλοκ Α2, Νότια της Πελοποννήσου, Νότια της Κρήτης 1 και Νότια της Κρήτης 2) συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ουσιαστικά διπλασιάζουν την έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα.

«Η αύξηση των διαθέσιμων προς εξερεύνηση οικοπέδων ενισχύει και πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων προς όφελος όλων των Ελλήνων. Η Ελλάδα ισχυροποιείται, χτίζει συμμαχίες και ασκεί στην πράξη τα δικαιώματά της» είπε.

Αναλυτικά η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη:

Ιδιαίτερα κρίσιμο είναι το γεγονός ότι πλέον, ο κατώτατος μισθός θα αποτελεί το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ως αποτέλεσμα της σύνδεσης αυτής, οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα αυξηθούν οριζοντίως κατά 30 ευρώ μηνιαίως φέτος.

Συνυπολογίζοντας όλες τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από το 2023, η μεσοσταθμική αύξηση ανέρχεται στα 2.283 ευρώ ανά έτος, που ισοδυναμεί με 1,3 μισθούς επιπλέον τον χρόνο.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε και εφαρμόζεται ο κατώτατος μισθός πλέον δεν θα μπορεί να μειωθεί δημιουργώντας έτσι μια επιπλέον δικλείδα ασφαλείας για τους εργαζομένους, ενώ από το 2028 και έπειτα θα αυξάνεται με αντικειμενικά κριτήρια και συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από τον κατώτατο μισθό, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 35,4% όπως είπαμε, αντίστοιχα αυξημένος είναι τα τελευταία πέντε χρόνια και ο μέσος μισθός κατά 28,3% ο οποίος έχει φτάσει τα 1342€ γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η νέα αυτή αύξηση του κατώτατου μισθού είναι ακόμα μια σημαντική είδηση και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει η Κυβέρνηση για αύξησή του στα 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.

Είναι ακόμη, ενθαρρυντικό το γεγονός ότι παρά τις διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται έχοντας φτάσει στο χαμηλότερο ποσοστό της μετά το 2008 και συγκεκριμένα στο 8,7%, με 500.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί.

Φυσικά, από μόνη της αυτή η είδηση δεν αποτελεί αντικείμενο για πανηγυρισμούς καθώς υπάρχουν ακόμα πολλοί συμπολίτες μας που περνούν δύσκολα, λόγω του αυξημένου κόστους ζωής.

Στόχος μας είναι ολοένα και περισσότεροι εργαζόμενοι να αμείβονται με μισθούς μεγαλύτερους από τον κατώτατο, κάτι το οποίο σταδιακά υλοποιείται, αφού, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθούς πάνω από 1000 ευρώ σήμερα αποτελούν το 53,7% του συνόλου ενώ ο αντίστοιχος αριθμός το 2019 ήταν το 36,3%.

Για την Chevron

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε, χθες, πως η Chevron, εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για έρευνα σε δύο ακόμη θαλάσσια οικόπεδα που εκτείνονται στα Νότια της Κρήτης.

Η Chevron είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παγκοσμίως ιδιωτική αμερικανική εταιρεία ενέργειας που δραστηριοποιείται στον κλάδο των υδρογονανθράκων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποδέχτηκε την εκδήλωση ενδιαφέροντος της εταιρείας για τις περιοχές Νότια Κρήτη Ι και Νότια Κρήτη ΙΙ. Η ηγεσία του ΥΠΕΝ προχωράει, άμεσα, στην έκδοση σχετικής απόφασης αποδοχής ενδιαφέροντος, καθώς και αποφάσεων που θα προσδιορίζουν τις ακριβείς συντεταγμένες της περιοχής, τον τύπο της σύμβασης και την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού.

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχου ενδιαφέροντος που εκδήλωσε πρόσφατα η εταιρεία για τη θαλάσσια περιοχή Νότια της Πελοποννήσου, το οποίο είχε επίσης γίνει αποδεκτό.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Ελλάδα βγαίνει στις διεθνείς αγορές με τέσσερις νέες περιοχές προς παραχώρηση (Μπλοκ Α2, Νότια της Πελοποννήσου, Νότια της Κρήτης 1 και Νότια της Κρήτης 2) συνολικής έκτασης 47 χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, που ουσιαστικά διπλασιάζουν την έκταση των ενεργών θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα.

Η αύξηση των διαθέσιμων προς εξερεύνηση οικοπέδων ενισχύει και πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων προς όφελος όλων των Ελλήνων. Η Ελλάδα ισχυροποιείται, χτίζει συμμαχίες και ασκεί στην πράξη τα δικαιώματά της.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έκανε λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης από τη Chevron στην Ελλάδα και υπογράμμισε πως «η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωστρατηγικά ισχυρή».

