Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης Νταν Γιέρενσεν επισκέφθηκε την Ελλάδα στις 17 και 18 Ιουλίου και συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας, γιορτάζοντας την 20ή επέτειο αυτού του βασικού φόρουμ συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και των γειτόνων της. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας και το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Επίτροπος συναντήθηκε με εθνικούς και τοπικούς φορείς λήψης αποφάσεων για την προώθηση του θεματολογίου της ΕΕ για την ενέργεια και τη στέγαση. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.

Επίσης, ο Επίτροπος Γιέρενσεν επισκέφθηκε το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης του Ασπροπύργου, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή υποδομή, την ενεργειακή ασφάλεια και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Νίκος Ανδρίτσος

