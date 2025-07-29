Με ευθείες βολές κατά του πρωθυπουργού, παρενέβη στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος επέμεινε στις κατηγορίες περί εγκληματικής οργάνωσης αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυριζόμενος όπως είπε στα όσα αναφέρονται στο διαβιβαστικό και τη δικογραφία που έχει φτάσει στη Βουλή από την Ευρωπαία εισαγγελέα.

Κατηγόρησε τη ΝΔ πως επινόησε μια εξεταστική επιτροπή όπως χαρακτηριστικά είπε «από το 1821» για να μπλοκάρει τη δικαιοσύνη και καταλόγισε στη κυβερνώσα παράταξη μηδέν αξιοπιστία.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για «μνημείο υποκρισίας» με στόχο να καλύψει τις ευθύνες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που, όπως υποστήριξε, κατονομάζονται σε δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ο ίδιος δήλωσε πως η δικογραφία περιγράφει μία γαλάζια συμμορία που έστησε ένα «κόλπο γκρόσο».

Λέμε «ναι» σε Εξεταστική, αν πείτε «ναι» σε Προανακριτική

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αρνείται την Προανακριτική Επιτροπή, επιλέγοντας αντ’ αυτής μία αδύναμη Εξεταστική χωρίς αρμοδιότητες ουσιαστικού ελέγχου:

«Λέμε “ναι” σε Εξεταστική ακόμη και από το 1821, αν πείτε κι εσείς “ναι” στην Προανακριτική για να αποδοθούν ευθύνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν έχω το ταλέντο του Παπανδρέου, αλλά ούτε το δικό σας που εμπλέκεστε σε υποθέσεις διαφθοράς»

Και συνέχισε ο πρέδρος του ΠΑΣΟΚ:

«Ο κ. Μητσοτάκης, πριν από λίγο, είπε ότι στην ομιλία μου ανέφερα ότι καλώς δήλωναν παραπάνω ζωικό κεφάλαιο οι παραγωγοί αγρότες. Όχι, είπα κακώς, αλλά το δήλωναν αγρότες και το έπαιρναν οι ίδιοι. Αυτό είπα λέξη προς λέξη. Στην περίπτωσή μας στη δικογραφία δεν το δήλωναν παραγωγοί, κ. Μητσοτάκη, ούτε αγρότες, ούτε κτηνοτρόφοι. Το δήλωναν και άσχετοι. Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν τη διαβάσατε τη δικογραφία; Η δικογραφία τα λέει όλα αυτά, κ. Μητσοτάκη, και σταματήστε συνεχώς να αναπαράγετε fake news.

Αλλά, θα σας πω πώς μάθατε, -γιατί μιλάτε για συμφέροντα-. Είπατε πριν από λίγο «δεν υπήρχε θέμα με τις χαλκευμένες συνομιλίες του σταθμάρχη». Ποιος το λέει αυτό; Πού το βρήκατε; Στους διαλόγους που πήγαν στη δικαιοσύνη δεν υπήρχε, αυτά που ανέβασε το Πρώτο Θέμα χαλκευμένα ήταν, κ. Μητσοτάκη, τι να κάνουμε; Εσείς τα στείλατε από το Μέγαρο Μαξίμου.

Αλλά, πώς μάθατε; Όταν δεν βγαίνει το σύστημα να σας στηρίξει, τι λέτε; «Σας πληρώνουμε, κυρία Πυργιώτη, σκάστε, μη μας ασκείτε κριτική». Ή σας στηρίζουν ή τους επιτίθεστε. Αυτή είναι η νοοτροπία και η ποιότητά σας ως Πρωθυπουργός και ως σύστημα στο Μαξίμου.

Και κλείνω: Ακούστε, κ. Μητσοτάκη, δεν έχω το ταλέντο του Ανδρέα Παπανδρέου και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Αλλά, έχω ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν έχω και το δικό σας «ταλέντο», που εμπλέκεστε συνεχώς σε υποθέσεις διαφθοράς και καλύπτετε τα «γαλάζια» παιδιά του περιβάλλοντός σας μη επιτρέποντας στην ελληνική δικαιοσύνη να τους αξιολογήσει για τις πράξεις τους. Γι’ αυτό, είμαστε πολύ διαφορετικοί. Και αυτό είναι το μεγάλο συγκριτικό μου πλεονέκτημα σε σχέση με εσάς τον ίδιο».

Σημειώνεται πως μετά την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, το ΚΚΕ αποχώρησε από τη συνεδρίαση και την ψηφοφορία, ενώ μετά την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου αποχώρησε και η Ελληνική Λύση.

Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ με τη ψηφοφορία επί της πρότασης.

Την απόφαση να ψηφίσει «κατά» στη σημερινή ψηφοφορία έλαβε η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πηγές του κόμματος, μετά από σχετική εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου.

Αύριο, Τετάρτη, θα συζητηθούν στην Ολομέλεια οι δύο προτάσεις της αντιπολίτευσης, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

