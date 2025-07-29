«Φύλο συκής για να συγκαλύψει ένα ακόμα σκάνδαλο», χαρακτήρισε την πρόταση της ΝΔ και της κυβέρνησης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε την πρόταση για Εξεταστική της ΝΔ, μιας πρότασης που είναι φύλο συκής ώστε να συγκαλύψει ένα ακόμα σκάνδαλο της κυβέρνησής της. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ γιατί αυτό το πρωτοφανές σκάνδαλο αποκαλύφθηκε. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα του επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη για το οποίο, το σκάνδαλο γίνεται αόρατο όταν πρόκειται να καταλογιστούν ευθύνες.

Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, για να μην αποκαλυφθούν οι ευθύνες των υπουργών της ΝΔ, γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε να μην απαντήσει στα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Στη συνέχεια ο κ. Χαρίτσης, κατηγόρησε προσωπικά τον πρωθυπουργό ότι «ήρθε στη Βουλή προσπαθώντας να το παίξει ήρωας και προβαίνοντας τη ρομφαία της κάθαρσης, κάνοντας υποδείξεις μάλιστα στην αντιπολίτευση, αλλά την ίδια ώρα αρνείται να αποκαλυφθούν οι ποινικές ευθύνες των δύο υπουργών του». «Λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν έχει ανάγκη η χώρα από άλλες τοξικότητες. Να κοιτάξει όμως τον καθρέφτη του, αν θέλει να σταματήσει την σκανδαλολογία, και να παραιτηθεί» σημείωσε.

«Η πρότασης της ΝΔ για Εξεταστική Επιτροπή, όχι απλώς δεν απαντά στα ερωτήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά συσκοτίζει συνειδητά την υπόθεση. Γιατί η δικογραφία διαβιβάστηκε για να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των δύο υπουργών της κυβέρνησης της ΝΔ, του κ. Βορίδη και του κ. Αυγενάκη. Και αν κάτι διαπιστώθηκε από τα πορίσματα, μιλάμε για μία οργανωμένη, επαναλαμβανόμενη ευρεία πρακτική διαφθοράς ενός συστήματος που λειτουργούσε επί χρόνια.

Και από τις χιλιάδες σελίδες της δικογραφίας, πέρα από την απίστευτη δυσοσμία των συνομιλιών μεταξύ γαλάζιων στελεχών, αναδεικνύεται η πυραμιδική μορφή του συστήματος της απάτης», υποστήριξε ο κ. Χαρίτσης και συμπλήρωσε:

«Ο κ. Μητσοτάκης φέρνει την πρόταση, μιλώντας για δημοσιονομικές διορθώσεις, όμως από τις συνομιλίες της δικογραφίας προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή δύο υπουργών του. Ποιος θα το ερευνήσει αυτό; Ποιος θα ελέγξει την ευθύνη τους; Κανείς. Γιατί εσείς αποφασίσατε ότι δεν θα αφήσετε τη Βουλή να κάνει τη δουλειά της και να βρει την αλήθεια».

Ακόμα ο κ. Χαρίτσης μίλησε για «απόπειρα εγκληματικής συγκάλυψης» τονίζοντας ότι «είναι πάγια τακτική της κυβέρνησης να επικαλείται την ευρωπαϊκή κανονικότητα εκεί που θέλει αλλά όταν ευρωπαϊκοί θεσμοί την εγκαλούν για διαφθορά πάει περίπατο το ευρωπαϊκό της προφίλ».

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το πρότυπο εξαπάτησης. Δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις αλλά για χιλιάδες. Μέσα σε τρία χρόνια από το 2020 πολλαπλασιάστηκαν κατά 50 φορές περισσότεροι οι βοσκότοποι. Και ενώ το γαλάζιο σκάνδαλο η ΝΔ προσπαθεί να το μετατρέψει σε τεχνική αποτυχία διαχείρισης, εμείς ρωτάμε σε ποια φανταστική χώρα η παρεμπόδιση ελέγχων χαρακτηρίζεται τεχνική αποτυχία; Ποιος θα δώσει εξήγησε για όλα όσα έχουν συμβεί;» είπε ο κ. Χαρίτσης και συνέχισε:

«Και το χειρότερο δεν είναι ότι έχουμε να κάνουμε με μία σκοτεινή υπόθεση, μία ιστορία κρυμμένη στα υπόγεια του κράτους, αλλά ότι εδώ έχουμε μία σύγκρουση ανοιχτή, δημόσια, πολιτικά εκτεθειμένη και γι αυτό ακριβώς εξόχως αποκαλυπτική. Ήταν μια σύγκρουση για τον έλεγχο των ενισχύσεων -και μιλάμε για έναν πολιτικό μηχανισμό με στόχο τον έλεγχο των χρημάτων και των ανθρώπων για τη διατήρηση σχέσεων εξάρτησης μεταξύ των υπουργείων- και αυτή η δημόσια σύγκρουση αποδεικνύει ότι όλοι ήξεραν και κανείς δεν ήθελε να χαλάσει τη δουλειά και πρώτος από όλους ο κ. Μητσοτάκης».

Όπως υποστήριξε ο κ. Χαρίτσης η πρόταση για Εξεταστική «είναι η μεθόδευση Μητσοτάκη για να μην φθάσει ποτέ η υπόθεση εμπλοκής των δύο υπουργών του, Βορίδη και Αυγενάκη στη Δικαιοσύνη». «Ζητάτε Εξεταστική για να ένα λόγο. Για να μην ελεγχθείτε εσείς οι ίδιοι, να συγκαλύψετε τις δικές σας ευθύνες. Γιατί αν θέλατε την αλήθεια θα προκαλούσατε οι ίδιοι Προανακριτική Επιτροπή».

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η μικρογραφία του επιτελικού κράτους της κυβέρνησης της ΝΔ που η δημόσια διοίκηση λειτουργεί μόνο όταν εξυπηρετούνται τα δικά σας συμφέροντα. Έχουμε να κάνουμε με συνειδητή συγκάλυψη. Όλοι γνώριζαν, όλοι ήξεραν και τώρα το συγκαλύπτουν. Και είναι απολύτως σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν αμήχανος παρατηρητής αλλά πολιτικός εγγυητής εξαγοράς ψήφων και εκλογικής πελατείας και αυτό είναι πολιτική συγκάλυψη», επισήμανε.

Ο κ. Χαρίτσης καταλόγισε στην κυβέρνηση «θεσμικό τακτικισμό, ένα επικοινωνιακό καμουφλάζ για τη συγκάλυψη και αυτού του σκάνδαλο».

«Το είδαμε στα Τέμπη, στις υποκλοπές και τώρα ήρθε η απόλυτη υποκρισία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν θέλετε πράγματι να διερευνηθούν τα πάντα, ανοίχτε το φάκελο των υπουργών σας και ψηφίστε αύριο την πρόταση μας για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για να διερευνηθούν οι ευθύνες τους», κατέληξε ο κ. Χαρίτσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

