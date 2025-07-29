Σφοδρή κριτική άσκησε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης της ΝΔ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής «που θα διερευνήσει όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων».

«Ο κ. Μητσοτάκης ήταν σήμερα αποκαλυπτικός της οίησης, της αλαζονείας αλλά και της σιγουριάς με την οποία ως κεφαλή της εγκληματικής οργάνωσης, αντιμετωπίζει οτιδήποτε γίνεται στη χώρα, στο κοινοβούλιο, στη δικαιοσύνη, στην κοινωνία», δήλωσε η κ. Κωνσταντοπούλου, επισημαίνοντας ότι «το μόνο που κάνει ο κ. Μητσοτάκης και οι πρόθυμοι συνεργοί του είναι να επιβεβαιώνει ότι είναι επικεφαλείς μιας εγκληματικής οργάνωσης», η οποία όπως είπε «διεκδικεί από κυβερνητική θέση και με δημόσιο χρήμα και με καταστρατήγηση κάθε έννοιας νομιμότητας και ποινικών κανόνων, να μένει ατιμώρητη, για τις πιο βαριές παραβιάσεις του ποινικού δικαίου… και να πετάει στα μούτρα της κοινωνίας την ατιμωρησία που εξασφαλίζει στον εαυτό της, μέσω του νόμου περί ευθύνης υπουργών και της βουλευτικής ασυλίας».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι «εγκληματική οργάνωση είναι αυτή η δομημένη ομάδα η οποία εκκαθαρίζει ή στοχοποιεί όποιον την ενοχλεί και καταπίνει την κάμηλο, ακριβώς γιατί εξυπηρετείται» ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και για τους χειρισμούς της στην υπόθεση των Τεμπών, το οποίο χαρακτήρισε «έγκλημα».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι «εγκληματική οργάνωση είναι τελικά όσοι είναι εμπλεκόμενοι να είναι και προστατευόμενοι» και ότι «εγκληματική οργάνωση είναι να έρχεται εδώ σήμερα ο κ. Μητσοτάκης και να παριστάνει ότι θα ορίσει καταλυτικά και το πεδίο της συζήτησης και την αντιπολίτευση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας προανήγγειλε ότι το κόμμα της θα ψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς προϋποθέσεις, «όχι το σκεπτικό βέβαια που είναι προκλητικό, της πρότασης των 60 βουλευτών της ΝΔ, αλλά το διατακτικό, να γίνει διερεύνηση, γιατί πιστεύουμε ότι και αυτή η εξεταστική που θα είναι δημόσια, με εξέταση μαρτύρων και συλλογή στοιχείων, θα είναι ένα άριστο εργαλείο για να αποδειχθούν αυτά τα οποία συμβαίνουν» ενώ είπε ότι θα πρέπει να «έρθει να καταθέσει ο πρωθυπουργός».

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα υπερψηφίσει τις δύο προτάσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες θα συζητηθούν αύριο στην Ολομέλεια.

Η κ. Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί βαρύ κακούργημα» και επανέλαβε ότι με την υπαγωγή του οργανισμού στην ΑΑΔΕ, η κυβέρνηση «έβαλε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισήμανε ότι «είναι επιτέλους η ώρα να τελειώνουμε με το παρακράτος, με την εγκληματική οργάνωση που έχει βάλει όλα της τα πλοκάμια σε όλους αρμούς του κράτους. Ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε και να φτιάξουμε… τη χώρα που αξίζουμε και που κυρίως αξίζει η νέα γενιά».

