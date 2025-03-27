Χάρης Δούκας για το θέατρο Ολύμπια: «Συνεχίζει τα fake news ο Μπακογιάννης»

Απάντηση στις καταγγελίες της παράταξης του πρώην δημάρχου Αθηναίων Κ. Μπακογιάννη, «Αθήνα ψηλά» για απαξίωση από τη δημοτική Αρχή του Δημοτικού Θεάτρου «Ολύμπια - Μαρία Κάλλας» (η παλιά Λυρική) και για παραχώρηση σε ιδιώτη, δίνει ο Χάρης Δούκας, αναφέροντας ότι «συνεχίζει τα fake news ο Κώστας Μπακογιάννης».

«Η αναβάθμιση του θεάτρου και η άνοδος της ποιότητας και ποσότητας των παραγωγών, έχει μια κοστοβόρα οικονομική επιβάρυνση που πρέπει να εξορθολογιστεί, γιατί επιβαρύνει τους δημότες μας. Για τον εξορθολογισμό και την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του θεάτρου, προχωράμε στη διεύρυνση των συνεργασιών μας με εξωτερικούς παραγωγούς» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο "Μαρία Κάλλας" αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς χώρους της Αθήνας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, που απευθύνονται σε ένα ευρύ και διαφοροποιημένο κοινό.

Με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του θεάτρου στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης, η φετινή περίοδος 2024-2025 χαρακτηρίζεται από μια δυναμική καλλιτεχνική δραστηριότητα με 98 θεατρικές και μουσικές παραστάσεις και 42 παραγωγές, σε σύγκριση με τις 35 παραγωγές της προηγούμενης περιόδου και τις 59 παραστάσεις (2023-2024). Παράλληλα, το φουαγιέ του θεάτρου φιλοξένησε για πρώτη φορά σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή 7 παραγωγές και 47 εκπαιδευτικές δράσεις, ενισχύοντας την εκπαιδευτική και διαδραστική διάσταση του χώρου. Επιπλέον, η περίοδος λειτουργίας του θεάτρου επεκτάθηκε κατά έναν επιπλέον μήνα, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στο κοινό. Να σημειωθεί ακόμα ότι η τιμολογιακή πολιτική του 2024-2025 μειώθηκε από την προηγούμενη περίοδο (μείωση εισιτηρίων κατά 10 €), ενισχύοντας περαιτέρω την κοινωνική και πολιτιστική πολιτική του Δήμου.

Η αύξηση του αριθμού των παραγωγών και της επισκεψιμότητας κατά 66% συνοδεύτηκε από μια προσεκτικά διαχειρισμένη οικονομική πολιτική, με το κόστος λειτουργίας να αυξάνεται μόλις κατά 30%, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των πόρων.

Όμως η αναβάθμιση αυτή του θεάτρου ,και η άνοδος της ποιότητας και ποσότητας των παραγωγών, έχει μια κοστοβόρα οικονομική επιβάρυνση που πρέπει να εξορθολογιστεί, γιατί επιβαρύνει τους δημότες μας.

Για τον εξορθολογισμό και την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής του θεάτρου, προχωράμε στη διεύρυνση των συνεργασιών μας με εξωτερικούς παραγωγούς, διατηρώντας όμως τον υψηλό ποιοτικό χαρακτήρα των παραστάσεων και τον μουσικό προσανατολισμό του χώρου.

Ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον σημαντικοί πολιτιστικοί φορείς, όπως τα Αθηναϊκά Θέατρα και το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, ενώ σχεδιάζονται νέες πρωτοβουλίες για τη συνεργασία με την παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου.

Το πρόγραμμα του θεάτρου θα συνεχίσει να περιλαμβάνει τις παραγωγές του ΟΠΑΝΔΑ, με τη συμμετοχή των μουσικών του συνόλων, της συμφωνικής ορχήστρας, του εργαστηρίου ελληνικής μουσικής και της χορωδίας του Δήμου Αθηναίων. Οι ιδιωτικές και κρατικές παραγωγές θα επιλέγονται με κριτήριο την καλλιτεχνική τους αξία και τη συνολική προσφορά τους στον πολιτισμό της πόλης.

Μέσα από αυτό το νέο άνοιγμα, το Θέατρο Ολύμπια - Μαρία Κάλλας προσελκύει ένα μεγαλύτερο, πιο ποικιλόμορφο κοινό, ενισχύοντας τον ρόλο του ως κέντρο πολιτιστικής δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης για όλους τους δημότες της Αθήνας.

Το πρόγραμμα των παραστάσεων θα καθορίζεται από τον ΟΠΑΝΔΑ και τον καλλιτεχνικό του Διευθυντή ,που έχει πάντα την εποπτεία και λειτουργία του Θεάτρου.

Οι οικονομικοί όροι των συνεργασιών ,θα προκύψουν μέσα από τις διαπραγματεύσεις που θα διεξάγει ο ΟΠΑΝΔΑ. Στόχος των συνεργασιών είναι χωρίς εκπτώσεις σε θέματα ποιότητας ,να υπάρξει ουσιαστική οικονομική εξισορρόπηση για τον Δήμο και να αυξηθεί η προσφορά σημαντικών παραστάσεων για τους δημότες μας,

Να μειωθεί έτσι η -μεγάλη σήμερα -επιβάρυνση των δημοτών και να ενισχυθούν οι δυνατότητες για περισσότερες και καλύτερες δικές μας παραγωγές με στόχο την αρτιότερη βιωσιμότητα του χώρου.

