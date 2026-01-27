Βαρύ πένθος για τα θύματα των Τρικάλων - Τα πρόσωπα της τραγωδίας και τα σενάρια

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σε πένθος οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους, που περιμένουν απαντήσεις για την ανείπωτη τραγωδία.

Στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους.

Το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων έχει προκηρύξει σήμερα 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα στην πόλη.

Σε σοκ βρίσκεται η χώρα μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες σκοτώθηκαν σε ισχυρή έκρηξη και φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις.

Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τι θα γινόταν τα ξημερώματα της Δευτέρας. Από το κλίμα χαράς και γιορτής, καθώς την προηγούμενη ημέρα έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους βυθίστηκαν στο πένθος και περιμένουν να δοθούν απαντήσεις για το πώς έγινε αυτό το φρικτό εργατικό δυστύχημα.

Μητέρες που δούλευαν βράδυ για να φροντίζουν το πρωί τα παιδιά τους

Τα θύματα ήταν μητέρες που όπως αναφέρουν οι συγγενείς, επέλεξαν να δουλεύουν βραδινή βάρδια στη μπισκοτοβιομηχανία για να είναι μαζί με τα παιδιά τους τα πρωινά.

Οι τέσσερις γυναίκες που ταυτοποιήθηκαν είναι, σύμφωνα με το trikalaola.gr, μια 42χρονη από τη Φιλύρα Τρικάλων, μητέρα δύο μικρών παιδιών, που εργαζόταν μόλις έξι μήνες στο εργοστάσιο και συμπλήρωνε το εισόδημά της ως κομμώτρια κατ’ οίκον.

Το δεύτερο θύμα είναι μια 45χρονη μητέρα ενός παιδιού, το τρίτο θύμα είναι μια 56χρονη από την Καρδίτσα, μητέρα τριών παιδιών, και η τέταρτη σορός ανήκει σε μια 40χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Η σορός της 5ης νεκρής άτυχης γυναίκας δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα.

Σε εξέλιξη οι έρευνες – Τα σενάρια που εξετάζονται

Το τραγικό περιστατικό έγινε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μια τεράστια έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή, προκαλώντας ισχυρότατο ωστικό κύμα. Το αποτέλεσμα ήταν η ολική κατάρρευση της οροφής, του πατώματος και των πλευρικών τοιχωμάτων, ενώ ακολούθησε μεγάλη φωτιά που κατέκαψε τα πάντα. Το εργοστάσιο ουσιαστικά άνοιξε στα δύο. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι η καταστροφή συνέβη σε μια καινούργια πτέρυγα της βιομηχανίας, η οποία λειτουργεί μόλις από το 2023.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τα συνεργεία της Πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ να συνδράμουν και μηχανήματα έργου στο εργοστάσιο. Στον τόπο της τραγωδίας βρίσκεται επίσης κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, προκύπτει ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς και σύμφωνα με το ενδεχόμενο που εξετάζουν, μπορεί να προκλήθηκε από διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου για τη λειτουργία των φούρνων.

Ενδεχομένως προηγήθηκε κάποια σπίθα, θερμή εστία, ακόμη και άναμμα ενός διακόπτη, που προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων που είχαν διαρροή, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά σε αυτές και στους φούρνους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου 9.000 λίτρων η κάθε μία, ήταν ανέπαφες καθώς η πίεση του προπανίου ήταν προς το εσωτερικό της επιχείρησης για την τροφοδοσία των φούρνων και δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Οι αρμόδιοι αξιωματικοί εξετάζουν και το ακραίο ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού. Η συσσώρευση 50-60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο, με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη.

Ακόμη ένα σενάριο είναι η έκρηξη που προκάλεσε και την κατάρρευση του δαπέδου και της οροφής να προκλήθηκε από τη διαρροή υγραερίου.

Τα αρμόδια στελέχη έχουν συλλέξει και εξετάζουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που προσκομίστηκαν από την επιχείρηση, για τα συστήματα πυρασφάλειας αλλά και εγκατάστασης συστημάτων παροχής και αποθήκευσης προπανίου, προκειμένου να διαπιστώσουν αν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Έλεγχος θα γίνει τόσο στις εξόδους διαφυγής όσο και στο σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών προπανίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Επιπλέον, σήμερα το πρωί θα γίνει απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν προκειμένου να εντοπιστούν χρήσιμα στοιχεία για την ανάδειξη των αιτιών που προκάλεσαν την έκρηξη.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος ανέφερε πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία, κατά τους οποίους έγιναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις προβλημάτων κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Κεφαλογιάννης: Ενδεχομένως σήμερα να έχουμε μια πρώτη εικόνα για τα αίτια

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας στο EΡΤnews αφού εξέφρασε τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειες των θυμάτων, τόνισε ότι έχει μεταβεί κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την πρώτη στιγμή στο σημείο και προσέθεσε ότι συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές προκειμένου να υπάρχει διασφάλιση του χώρου και συλλογή των στοιχείων.

«Μέχρι τώρα, έχει υπάρξει η συλλογή τεσσάρων σορών και από εκεί και πέρα γίνονται διάφορες ενέργειες προκειμένου να ανασυρθεί και η πέμπτη και να υπάρχει ταυτοποίηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης.

Ερωτηθείς αν σήμερα θα υπάρχουν στοιχεία για τα αίτια ο κ. Κεφαλογιάννης επισήμανε ότι ενδεχομένως να έχουν «μια πρώτη εικόνα από τι προκλήθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια η πυρκαγιά».

«Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, υπάρχει το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ πάνω. Σε συνεργασία με τις εισαγγελικές Αρχές έχουν οριστεί και δύο πραγματογνώμονες, ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ένας χημικός μηχανικός, ο οποίος θα μας δώσει μία ξεκάθαρη εικόνα, για το τι προκάλεσε καταρχάς την έκρηξη, η οποία στη συνέχεια προκάλεσε και την πυρκαγιά. Είναι αυτονόητο ότι θα διερευνηθεί μέχρι τέλους και γι αυτό σας είπα είναι πολύ σημαντικό από την πρώτη στιγμή να διασφαλιστεί ο χώρος, να μην χαθούν κρίσιμα στοιχεία. Αυτός ήταν κι ο λόγος που η ΔΑΕΕ, έμπειροι του ανακριτικού της Πυροσβεστικής έχουν πάει από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να συλλέξουν τα στοιχεία και επαναλαμβάνω ότι σε συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές, έχουν οριστεί δύο πραγματογνώμονες που θα μας δώσουν περαιτέρω στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κινητοποίηση σωματείων και φορέων και 24ωρη απεργία

Στην κεντρική πλατεία των Τρικάλων πραγματοποιήθηκε χτες συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία. Τη συγκέντρωση συγκάλεσε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, το οποίο μάλιστα σήμερα, Τρίτη έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στον ιδιωτικό τομέα στην πόλη, ζητώντας πλήρη διαλεύκανση των αιτιών που προκάλεσαν αυτή τη μεγάλη τραγωδία.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία «Βιολάντα».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», σημειώνει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.