Για την Σύνοδο ηγετών για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ουκρανία

Αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός συμμετέχει στη Σύνοδο ηγετών για την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ουκρανία που διοργανώνεται κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της Γαλλίας Emmanuel Macron.

Η Ελλάδα συμμετέχει στο ανώτατο επίπεδο στις διαβουλεύσεις που αφορούν στην ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία. Η Σύνοδος του Παρισιού πραγματοποιείται στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία, λίγες μέρες μετά την συνάντηση των ηγετών της Ε.Ε. στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και μόλις μια μέρα μετά τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν τις διαβουλεύσεις των ΗΠΑ τόσο με τη Ουκρανία όσο και με τη Ρωσία και αφορούν στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός.

Αύριο, Παρασκευή, 28 Μαρτίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντήσει τον Emmanuel Macron, τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν. Η τετραμερής συνάντηση Κορυφής Ελλάδας-Γαλλίας-Κύπρου-Λιβάνου είναι η πρώτη αντίστοιχη των τεσσάρων χωρών και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο.

Πραγματοποιείται σε μια συγκυρία στην οποία το τοπίο στην περιοχή αναδιαμορφώνεται και οι περιφερειακές εξελίξεις «τρέχουν».

Την Κυριακή, 30 Μαρτίου, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ισραήλ, όπου θα έχει συναντήσεις με τον Πρόεδρο Ιτσχάκ Χέρτζογκ και τον Πρωθυπουργό Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Η επίσκεψη αναμένεται να επιβεβαιώσει την ισχυρή στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ, ενώ αναμένεται να συζητηθεί όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων με έμφαση στην αμυντική συνεργασία, αλλά και τις περιφερειακές εξελίξεις με επίκεντρο την Ανατολική Μεσόγειο και τη Συρία.

Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και συνολικά στην Ευρώπη και αποδεικνύει με την σταθερή εξωτερική της πολιτική ότι αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και ισχυροποιείται καθημερινά με πράξεις και όχι μεγάλα λόγια.

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, προωθείται, άμεσα, προς ψήφιση στη Βουλή ρύθμιση, με την οποία απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για το έτος 2025 οι ιδιοκτήτες ακινήτων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και συγκεκριμένα:

-από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, όπως αυτές οι περιοχές οριοθετήθηκαν με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις,

-από τους σεισμούς που εκδηλώθηκαν την 24η Ιουλίου 2021 και την 27η Σεπτεμβρίου 2021 στην Κρήτη, καθώς και

-από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 27η Ιουλίου 2021.

Επιπλέον, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ ιδιοκτήτες ακινήτων:

-εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση.

-εντός πολεοδομικά ανενεργών οικισμών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και

-εντός της Kοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία καθιερώνεται και εφαρμόζεται για πρώτη φορά η μεγαλύτερη σε κλίμακα αξιολόγηση των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, των Περιφερειών και των Δήμων από τους ίδιους τους πολίτες, μέσω ενός δομημένου ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που θα αποσταλεί σε πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες, όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού του κράτους, ενίσχυσης της δημόσιας λογοδοσίας και βελτίωσης της καθημερινότητας όλων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έρευνα μέτρησης ικανοποίησης δημοσίων υπηρεσιών που έχει γίνει ποτέ, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ανάλυσης των αποτελεσμάτων ανά αξιολογούμενη υπηρεσία, ανά χωρική περιοχή (Δήμο, Περιφέρεια, ακόμα και ανά ταχυδρομικό κώδικα) και ανά ηλικιακή ομάδα, όπως επίσης και η ύπαρξη συγκριτικών δεικτών ανατροφοδοτώντας έτσι επόμενα κύματα της έρευνας.

Ιδίως για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αποτελούν τον πρώτο σύνδεσμο επαφής κάθε πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες και το κράτος, η αξιολόγηση των υπηρεσιών τους έρχεται να λειτουργήσει απολύτως συμπληρωματικά με το έργο των Δεικτών Ποιότητας ΟΤΑ και εν τέλει να συνεισφέρει στη δημόσια λογοδοσία.

Την έναρξη υλοποίησης του νέου Εθνικού Υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και του Κέντρου Δεδομένων Λαυρίου, ανακοίνωσε, χθες, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, από το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, όπου και θα κατασκευαστεί ο νέος υπερυπολογιστής.

Ο υπερυπολογιστής «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» θα είναι το ισχυρότερο υπολογιστικό σύστημα στην Ελλάδα και ένα από τα κορυφαία στην Ευρώπη.

Η ανάπτυξή του αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη της χώρας, ενισχύοντας τις δυνατότητες έρευνας και καινοτομίας σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η εξατομικευμένη ιατρική, η μετεωρολογία, η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και η ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων μεταφορών.

Αναμένεται να είναι διαθέσιμος στις αρχές 2026, για χρήση από την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τη βιομηχανία και τον δημόσιο τομέα σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της υψηλής υπολογιστικής απόδοσης.

